Санкт-Петербург, , 16:54 — REGNUM В Петербурге группа активистов запустила проект по выносу мусора для тех, кто не хочет выходить из дома в период самоизоляции. За недельную «подписку» в 200 рублей предприниматели обещают выносить мусор вечером, забирая мешок от дверей квартиры, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Проект TrashDay рекламируется в социальных сетях. Его авторы лаконично описывают себя как «компанию энтузиастов и борцов за экологию».

«Мы не просто помогаем вам, но и помогаем нашей планете, особенно в такой трудный час как этот», — говорится на сайте проекта.

Помимо этого авторы указывают, что в нелегкое для всех время люди вынуждены находиться на самоизоляции, а вынести мусор им не всегда удаётся. Поэтому «экологи» готовы прийти на помощь и сделать это за петербуржцев за «символическую» плату — 200 рублей в неделю.

Однако кроме обратной связи по почте, никаких контактов, регистраций в ЕГРЮЛ и других государственных органах, подробностей того, кто это за люди, чем они занимаются и каким образом они будут собирать и выносить мусор — доносить до пухто во дворе или разделять по фракциям и вывозить на предприятия по утилизации — найти не удалось.

Поэтому к подобным объявлениям стоит относиться с осторожностью.

«В период самоизоляции не верьте звонкам мошенников о замене бытового оборудования, попавшем в беду родственнике, пересчёте пенсии, обмене денег, банковских картах, средствах, вылечивающих коронавирус. Будьте бдительны!», — призывает полиция Петербурга горожан путем рассылки SMS-сообщений на мобильные телефоны.