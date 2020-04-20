Любая беда — это благодатная почва для разного рода стервятников, желающих заработать на ней. Пандемия коронавируса, объявленная Всемирной организацией здравоохранения 11 марта 2020 года, породила новую волну пирующих «во время чумы». ИА REGNUM попыталось обобщить все виды мошенничества, связанные с коронавирусом, чтобы предупредить читателей.

Иван Шилов ИА REGNUM Мошенник

Тем временем в стране активизировались мошенники, от которых чаще всего страдают пожилые люди, находящиеся в режиме самоизоляции, как одна из групп риска.

«Компенсации» и мошенничества с картами

Одна из последних появившихся афер связана с предложением выплатить гражданам некую компенсацию ущерба от вируса. Для этого преступники просят сообщить данные банковской карты и персональные сведения гражданина. Получив их, мошенники исчезают, как и деньги с карты пострадавшего.

Российские банки напоминают своим клиентам, что они не должны никому сообщать пароли из СМС и данные своих карт.

Подробнее о мошенничествах в интервью РИА Новости рассказал заместитель председателя Сбербанка Станислав Кузнецов, отметив, что в числе прочего сейчас распространена продажа фальшивых лекарств, липовый сбор средств на благотворительность. Задача у мошенников — или выманить данные карт, с которых можно украсть деньги, или же получить деньги за несуществующую услугу или товар.

Sberbank.ru Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов

На сайте Сбербанка также напоминают, что «мошенники используют тему коронавируса как приманку» и просят не переходить по ссылке в письмах, якобы отправленных из банка. В этих письмах может «оказаться сайт-ловушка». По данным Кузнецова, за время пандемии увеличилось число доменов со словом «коронавирус» — сразу на 4 тысячи. Помимо этого, на 30% выросло число фишинговых рассылок. Цель таких рассылок — выведать пароли, логины, данные карты за счёт подделки сообщений от доверенного источника. Фишинговые страницы очень похожи на оригинальные страницы сайта банков.

«Чтобы не стать жертвой фишинга, не переходите по ссылкам из подозрительных сообщений. Пользуйтесь только проверенными ресурсами, обращайте внимание, чтобы в строке браузера рядом с названием сайта был значок замочка», — отмечается на сайте Центробанка России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

Шантаж здоровьем

На фоне распространения инфекции по миру граждане очень нервно реагируют на сообщения о возможном контакте с заражёнными, чем и пользуются мошенники. В последние дни россиянам стали звонить якобы из государственных ведомств, поликлиник с сообщениями о том, что они контактировали с зараженным и к ним для проведения платного анализа выедет бригада. Процедуру оценивают в 5 тыс. рублей, после получения которых, конечно же, преступник исчезает и никто не приезжает.

Напомним, в случае контакта с заражённым к гражданину приедут и возьмут анализ бесплатно. Возможность же платного теста на дому появилась недавно — с 6 апреля 2020 года. Услугу оказывает Роспотребнадзор. Стоимость анализа на дому без направления врача будет 1250 рублей и не предполагает предоплату, то есть оплачивать стоит уже при визите бригады, чтобы быть уверенным, что перед вами не мошенники.

Помимо этого, преступники по-прежнему пытаются заработать и на доверчивости россиян. Так, в начале апреля была задержана целая банда, работавшая в Марий Эл, Чувашии, Московской и Ростовской областях. Преступники похищали у пенсионеров деньги под видом работников поликлиник, продавая безвредные добавки под видом дорогостоящих лекарств. Пожилых жителей запугивали тем, что у них проблемы со здоровьем по результатам неких полученных анализов. Во время обысков по месту жительства фигурантов обнаружили базы с персональными данными граждан в электронном и печатном форматах.

Также в апреле в Подмосковье были задержаны трое мошенников, которые пытались продать 350 поддельных тестов на коронавирус стоимостью 2300 рублей за штуку. В качестве «товара» выступали одноразовые пробирки для отбора образцов крови, в которых находилось неизвестное вещество.

Штрафы и самоизоляция

В ряде городов России после официального объявления режима самоизоляции преступники пытаются взыскать в удаленном режиме с жителей некие штрафы за якобы его нарушение. Подобные аферисты были, к примеру, замечены в Костроме.

А в Москве, где из-за наплыва посетителей на официальный сайт, где можно оформить пропуск, появилась «услуга» помощи в оформлении цифрового пропуска. Мошенники под предлогом оказания помощи в его получении пытаются выведать у граждан персональные данные.

Напомним, система пропусков при передвижении по территории Москвы и Московской области на личном и общественном транспорте начинает работать с 15 апреля 2020 года.

Псевдоволонтёры и «липовые» помощники

На фоне работы настоящих волонтёров под них пытаются маскироваться и мошенники. К примеру, они предлагают купить набор продуктов пожилым гражданам или лекарства, но просят перечислить деньги с банковской карты. Если обман удался, то преступник тут же исчезает, не выполнив своего обещания.

На сайте мэрии Москвы появились рекомендации, как отличить волонтёра от мошенника. Отмечается, что волонтёр придёт лишь после оставления заявки и заранее предупредит о своём визите, он имеет при себе паспорт, обеспечен необходимыми средствами защиты и соблюдает все меры предосторожности, в том числе социальную дистанцию в 1,5−2 метра, не зайдёт в дом и главное — знает номер заявки и сообщит его.

В Санкт-Петербурге появился ещё один вид помощников-мошенников. Они представляются активистами и просят перевести за «недельную подписку» на вынос мусора 200 рублей, обещая ежедневно забирать мешок от дверей квартиры.

Дезинфекторы и коронавирус

Ещё один вид аферистов — это так называемые дезинфекторы, которые предлагают за определённую плату провести санитарную обработку квартиры от инфекции.

«Под предлогом борьбы с распространением заболевания они могут попасть в квартиру и совершить кражу или другое преступление», — уточняют в комитете по вопросам законности, безопасности и правопорядка Санкт-Петербурга.

В комитете рекомендуют дверь никому не открывать и не соглашаться на предоставления такой «услуги».

Между тем в Ярославле мошенники пытаются нажиться не только на гражданах, но и бизнесе. Предпринимателей пугают фейковыми распоряжениями Роспотребнадзора, настоятельно предлагая приобрести некий набор буклетов за 2 тыс. рублей.

Большая часть мошеннических схем базируется на доверчивости граждан. Будьте бдительны и не передавайте деньги, свои персональные данные, а также данные банковских карт третьим лицам.