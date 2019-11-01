Омск, , 09:10 — REGNUM Ещё один региональный банк приказом Центробанка России 1 ноября 2019 года лишился лицензии. АО «Эксперт Банк», работавший в Омской области с июня 1994 года, имел также филиал в Москве, а на момент отзыва лицензии занимал в банковской системе РФ по размеру активов 209-е место. Основными акционерами банка были московские компании, в основном те, что связаны с эстонским товариществом с ограниченной ответственностью «Кольм Кивикест», конечным бенефициаром которого является глава правления банка Роман Стройков. Последнему в банке через связанные с ним компании принадлежит более 92%, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу Банка России.

В сообщении регулятора уточняется, что, помимо нарушений банковского законодательства, банк предоставлял неполную отчётность, а иногда и недостоверную. Также были обнаружены «сомнительные операции», который связаны с продажей иностранной валюты и «выводом денежных средств за рубеж». В сделках с ценными бумаги ЦБ Рф обнаружили признаки «замещения транзитного денежного потока при безналичной компенсации продажи торгово-розничными предприятиями наличной выручки». Материалы проверок переданы в правоохранительные органы.

Центробанк отозвал лицензию у омского «Эксперт банка»

Банк появился в Омске как товарищество с ограниченной ответственностью «Сибирский Купеческий Банк». Его участниками были 16 физлиц. В 2001 году его преобразовали в ЗАО КБ «Сибирский Купеческий Банк». На сайте кредитной организации уточняется, что очередной этап его работы был «тесно связан с обслуживанием финансовых потоков дочерней компании Транснефти — ОАО «Транссибнефть»». К моменту отзыва лицензии уставный капитал банка составлял 1,16 млрд рублей.

Своё последнее наименование банк получил в 2011 году. По итогам девяти месяцев 2019 года, финансовый результат АО составил 21,34 млн рублей.

По данным ЦБ РФ, на апрель 2019 года крупным акционером «Эксперт Банка» с долей 19,643% было ООО «АНТ». Компания учреждена в июле 2008 года в Москве для предоставления финансовых услуг. Её собственник — товарищество с ограниченной ответственностью «Антонио трейд» (Эстония). По данным регулятора, единственным участником последнего является эстонское товарищество с ограниченной ответственностью «Кольм Кивикест», 100% доли которого у Романа Стройкова (председателя совета директоров банка). Напрямую Стройков в банке владеет также долей 5,26%. Ещё 7,48% ему принадлежит в банке через долю ООО «Антарес», 8,62% через ООО «Юнити», 17,12% через ООО «Тинитр», 9,91% через ООО «Диоленд», 13,79% через ООО «Олимп», 10,94% через ООО «Стандарт» — через те же цепочки эстонских компаний. Итого общая доля Стройкова через все аффилированные компании превышает 92,76%.