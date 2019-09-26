26 сентября 2019 | Время чтения 4 мин

Анастасия Степанова, , 11:43 — REGNUM Арбитраж удовлетворил требование Центробанка России и перевёл один из российских банков, который некогда входил в топ-150 по размеру активов, в «команду» банкротов. Одной из причин этого стало использование рискованной бизнес-модели, из-за которой АО «Международный банк Санкт-Петербурга» (МБСП) год назад осталось без лицензии. ИА REGNUM выяснял, как банк дошёл до этой ситуации.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Немного об истории и владельцах

Свою историю банк ведёт с осени 1989 года, когда он появился в Санкт-Петербурге под именем «Ленмебельбанк». До своего последнего названия он прошёл ещё один ребрендинг, побыв «Петербургским лесопромышленным банком». Из открытых источников известно, что до 2004 года банк входил в группу бизнесмена Владимира Когана, являясь активом холдинга «Банкирский дом «Санкт-Петербург», но потом владельцы сменились, и к моменту отзыва лицензии основным акционером банка является председатель правления (теперь бывший) Сергей Бажанов. Ему принадлежит 92,28%. Ещё 6,95% за АО «Триумф», конечным владельцем которого является всё тот же Бажанов. 55-летний Бажанов является доктором экономических наук и автором ряда учебников по банковскому делу. Он также успел побыть преподавателем в Петербургском экономическом университете. Помимо этого, банкир с 2008 по 2013 год был сенатором от Заксобрания Ульяновской области.

На март 2018 года уставный капитал банка превышал 1,736 млрд рублей. У него были филиалы и представительства в Москве, Нижнем Новгороде, Ульяновске, Волгограде и Новосибирске. Ориентировался банк в основном на крупных корпоративных клиентов и их кредитование, но были в активе и физлица. Первый квартал 2018 года МБСП, занимающий на тот момент по размеру активов 116-е место среди банков РФ, закончил с небольшой прибылью, но уже 31 октября 2018 года регулятор отозвал лицензию.

Причины отзыва лицензии и попытки оспорить приказ

В официальном сообщении ЦБ РФ говорилось, что банк использовал в своей работе рискованную бизнес-модель. Результатом этого стал существенный объём проблемных активов, в том числе «неподтвержденные (притворные) требования к компаниям-нерезидентам». Временная администрация в лице госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» провела ревизию и установила, что обязательства банка выше стоимости активов на более чем 15,5 млрд рублей. С отзывом лицензии банк не смирился и уже в начале декабря 2018 года обратился в арбитраж с иском об оспаривании приказа №ОД-2851. Иск до сих пор не рассмотрен — слушания откладывались, а вернуться к заседанию должны 3 октября 2019 года.

На сегодня данный иск становится бессмысленным на фоне решения арбитража от 24 сентября 2019 года, которым по иску регулятора АО было признано банкротом и в отношении него ввели конкурсное производство. А вот банкротный вердикт ещё может быть оспорен.

Банкротное дело также выдалось затяжным, что не характерно для дел банков, лишённых лицензий, — обычно их банкротят динамичнее. В случае с АО «Международный банк Санкт-Петербурга» возникло сопротивление собственников, не готовых к такому исходу. К примеру, акционер пытался оспорить в вышестоящей инстанции даже принятие иска к производству, мотивируя «непредставлением бухгалтерской и финансовой отчетности должника», а также тем, что «не было представлено заключение о финансовом состоянии кредитной организации». Жалобу заявителя отклонили, дело пошло своим ходом, и наконец в конце сентября было вынесено решение.

Из отчёта, размещённого на сайте банка и датированного 15 сентября 2019 года, следует, что к середине октября 2018 года банк имел обязанности по выплате страхового возмещения перед 19,5 тыс. граждан на общую сумму 16,5 млрд рублей. Выплаты произвели уже 99,5% вкладчикам. Также в банке после отзыва лицензии, после чего была введена временная администрация, было сокращено 56 служащих, численность сотрудников составила порядка 170 человек.

«Временной администрацией направлено заявление в правоохранительные органы о выявленных фактах, свидетельствующих о признаках наказуемых деяний, следствием которых может явиться причинение материального ущерба банку в особо крупном размере», — резюмируется в заключении.

Банк пошёл по должникам

Поправить финансовое положение банка пытаются и за счёт должников. Так АО выступает истцом в ряде гражданских исков по взысканию крупных долгов со своих бывших клиентов. Например, 18 ноября 2019 года московский арбитраж должен рассмотреть иск к ГБУ Москвы «Многофункциональный миграционный центр» и АО «Московский метрострой» «о солидарном взыскании задолженности в размере 80 180 180,22 рубля по кредитному договору от 16.03.2018 года № 33 030-КЛ, по договору поручительства от 21.03.2018 года № 303-КЛ/Н». А 17 октября начнут рассмотрение иска к ООО «Строительная компания «Олимп» о взыскании задолженности в размере 469 056 176,2 рубля и обращении взыскания на заложенное имущество. 14 ноября планируется начать рассмотрение иска к ООО «Интерлизингстрой» о взыскании 629 291 785,41 рубля задолженности, судебных расходов и обращении взыскания на предметы залога.

И это далеко не все претензии обанкроченной компании к своим бывшим клиентам.