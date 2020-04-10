Нур-Султан, , 11:45 — REGNUM Полиция задержала трех жителей Московской области, которые пытались продать 350 поддельных тестов на коронавирус, сообщает 10 апреля «МВД Медиа».

Сотрудники полиции обнаружили на одном из сайтов объявление о продаже 350 якобы тестов стоимостью 2300 рублей за штуку. Выяснилось, что подозреваемые продавали одноразовые пробирки для отбора образцов крови, в которых находилось неизвестное вещество.

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Уголовное дело возбуждено по статье 30 и 159 УК РФ (покушение на мошенничество).

Как сообщало ИА REGNUM, после обострения эпидемиологической ситуации в России появились новые способы мошенничества. В частности, грабители могут явиться домой под видом дезинфекторов квартир.

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