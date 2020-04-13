Москва, , 05:36 — REGNUM О новых схемах отъема денег и хищения личных данных граждан, используемых мошенниками на фоне распространения новой коронавирусной инфекции, рассказал заместитель правления Сбербанка Станистав Кузнецов, передает RT.

Преступники активно используют новую ситуацию распространения коронавируса SARS-CoV-2, а также фобии, возникающие у граждан в связи с опасностью заражения COVID-19. Так, некоторые мошенники информируют своих жертв по телефону о якобы имевшемся контакте с зараженным, после чего предлагают дорогостоящее тестирование и последующее лечение.

Для сбора персональных данных преступники сообщают о полагающейся компенсации за причиненный вирусом ущерб. Для сбора данный используются также платформы в сети интернет со словом Zoom. Данное буквосочетание включили в свои доменные имена порядка 1,7 новых зарегистрированных пользователей.

«В целом могу сказать, что тема распространения коронавируса взята на вооружение киберпреступниками», — заявил Кузненцов.