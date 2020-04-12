Москва, , 18:58 — REGNUM В интернете активизировались мошенники, которые предлагают жителям Москвы оформить цифровые пропуски для поездок по столице. Об этом 12 апреля сообщили в департаменте информационных технологий Москвы.

Отмечается, что в мошенники в основном используют социальные сети и мессенджеры, в которых под предлогом оказания помощи в получении цифрового пропуска, запрашивают у пользователя персональную информацию, в том числе номер телефона и паспортные данные.

Напомним, цифровой пропуск можно оформить только в заявительном порядке на портале столичной мэрии (mos.ru), на котором необходимо заполнить форму заявления и указать причину будущей поездки.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин 11 апреля подписал указ, согласно которому со среды, 15 апреля, при передвижении по территории Москвы и Московской области на личном и общественном транспорте необходимо иметь при себе специальный цифровой пропуск.

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