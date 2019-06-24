Британия и Белоруссия обсуждают соглашение о свободной торговле

Минск, , 13:16 — REGNUM Соглашение о свободной торговле обсуждается Великобританией и Белоруссией. Об этом в эфире 23 июня государственного телеканала «Беларусь 1» заявил государственный министр по торговой политике Министерства внешней торговли Великобритании Джордж Холлингбери.

Британский чиновник не назвал сроков подписания документа. Однако он сообщил о возможности помощи официальному Минску в развитии «Парка высоких технологий» и вступлении во Всемирную торговую организацию.

Отметим, визит британского министра приурочен к открытию II Европейских игр. Повод использован для встреч Александра Лукашенко и других белорусских чиновников с высокопоставленными гостями, приглашёнными на церемонию открытия.

Ранее, 21 июня в Минске Джордж Холлингбери провёл переговоры с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем. Пресс-служба МИД РБ проинформировала: «В рамках реализации договоренностей, достигнутых в 2018 году в ходе визита главы белорусского внешнеполитического ведомства в г. Лондон, сторонами запущена процедура Торгового диалога на уровне правительств Беларуси и Великобритании. Обсуждены вопросы расширения политических контактов, реализации совместных проектов, сотрудничества в банковской и финансовой сферах».

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«На состоявшихся в этот же день переговорах заместителя Министра иностранных дел Беларуси Олега Кравченко с Государственным министром по торговой политике Министерства внешней торговли Великобритании детально рассмотрены вопросы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, ход подготовки к первому расширенному заседанию Торгового диалога», — сказано в официальном сообщении.

В тот же день, 21 июня, Джордж Холлингбери встретился с Александром Лукашенко, который заявил, что «эта встреча очень важна» и «может быть, даже исторически важна». Белорусский лидер напомнил о состоявшемся в начале июня визите в Лондон делегации во главе с главой Совмина Сергеем Румасом, где провела несколько результативных встреч. Лукашенко отметил: «Ваше правительство очень много сделало для того, чтобы эти мероприятия были успешными. И я лично вас благодарю за то, что вы внимательно отнеслись к белорусам и способствовали реализации тех целей, которые были поставлены перед этим визитом».

«Вы совершенно верно и справедливо отметили, что Великобритания имеет большой интерес к Беларуси. Несмотря на то, что наша встреча ограничена по времени, тем не менее, у меня запланировано большое количество встреч и переговоров с представителями белорусского правительства. Я неоднократно встречался с послом (Беларуси. — Прим.) в Соединенном Королевстве. У нас сложились очень хорошие взаимоотношения», — цитирует Холлингбери пресс-служба президента Белоруссии.

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Напомним, Британия является крупнейшим покупателем нефтепродуктов, выработанных в Белоруссии из поставляемой на льготных условиях российской нефти. Ежегодно в Белоруссию поставляется 24 млн т нефти: 18 млн — для двух белорусских НПЗ и 6 млн т по схеме «перетаможки» с зачислением в белорусский госбюджет российских экспортных нефтепошлин.

Лондон активно поддерживает в Белоруссии прозападную оппозицию, а также представителей сексуальных меньшинств. Официальный Минск периодически прибегает к услугам британских «пиарщиков», специалистов по «сдерживанию России» и бизнесменов при обострении отношений с Москвой.

Отметим также, что Белоруссия является членом Союзного государства и ЕАЭС. Ни одно из этих интеграционных объединений не информировало о переговорах о ЗСТ с Великобританией.