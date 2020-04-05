Москва, , 08:12 — REGNUM Неизвестные в ряде регионов России используют эпидемиологическую ситуацию, вызванную распространением коронавируса, в мошеннических целях, сообщает 5 апреля «Российская газета».

Сначала они расклеивают объявления на подъездах, в которых, в частности, говорится о необходимости проведения дезинфекциии в квартирах, а затем могут явиться под видом дезинфекторов.

«Под предлогом борьбы с распространением заболевания они могут попасть в квартиру и совершить кражу или другое преступление», — объяснили в комитете по вопросам законности, безопасности и правопорядка Санкт-Петербурга.

Там посоветовали не открывать дверь неизвестным, представляющимся дезинфекторами, а также сотрудниками других служб, поскольку поквартирного обхода граждан в связи с коронавирусом в городе не проводится.

В Москве, в свою очередь, в похожих ситуациях посоветовали звонить по телефону единой диспетчерской службы.

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