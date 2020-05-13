Москва, , 18:40 — REGNUM Режим повышенной готовности в случае его продления до сентября в ряде регионов может повлиять на права граждан участвовать в выборах, принятый закон о дистанционном голосовании позволяет решить проблему. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 мая, об этом заявил депутат Госдумы Дмитрий Вяткин («Единая Россия»).

«Если решениями, которые принимаются в силу сложившейся ситуации, отдельным гражданам сидеть дома, отдельным предприятием не работать, находиться на социальной дистанции друг от друга, тем самым мы волей-неволей ограничиваем права граждан и можем ограничить право голосовать», — заявил Вяткин.

Такой режим теоретически может продлиться в том числе и до дня голосования, рассуждает он.

«Изменить закон мы можем только до начала июня — не позже, иначе мы не сможем принять экстренные меры, и вот это будет действительно тогда нарушение», — сказал депутат.

«Действующий закон уже предусматривает теоретическую возможность осуществления голосования по почте, если сочтёт соответствующая региональная комиссия. Но мы прекрасно понимаем, что, устанавливая соответствующую норму о возможности ЦИК проводить дистанционное и электронное голосование, голосование по почте мы не обязываем проводить его. А вот если обстановка в сентябре будет такая, что многим невозможно будет прийти на участок — раз, если невозможно будет провести голосование сразу и везде — это два, и если нельзя будет отодвигать день голосования, а это право уже есть у избирательных комиссий всех уровней в том числе ЦИК, то тогда нам нужно будет обеспечить любыми способами, чтобы люди взяли и выразили своё мнение», — пояснил Вяткин.

Госдума приняла закон, согласно которому при проведении выборов в органы государственной власти, органы местного самоуправления, референдума субъекта РФ, местного референдума в случаях и порядке, установленных Центральной избирательной комиссией, может быть предусмотрена возможность голосования избирателей, участников референдума по почте, а также посредством дистанционного электронного голосования.

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