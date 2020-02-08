Сочи, Краснодарский край, , 07:51 — REGNUM Российская Федерация и Белоруссия смогли договориться о поставках российского газа в республику. Речь об этом зашла на переговорах президента России Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Сочи.

По словам вице-премьера России Дмитрия Козака, который принимал непосредственное участие в переговорах, Москва и Минск договорились, что поставки российского газа в Белоруссию будут осуществляться на условиях 2019 года.

Стоит отметить, что в 2019 году российский газ стоил для Белоруссии $127 за тысячу кубометров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, тема поставок энергоносителей в российско-белорусских отношениях занимает немаловажное место. Белоруссия небогата природными ресурсами и в части нефти и газа полностью зависит от России.

Минск естественно хочет покупать энергоносители по более низкой цене и долгое время Москва дала определенную скидку. Однако в 2019 году на повестку дня вновь был поставлен вопрос об углублении интеграции между двумя странами. Российские власти заявили, что скидка на энергоносители будет предоставлена только в том случае, если будут предприняты реальные шаги по интеграции. Власти Белоруссии на это не пошли.