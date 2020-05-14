Барнаул, , 07:08 — REGNUM Принятый Госдумой закон о дистанционном голосовании прокомментировал депутат алтайского краевого законодательного собрания Иван Мордовин («Единая Россия»).

«Накануне Госдума одобрила поправки, предусматривающие возможность голосовать на выборах дистанционно (дистанционное электронное голосование — голосование без использования бюллетеня, изготовленного на бумажном носителе, с использованием специального программного обеспечения).

На сегодняшний день такой способ голосования рассматривается законодателем скорее как исключение из правила и не будет применяться повсеместно. Еще предстоит серьезная проработка как самой процедуры, так и правовой базы. Особенно это касается способа идентификации избирателя, обеспечения информационной безопасности, свободы волеизъявления и тайны голосования.

Однако сам факт закрепления в Федеральном законе «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» возможности удаленного голосования, на мой взгляд, можно только приветствовать. Если мы всерьез хотим, чтобы молодежь активно участвовала в выборах, то без внедрения в электоральный процесс инструментов удобных для современных пользователей не обойтись.

Уверен, что скорость развития цифровых технологий позволит в не столь отдаленном будущем значительно расширить сферу применения системы интернет-выборов в стране», — отметил алтайский парламентарий в своем телеграм-канале.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 13 мая Государственная Дума приняла закон, согласно которому при проведении выборов в органы государственной власти, органы местного самоуправления, референдума субъекта РФ, местного референдума в случаях и порядке, установленных Центральной избирательной комиссией, может быть предусмотрена возможность голосования избирателей, участников референдума по почте, а также посредством дистанционного электронного голосования.

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