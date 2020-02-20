Минск, , 18:11 — REGNUM На фоне отсутствия видимого прогресса в переговорах с российскими компаниями по вопросам загрузки белорусских НПЗ официальный Минск решил продолжить практику переплат за поставки нефти из дальнего зарубежья. В порту литовской Клайпеды ждут ещё два танкера с нефтью, которую доставят в Белоруссию по железной дороге.

Как сообщает литовское агентство BNS, местные железнодорожники готовятся перевезти в Белоруссию груз двух танкеров — каждый по 85 тыс. тонн нефти. Представитель Lietuvos gelezinkeliai Мартинас Бурба сообщил, что «Белорусская нефтяная компания» сообщила о сроках прибытия танкеров 3−4 марта и 13−15 марта. Происхождение нефти в БНК не уточнили.

Литовским железным дорогам понадобится по 100−150 вагонов в сутки для доставки груза из Клайпеды в Белоруссию. Таким же образом в январе на Новополоцкий «Нафтан» доставлялась норвежская нефть сорта Johan Sverdrup, доставленная танкером через клайпедский порт.

Белорусская общественность узнаёт об этих схемах и переплатах за «альтернативную» нефть из литовских СМИ. Власти постсоветской республики не считают нужным информировать налогоплательщиков о своих действиях, которые привели к подорожанию сырья и, следовательно, отразятся на ценниках белорусских АЗС.

Напомним, 21 января Александр Лукашенко заявил о решении сократить закупки нефти в России до 40% потребностей белорусских НПЗ. В декабре 2019 года был подписан баланс Союзного государства на поставку в Белоруссию 24 млн т российской нефти.

Однако поставки не начались, так как Лукашенко запретил подписывать контракты с российскими поставщиками, требуя от них отказаться от премии. Затем в феврале он заявил о готовности импортировать нефть из США и даже Садовской Аравии с доставкой через польский Гданьск и прокачкой реверсом по нефтепроводу «Дружба». Польский оператор нефтепровода опроверг наличие технических возможностей для реализации задуманного Лукашенко.