Минск, , 22:37 — REGNUM Белоруссия неконкурентоспособна и подобна законченному наркоману, она пребывает в состоянии умирания. Об этом в опубликованном 12 февраля интервью оппозиционному изданию Naviny.by заявил председатель правления «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико.

«Я слабо себе представляю выгоду России от экономической интеграции с Белоруссией — как экономика, которая минимум в десять раз больше, чем наша, может выиграть? Поэтому, на мой взгляд, для России — это история не об экономической интеграции, а о политической, — сказал Бабарико. — Для Белоруссии наоборот — это исключительно экономический вопрос. Отсюда вывод: поскольку нет общей цели, непонятны и перспективы».

Читайте новости сюжета: Союзное государство России и Белоруссии

Рассуждая об интеграции «с позиции обыкновенного человека», руководитель дочерней банковской структуры «Газпрома» сказал об ожиданиях белорусов: «Мне кажется, став частью России, большинство из них скажет радостно «наконец-то!». Скажут, поверьте!».

«Поэтому, если для вас важно сохранить национальное самосознание — платите ухудшением экономики. Если вам важно просто жить, независимо от идеи самосознания — платите суверенитетом. Всё. Мы, увы, не самостоятельны как страна, — констатировал бывший комсомольский активист. — Если анализировать информационное пространство Белоруссии, то возникает ощущение, что утро любого мирового лидера начинается с мысли «а чем бы сегодня навредить суверенной Белоруссии?».

В ходе интервью глава банка несколько раз проговаривал тезис о несамостоятельности постсоветского образования. Например:

Виктор Бабарико «К сожалению, мы не создали экономически самостоятельной страны. Вся наша экономическая политика последнего двадцатилетия — это политика выпрашивания дотаций. Сначала ценовых, а потом, по мере роста цен на энергоносители — денежных».

Его взгляд на белорусские реалии пессимистичен: «У Белоруссии есть два состояния — отсутствие изменений и изменения к худшему. Нет состояния — изменения к лучшему. Я ни разу не видел, чтобы цены шли вниз, происходил длительный рост благосостояния и качества жизни людей. И это объективно. Мы пребываем лишь в состоянии умирания: медленного или быстрого. Вот и всё».

В ходе интервью он предложил назвать хотя бы один уникальный продукт или производство, который создали в Белоруссии за последние четверть века. И не услышал ответа.

«Вот я всегда считал, что если предприятию плохо, его сначала санируют, затем проводится модернизация, а потом начинается процесс улучшения. Белоруссия поменяла местами этот принцип — мы предприятия сначала модернизируем, а потом почему-то начинаем санировать. Т. е. во всем мире после модернизации — улучшение, и только у нас — крах. Модернизировали деревообрабатывающую отрасль, после этого она практически умерла. Цементная отрасль — туда же. Мы таким же способом всю жизнь модернизируем сельское хозяйство», — рассказал он.

Интеграция с Россией негативно скажется на белорусском бизнесе, уверен глава «Белгазпромбанка». Он также поделился наблюдениями: «У нас сейчас газ по 120 с лишним долларов. А потребителю (физическому лицу) он обходится в 210 долларов по нельготируемому тарифу, предприятию — доходит до 270. Как вы думаете, если стоимость газа станет 80 долларов, цена изменится? Нет. Аналогично в ситуации с бензином. Наша цена на бензин как-то зависит от цены на нефть, которую мы получаем? Никак. И она все время растет».

Явно знакомый с белорусским ТОП-200 богатейших бизнесменов, Бабарико констатировал: «Независимо от того, будет подписан интеграционный пакет с Россией или нет, национальный крупный бизнес в стране умирает — и не из-за высоких или низких цен, а потому что мы не конкурируем продуктом».

«Никаких реформ: только неукоснительное выполнение поручений — таков лозунг экономической жизни нашей страны», — поделился наблюдениями глава «Белгазпромбанка».

Бабарико выступил с рационализаторскими предложениями: «Необходимы структурные изменения в экономике, необходимо разделить понятия уголовного преступления и экономического».

«Обидно, но все равно скажу — Белоруссия ведет себя как законченный наркоман, которому требуется все более сильный наркотик. И мы не хотим лечиться, мы хотим больше и сильнее дозу. А за это надо платить, — уверен Бабарико. — Я не верю в добровольные изменения в нашей стране. На моей памяти, к сожалению, было очень мало наркоманов, которые меняли образ жизни без принуждения. Бывали, но редко. Я верю лишь в то, что все-таки нам удастся продолжать умирать, но медленно», — сообщил банкир.

О предыдущих откровениях Бабарико читайте в сюжете: Нациестроительство в Белоруссии