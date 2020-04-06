Москва, , 16:27 — REGNUM Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) организует предоставление платной услуги — анализа на коронавирус на дому. Об этом рассказал журналистам руководитель направления лабораторной медицины Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Елена Тиванова.

По словам Тивановой, платное тестирование граждан на коронавирус на дому сотрудниками Роспотребнадзора начинается с сегодняшнего дня — 6 апреля.

Стоимость медицинского анализа на коронавирус на дому без направления врача будет стоить 1250 рублей. Специалисты Роспотребнадзора будут выезжать к гражданам на дом, проводить им инструктаж, как правильно взять мазок, а затем заберут полученный материал на исследование.

Для проведения этих анализов будет использоваться высокочувствительная тест-система, разработанная специалистами центрального НИИ эпидемиологии. По заявлению Тивановой, данная система позволяет выявить коронавирус на ранней стадии, когда у людей еще нет выраженных симптомов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце марта тесты на коронавирус в России начали проводить частные медицинские лаборатории.