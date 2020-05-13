Москва, , 17:03 — REGNUM Дистанционные выборные процедуры должны строиться исключительно на технологии блокчейн. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил заместитель председателя «Партии Роста» Виктор Звагельский.

Комментируя инициативу партии «Единая Россия» о голосовании по почте, эксперт отметил, что из всех имеющихся инструментов лишь технология блокчейн позволяет обеспечить максимально объективный результат. Именно поэтому все дистанционные процедуры голосования должны строиться на ней. После этого политик дал саркастическую оценку предложению голосовать по почте.

«Единороссы хотят проводить выборы всех уровней по почте. По «Почте России». Предлагаю на этом заботу о комфорте населения не останавливать. В развитие инициативы можно ввести процедуры голосования посредством поднятия руки перед телевизором, а также посредством посылания мыслеформы с балкона в сторону ЦИК. Это обеспечит максимальную степень удобства для всех — и для электората, и для власти», — сыронизировал Звагельский.

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