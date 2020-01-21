Минск, , 13:56 — REGNUM Белоруссия будет стремиться к тому, чтобы покупать у России только 30−40% от необходимого объема нефти. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко 21 января на совещании в Минске, передаёт БелТА.

Он отметил, что в настоящее время Минск не может полностью отказаться от российской нефти, однако будет диверсифицировать поставки.

«Надо идти к тому, что 30−40% мы будем покупать нефти в Российской Федерации», — сказал Лукашенко.

Еще 30% нефти Минск намерен получать из Прибалтики и 30% — завозить через Украину. Если Россия даст согласие, нефть также сможет поставлять Казахстан, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусские нефтяные предприятия перешли на минимальную загрузку мощностей из-за отсутствия контрактов с основными нефтяными компаниями РФ.

Читайте ранее в этом сюжете: НПЗ Белоруссии продолжают работу с минимальной загрузкой