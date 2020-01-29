В ходе состоявшихся 27 января переговоров посла Белоруссии в Британии Сергея Алейника с британским госминистром по торговой политике министерства внешней торговли Конором Барнсом был обсуждён весь спектр вопросов двусторонней торговли и инвестиций. Об этом 28 января проинформировала пресс-служба МИД Белоруссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Стороны особо подчеркнули заинтересованность в дальнейшем расширении торгово-экономического сотрудничества после выхода Великобритании из ЕС в январе 2020 года», — сказано в сообщении.

Mfa.gov.by Сергей Алейник и Конор Барнс

Официальные представители Лондона и Минска высказались по ряду конкретных совместных проектов промышленной кооперации, «зелёных технологий», экологически чистого общественного и коммерческого транспорта, а также взаимодействия в сферах финансов, информационных технологий и ряде других отраслей.

О конкретных проектах и договорённостях МИД постсоветской республики, как обычно, не информирует. В прошлом году госагитпроп Белоруссии тоже старательно обходил чувствительные вопросы двусторонних отношений. Из наиболее заметных сообщений — вымученный за несколько лет проект по сборке для Ноттингема электробусов с использованием шасси и кузова белорусского производства.

Homoatrox Электробус АКСМ Е433. Минск. Беларусь

Однако не секрет, что основу двусторонней торговли товарами традиционно составляют нефтепродукты, выработанные на белорусских НПЗ из российской нефти. В сфере услуг британские компании также активны, достойно соперничая на белорусском рынке с субъектами из РФ и КНР.

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В прошлом году Минск проводил активную работу по сближению с Лондоном. Так, 7 августа 2019 года Александр Лукашенко в ходе встречи с британским послом Фионной Гиббзаявил, что экспорт и товарооборот республики во многом зависят от поставки нефтепродуктов. Он также отметил, что Соединённое Королевство занимает третье место после России и Украины по объёму товарооборота с Белоруссией ($3,5 млрд). Вывозимые из Белоруссии нефтепродукты приобретались главным образом британскими компаниями. Лукашенко поставил вопрос о диверсификации белорусского экспорта и попросил Лондон быть ходатаем за Минск перед Вашингтоном.

President.gov.by Александр Лукашенко и Фиона Гибб

Отношения с Вашингтоном также находились в приоритете белорусской «многовекторности». Вероятно, по случайному совпадению начало очередной «нефтяной войны» Минска с Москвой пришлось на визит в Белоруссию госсекретаря США Майка Помпео. Однако евразийское турне главы вашингтонской дипломатии было перенесено с начала января на начало февраля в связи с проблемами США на Востоке.

Форс-мажор разрушил выстроенную главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем схему, что заставило нервничать его шефа. Вашингтон не собирался вступаться за восточноевропейского лимитрофа, не имея для этого весомых оснований, соответствующих своим национальным интересам. Поэтому Помпео сосредоточился на Ираке и стратегически важном регионе, где, несмотря на всё сделанное с начала века, американцам до сих пор жарко.

Минск пытается пристроиться к трансатлантическому партнёрству Вашингтона и Лондона. Недавно, 23 января, замминистра иностранных дел Белоруссии Олег Кравченковстретился с временной поверенной в делах США Дженифер Мур. По известным причинам, посла США в РБ давно нет. Итоги свидания МИД Белоруссии выразил в одной фразе: «Обсуждены вопросы развития белорусско-американских отношений с учетом предстоящих двусторонних мероприятий».

Mfa.gov.by Олег Кравченко и Дженифер Мур

В тот же день, 23 января, Кравченко провёл переговоры с британским послом Жаклин Перкинс. Согласно официальному сообщению, представители Минска и Лондона говорили только об одном: «Обсуждены отдельные аспекты развития двусторонних отношений в контексте выхода Великобритании из ЕС».

Как известно, Белоруссия участвует в программе Евросоюза для постсоветских республик «Восточное партнёрство». При этом, в отличие от Украины или Грузии, не ставит целью вхождение в ЕС. Однако рассчитывает на помощь этого интеграционного объединения в решении различных проблем. Сейчас в отношениях Минска с Москвой как раз такой случай.

Mfa.gov.by Олег Кравченко и Жаклин Перкинс

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С первых же недель украинского кризиса Лукашенко, последовательно демонстрируя «разворот на Запад», всесторонне поддерживал мятежников. Он демонстрировал прекрасное понимание тех сил, которые стояли за свержением Виктора Януковича, рассчитывая на их ответные услуги. Поэтому дистанцирование от России и игра в фарватере политики Запада на постсоветском пространстве выглядели вполне естественно. Настало время востребованности наработок Макея, Кравченко, Алейника, неформальных дипломатов и самого Лукашенко при решении конкретной задачи, актуальнее которой сейчас для Минска нет.

Формально запрос к Лондону о помощи оформлен в заявку на расширение сотрудничества. Сотрудничество предполагает взаимную выгоду. Возможности сторон известны, поэтому не трудно рассмотреть, какую выгоду Минск может предложить Лондону, помимо ранее сделанных предложений.

Встречаясь 21 июня с предшественником Барнса на министерском посту, Макей и Лукашенко обсуждали минские инициативы. Тогда Джордж Холлингбери встретился с белорусским лидером, который заявил, что «эта встреча очень важна» и «может быть, даже исторически важна». Лукашенко напомнил о состоявшемся в начале июня визите в Лондон делегации во главе с премьер-министром Сергеем Румасом, которая провела несколько важных встреч.

Gov.uk Джордж Холлингбери

Тогда Лукашенко отметил: «Ваше правительство очень много сделало для того, чтобы эти мероприятия были успешными. И я лично вас благодарю за то, что вы внимательно отнеслись к белорусам и способствовали реализации тех целей, которые были поставлены перед этим визитом».

«Вы совершенно верно и справедливо отметили, что Великобритания имеет большой интерес к Белоруссии», — ответил Холлингбери.

Тогда же, 21 июня, в Минске британский министр провёл переговоры с Макеем. Пресс-служба МИД РБ проинформировала:«В рамках реализации договоренностей, достигнутых в 2018 году в ходе визита главы белорусского внешнеполитического ведомства в г. Лондон, сторонами запущена процедура Торгового диалога на уровне правительств Беларуси и Великобритании. Обсуждены вопросы расширения политических контактов, реализации совместных проектов, сотрудничества в банковской и финансовой сферах».

После этого, 23 июня, Холлингбери дал комментарий государственному телевидению постсоветской республики, сообщив, что Лондон и Минск обсуждают соглашение о свободной торговле. Причём на то время уже была ясна динамика двустороннего сотрудничества и в экономической, и в гуманитарной, и в политической сферах.

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Отрицательное сальдо белорусской стороны при поставках в собственно Британию и Белоруссию — секрет полишинеля. Минску откровенно нечего предложить англичанам, кроме мазута, калийных удобрений и некоторых других товаров. Товарооборот демонстрировал видимость благополучия за счёт возможности британских компаний перепродавать белорусские нефтепродукты в ЕС и поставлять из ЕС, КНР и других стран товары на белорусский рынок (Белстатом это учитывается как торговля с Британией). Однако эти времена уходят: «белорусский нефтяной офшор» приказал долго жить.

Brexit запланирован на 31 января 2020 года, после чего у Лондона будут развязаны руки во многих действиях. Например, новое правительство Её Величества уже подготовило список физических и юридических лиц, ставших мишенью для уже собственно британских санкций. Лондон стал центром белорусских политэмигрантов, но в этом полбеды: именно из британской столицы шлют методички и задают импульсы реальной, скрытой от обывателя политики. Ничего хорошего это не сулит для Лукашенко, считающего себя равным английской королеве.

IA REGNUM I.I.Girs, 2018 Букингемский дворец (Buckingham Palace) — официальная лондонская резиденция британских монархов. Центральная часть главного фасада и главные врата

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Лукашенко пытался максимально улучшить отношения с Лондоном. При известном его восприятии НАТО, он даже санкционировал расширение двустороннего военного сотрудничества с Британией. Минобороны Белоруссии сообщало о состоявшейся 5 ноября в Лондоне рабочей встрече представителей министерств обороны, в ходе которой был подписан двусторонний План военного сотрудничества на 2020 год.

Минск активно пользовался услугами специалистов по «сдерживанию России», всячески привечал их, выращивал на месте и зазывал из-за границы. За последнюю пятилетку количество гонцов и стажёров из Минска на Запад выросло кратно. Москва наблюдала за всем этим.

Вашингтон и Лондон отложили адаптированный для Белоруссии сценарий «цветной революции», поощряя развернувшегося на Запад «последнего диктатора Европы». Лукашенко был доволен и этим. Принцип его четвертьвекового бессменного правления укладывается в одну фразу гайдаровского персонажа: «Нам бы только день простоять, да ночь продержаться…».

За этот период произошла трансформация одного персонажа в другого, многое изменилось и меняется сейчас, прямо на глазах. Однако неизменной осталась политика великих держав, основанная на их понимании своих национальных интересов, чем детерминировано место в реализации их стратегий удельных правителей вроде Лукашенко.

Цитата из к/ф «Сказка о Мальчише-Кибальчише» . Реж. Евгений Шерстобитов. 1964. СССР Мальчиш-Плохиш

Минские «идеологи» сотрудничеством с западными специалистами по противодействию России добились скандалов, конфликтов с Москвой и нынешней опасной неопределённости. Вряд ли удешевление виз ЕС можно считать чем-то весомым на другой чаше весов. Лукашенко почти что за руку, очень деликатно подвели к тем решениям, которые он принимал в последние месяцы — в том числе и по углублению интеграции с Россией. Благодарить за это он должен своё ближайшее окружение — предыдущее, не столь уж далеко отошедшее от дел (Павел Якубович, Всеволод Янчевский, Станислав Зась и др.) и нынешнее.

Каков поп — таков и приход. Свалить всё на «занимавшихся» тем или иным направлением внутренней или внешней политики Лукашенко не удастся. Он добровольно взвалил на себя «царские полномочия», а следовательно — и ответственность.

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