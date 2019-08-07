Минск, , 14:21 — REGNUM

Минск и Лондон могут найти «новые направления сотрудничества» и «интенсифицироваться в отношениях». Об этом сегодня, 7 августа заявил Александр Лукашенко в ходе переговоров с послом Британии в постсоветской республике Фионной Гибб, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

«То, что сделано за время вашего пребывания и службы в Белоруссии, не было сделано до сих пор никем. Всеми послами Великобритании не было сделано. Поэтому я вам за это очень благодарен, — сказал Лукашенко. — Это во многом благодаря вам».

Лукашенко отметил, что двусторонний товарооборот Белоруссии и Британии составляет $3,5 млрд, сказав: «Третье место вы занимаете в объемах товарооборота. Первое — Россия, затем Украина и Великобритания».

«Наш экспорт и товарооборот во многом зависят от поставки нефтепродуктов. И как только случились на нефтепроводе «Дружба» беда и проблемы с грязной нефтью, у нас немножко просел товарооборот. Поэтому нам нужна диверсификация», — добавил Лукашенко.

Лукашенко попросил Британию о помощи в налаживании отношений с США. Он также «отметил и поблагодарил британскую сторону за сотрудничество в гуманитарной сфере», сказано в официальном сообщении.