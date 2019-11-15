15 ноября 2019 | Время чтения 3 мин

Более 600 банков России за пять лет остались без лицензии. 15 ноября 2019 года этот список пополнил банк из Дагестана.

Анастасия Степанова, , 11:33 — REGNUM Центробанк РФ сегодня, 15 ноября 2019 года, отозвал лицензию у банка, занимавшего по размеру активов 386-е место в банковской системе России. ИА REGNUM проанализировало, кому принадлежало ООО «Коммерческий банк «Кредитинвест», а также с каким итогом банк закончил 2018 год.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Об отзыве лицензии

Основанием для отзыва лицензии стало неоднократное нарушение банковского законодательства, предоставление неполной и недостоверной информации регулятору, а также проведение сомнительных трансграничных операций. До решения о банкротстве или ликвидации банка им будет управлять представитель госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов». Временным управляющим назначен консультант отдела временных администраций финансовых организаций управления прекращения деятельности финансовых организаций Южного ГУ Банка России Василий Кавокин.

История банка

Банк был учреждён 14 декабря 1990 года в Кизилюрте (Дагестан). По последним открытым данным, он имел уставный капитал — 155 млн рублей.

Компания ведёт свою историю с кизлярского отделения «Агропромбанка». Последнее название он получил в марте 2003 года. В середине июля 2019 года стало известно о закрытии допофиса банка в Шамильском районе и у АКБ осталось восемь представительств по республике.

Банк в 2007 году совместно с другими компаниями Дагестана выступал соучредителем ООО «Дагестанское бюро кредитных историй». В выписке уточняется, что 11 ноября 2019 года «регистрирующим органом принято решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (наличие в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, в отношении которых внесена запись о недостоверности)».

О финансовых итогах и владельцах

По итогам 2018 года, согласно пояснительной записки к аудиторскому заключению, банк по размеру активов был на 409-м месте, по размеру собственных средств (капитала) — на 394, по финансовому результату — на 305. На 1 января 2019 года кредитный портфель «Кредитинвеста» оценивался на 327 247 тыс. рублей, а объём вкладов — на 174 719 тыс. рублей. Также в нём было открыто 1,23 тыс. счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. За 2018 год АКБ получил прибыль в объёме 28 526 тыс. рублей. Тогда же на общем собрании было принято решение о выплате 15 млн рублей дивидендов по итогам 2017 года.

Владельцами банка являются 18 физических лиц, в том числе семьи Мирзоевых и Муртузалиевых. Помимо этого, доля в 11,22% в «Кредитинвесте» принадлежит Госенхану Шейхмагомедову. По данным, размещённым на сайте ЦБ РФ, он имеет существенное влияние на банк, так как именно по его предложению «избрано более 50% количественного состава Совета директоров банка и более 50% количественного состава коллегиального исполнительного органа».

Центральный банк России Дарья Антонова © ИА REGNUM

У Шейхмагомедова в Дагестане ещё четыре юрлица, в том числе учреждённое в апреле 2016 года ООО «Республиканский платёжно-расчётный центр и ООО «РПРЦ», созданное в июне 2016 года совместно с ещё одним акционером банка — Шамхалом Сулеймановым, который владеет в «Кредитинвесте» долей в 2,56%. Ещё одно юрлицо Шейхмагомедов создал совместно с рядом граждан, в том числе Магомеддибиром Муртузалиевым. Среди акционеров банка есть двое, носящие ту же фамилию — Нурмагомед Магомеддибирович Муртузалиев (доля — 3,4%) и его мать Хадижат Муртузалиева (доля — 3,4%).

Также долей в 12.99% владеют в банке Максуд и Абдула Мирзоевы, являющиеся двоюродными братьями. В списке акционеров также есть Зумруд Мирзоева с долей 8,24%, но о родственных связях с братьями ничего неизвестно. Патимат Алиева владеет долей в 13,51%. Участие всех остальных граждан колеблется в районе 3−7%.

Напомним, по данным РАНХиГС, за последние пять лет в России остались без лицензии более 600 банков. В 2019 году они уже отозваны у свыше 15 кредитно-финансовых компаний. Только за десять месяцев текущего года госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» насчитала 40,6 млрд рублей страховой ответственности перед 133,8 тыс. бывшими вкладчиками «лопнувших» банков. Из них 6,4 тыс. малых предприятий.

Здание РАНХиГС в Москве WL959

Как сообщало ИА REGNUM, также 7 ноября 2019 года остался без лицензии АКБ «Чувашкредитпромбанк», где существенную долю напрямую и через учреждённые компании имела республика.