Москва, , 19:32 — REGNUM Дистанционное голосование будет воспринято населением России с большим недоверием. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил председатель Общероссийского движения «Сильная Россия» Антон Цветков.

«Я считаю, что наш народ к этому отнесется с огромным недоверием, так как нет ещё у нас примера дистанционного электронного голосования, который бы пользовался авторитетом», — заявил эксперт.

Кроме того, председатель «Сильной России» отметил, что выступает против подобного нововведения ещё и потому, что благодаря этому возможно будет преднамеренно изменять результаты голосования.

«Появятся совершенно реальные возможности для фальсификации, злоупотреблений, хакерских атак и внесения изменений в результаты голосований. Люди абсолютно точно не будут доверять этому механизму», — сказал Цветков.

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