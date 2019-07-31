Уфа, , 05:22 — REGNUM

Акционер уфимского «Роскомснаббанка» и глава правления Флюр Галлямов не смог добиться возврата лицензии, отозванной 7 марта 2019 года. Арбитражный суд Москвы отказал в удовлетворении иска к Центробанку России, в котором Галлямов и ещё один акционер требовали признать решение регулятора незаконным. Вердикт суда ещё может быть обжалован, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«В удовлетворении требований председателя Правления Роскомснаббанка (ПАО) Галлямова Флюра Фанавиевича, ООО «Арбат» отказать в полном объеме. Проверено на соответствие действующему законодательству. Решение может быть обжаловано в течение месяца с даты принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд», — уточняется в определении суда.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, небольшой банк из Башкирии, крупным акционером которого является фирма уфимского бизнесмена Фаннура Нургалиева ООО Финансовая корпорация «БКСБ», лишился лицензии в марте. Причиной аннулирования послужила неспособность банка исполнять свои задачи. Позднее временная администрация, назначенная регулятором, обнаружила в банке признаки вывода активов. Материалы проверки были направлены в правоохранительные органы для процессуального решения. Галлямову в банке принадлежит доля почти 10%, а второму истцу — компании «Арбат» — 4,4%. ООО учреждено в Уфе в 2003 году и принадлежит Марату Шаймарданову, которые является также директором компании. Специализация общества — вложения в ценные бумаги.

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