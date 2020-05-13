Москва, , 18:10 — REGNUM Закон о дистанционном голосовании, в том числе по почте уничтожает принцип тайного голосования и формирует политический кризис в стране. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 мая, об этом заявил депутат Госдумы Олег Шеин («Справедливая Россия»).

«Закон о голосовании дистанционно или по почте — это закон об уничтожении принципа тайного голосования. Это закон о том, чтобы за спиной у человека, который находится в служебной зависимости, доктора, учителя, рабочего «Газпрома» стоял его начальник и смотрел, чтобы этот человек голосовал так, как выгодно его начальнику — за правящую партию, проще говоря», — заявил Шеин в ходе дискуссии.

Он уверен, что закон нарушает доверие к выборам и подталкивает общество к более радикальным мерам.

«Этот закон катализирует политический кризис в стране», — добавил парламентарий.

Госдума приняла закон, согласно которому при проведении выборов в органы государственной власти, органы местного самоуправления, референдума субъекта РФ, местного референдума в случаях и порядке, установленных Центральной избирательной комиссией, может быть предусмотрена возможность голосования избирателей, участников референдума по почте, а также посредством дистанционного электронного голосования.

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