Инициированная Александром Лукашенко очередная «нефтяная война» с Россией близится к эпической «перамоге». Переплата за «альтернативную нефть» разоряет бюджет, лишившийся значительной части пресловутой помощи от Москвы.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Ключевой генератор валютных поступлений — два нефтеперерабатывающих завода — с начала 2020 года находятся в режиме сырьевого голодания. Причина дефицита нефти сугубо политическая: Александр Лукашенко не желает закупать нефть в России. Он запретил подписывать контракты с российскими поставщиками и распорядился закупать стратегическое сырьё в других странах.

Формально официальный Минск требует от российских компаний снизить цену на размер заложенной в неё премии. Такое условие выдвинуто только российским поставщикам.

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Выступая 9 января на церемонии вручения премии «За духовное возрождение», специальной премии деятелям культуры и искусства, и премии «Белорусский спортивный Олимп», Лукашенко внезапно высказался на совершенно другую тему. Пресс-служба президента опубликовала текстовую версию его выступления, согласно которой он сказал: «И не нефть и газ главное в этих «тузаннях» и переговорах руководства Белоруссии и России. Наверное, не формат сегодня об этом говорить, но я просто скажу в двух словах. Почему мы до сих пор с президентом России не договорились по нефти? Потому что Россия хочет, чтобы мы купили у нее нефть по ценам выше мировых. Где такое видано? Поэтому я и отказался от такой нефти и прямо заявил: если не будет поставок по мировой цене из России, мы найдем эту нефть в другом месте. Что мы и делаем. Пусть даже будет дороже, но мы найдем. И нашли».

Ural-66 Вагон -цистерна для нефтепродуктов

Никогда российская нефть не продавалась в Белоруссию по ценам выше мировых, и на сегодняшний день ситуация не изменилась. Что действительно нашли в белорусском руководстве, так это много неприятностей — и для отрасли, и для потребителей.

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Технологически оборудование обоих белорусских НПЗ настроено на нефть российского сорта Urals. Перенастройка на другие сорта требует больших издержек. Бюджетные вливания на эти цели весьма ограничены, а сами заводы из-за огромной налоговой нагрузки не в состоянии самостоятельно осуществлять такие проекты.

По большому счёту, в новой масштабной перестройке нет никакой надобности, так как нет никаких гарантий стабильности поставок «альтернативной нефти». И это ещё одна проблема, которую инициаторы очередной демонстрации «нефтяной независимости» не в состоянии решить. Не смогли они её решить во время президентской кампании 2010 года, не могут решить и во время президентской кампании 2020 года.

По удивительному, на первый взгляд, совпадению, углеводородные войны Минска с Москвой совпадают с белорусскими электоральными циклами. И каждый раз пресловутые слуги народа пытаются замаскировать свои корыстные устремления пресловутыми национальными интересами.

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Невероятной «перамогой» была объявлена сделка по приобретению российской нефти у перекупщиков с доставкой танкером через литовский порт, с переливом в железнодорожные цистерны с последующей транспортировкой до белорусского НПЗ. Государственный концерн «Белнефтехим» подчёркивал: зато без уплаты премии российским компаниям. Непрозрачная сделка, со скрытой от налогоплательщиков ценой и огромной переплатой за логистику до сих пор позиционируется как благо для белорусского народа.

Belneftekhim.by «Белнефтехим»

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Такая же ситуация наблюдается вокруг растраты казённых средств на прожекты с нефтью из Азербайджана и других стран. 13 марта пресс-секретарь белорусского госконцерна «Белнефтехим» Александр Тищенко поведал о переговорах с Saudi Aramco, обрушившей мировые цены на нефть почти на треть. «Мы работаем по всем направлениям диверсификации, в том числе по арабским поставщикам с учетом складывающегося предложения», — сообщил Тищенко.

Представитель белорусского госконцерна попытался потроллить министра энергетики РФ Александра Новака, заявившего об эффективности поставок российской нефти в другую часть замороженного Союзного государства. Российский министр в разговоре с журналистами сопоставил выгодность российских поставок по нефтепроводу «Транснефти» с теоретически возможными поставками на белорусские НПЗ нефти от саудитов по «реверсным» и прочим схемам.

«В принципе, российским компаниям сегодня ничего не мешает скорректировать свои рыночные позиции относительно условий поставки нефти в Белоруссию», — заявил Тищенко.

Проблема белорусского госконцерна в том, что российские компании действуют в рыночных условиях и давно нашли покупателей 24 млн т нефти, которые предназначались для экспорта в Белоруссию. Рыночные позиции российскими компаниями давно скорректированы. Лукашенко, Тищенко, Семашко, Рыбакову и прочим в Минске об этом прекрасно известно.

Поэтому реверсными поставками российской нефти из Польши, азербайджанской — из Турции и тому подобным официальный Минск может упиваться до последнего «зайчика» в худеющей казне. По словам Тищенко, в марте «Белнефтехим» ждёт 570 тыс. тонн нефти, поставленной танкерами.

Нефтяной танкер

Садовская Аравия действительно предлагает большой дисконт, явно демпингуя на мировом рынке и действуя не только против России, но и против своих коллег по ОПЕК. Многим кажется, что Лукашенко улыбнулась удача — вот они, низкие цены на нефть. Однако стоимость танкерных поставок тоже существенно увеличилась. Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на брокеров, фрахт нефтяных танкеров вырос почти в 10 раз.

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Ещё одной эпической «перамогой» может стать поставка на белорусские НПЗ российской нефти, проданной США. 13 марта глава МИД Белоруссии Владимир Макей и госсекретарь США Майкл Помпео по телефону «обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, региональной и международной повестки дня, включая тематику энергетической безопасности».

Упавшая в цене нефть не спасёт белорусскую экономику, не улучшит экспортные показатели. Стоимость нефтепродуктов связана с ценой сырья. Дешевле нефть — дешевле нефтепродукты на экспорт. Такой принцип работает на мировом рынке, но не в Белоруссии. В февральском интервью глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико весьма ясно обрисовал ситуацию для тех, кого обанкротившиеся госуправленцы презрительно называют «народцем».

"У нас сейчас газ по 120 с лишним долларов. А потребителю (физическому лицу) он обходится в 210 долларов по нельготируемому тарифу, предприятию — доходит до 270. Как вы думаете, если стоимость газа станет 80 долларов, цена изменится? Нет. Аналогично в ситуации с бензином. Наша цена на бензин как-то зависит от цены на нефть, которую мы получаем? Никак. И она все время растет», — констатировал белорусский банкир.

Цены на нефть могут снизиться и даже обвалиться, но ценник на белорусских АЗС будет расти. Такая же ситуация и с газом, и с электроэнергией, и со многим другим. Проблема не в ценах на сырьё, и даже не в технологичности экономики постсоветской республики, а в качестве госуправления.

Глубина переработки нефти на обоих белорусских заводах значительно ниже, чем в Евросоюзе. Сортность сырья имеет большое, но не определяющее значение. В целом нефтепереработка, как и любой бизнес, имеет смысл, когда во главу угла ставится максимизация прибыли.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зайчик

Лукашенко во главу угла поставил политическую целесообразность. Именно с этим связано его распоряжение сократить закупки российской нефти до трети от общего объёма импорта. Немного погодя, он скорректировал задачу до половины импорта из РФ, однако принципиально это ничего не меняет. Политический волюнтаризм гробит белорусскую экономику и стимулирует бедность, безработицу и пессимизм.

В понимании Александра Лукашенко, культивирующего разные формы белорусского национализма, цель оправдывает средства. Подлинной целью белорусского лидера является отнюдь не удешевление поставок российской нефти, не снижение стоимости нефтяного импорта в принципе, а минимизация влияния России. Эта цель не имеет отношения к цене нефти и вопросам её переработки.

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