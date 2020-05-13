Москва, , 21:36 — REGNUM Дистанционное голосование может подставить под сомнение в обществе саму легитимность выборов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 мая заявил эксперт Общероссийского движения «Сильная Россия» по правовым вопросам, адвокат Дмитрий Краснов.

«Здесь двоякое мнение. В силу того, что мы находимся в режиме ограничений из-за борьбы с коронавирусом, здесь логично, чтобы такой инструмент присутствовал: возможность голосовать по почте либо в электронном виде. Логика в действиях законодателя здесь присутствует», — сказал адвокат.

Однако в последние годы население России не всегда полностью доверяло результатам выборов. В случае же цифрового голосования этот аспект ещё больше усилится.

«Когда предлагаются такие формы проведения выборов, как электронное голосование или по почте, сам их механизм становится непрозрачным и проверить количество голосов, их подлинность будет невозможно. С моей точки зрения, выборы, проведенные в таких условиях, будут ставиться под сомнение противниками власти. Плюс представители власти разных уровней, при которых будут проходить такие голосования — будет ставиться под вопрос их легитимность. Я бы не вводил такие нововведения, чтобы не создавать конфликтную ситуацию между властью и народом. А ближайшие голосования перенёс бы на более поздний срок», — отметил Краснов.

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