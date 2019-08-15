Минск, , 14:39 — REGNUM

За январь — июнь иностранные инвесторы вложили $5,1 млрд инвестиций в реальный сектор экономики Белоруссии. На долю прямых иностранных инвестиций пришлось $3,9 млрд или 77,8% от всех поступивших иностранных инвестиций, сообщает Белстат.

«Основными инвесторами организаций республики были субъекты хозяйствования Российской Федерации (44,7% от всех поступивших инвестиций), Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии (20,4%), Кипра (8,2%)», — сказано в официальном сообщении.

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Белорусские инвестиции за рубеж по итогам I полугодия оценены Белстатом в $2,8 млрд, при этом также не учтены средств банков. Из всех направленных инвестиций 62%пришлось на РФ, 14,3% — Украину и 10,3% — Британию.

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«На долю прямых инвестиций приходилось 91,8% всех направленных инвестиций за рубеж», — отметили в Белстате.