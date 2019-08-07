Минск, , 12:17 — REGNUM

Экономике Белоруссии нужна диверсификация. Об этом сегодня, 7 августа, на встрече с чрезвычайным и полномочным послом Великобритании и Северной Ирландии в Минске Фионной Гибб заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

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Глава государства отметил, что экспорт и товарооборот республики во многом зависят от поставки нефтепродуктов.

«И как только случились на нефтепроводе «Дружба» беда и проблемы с грязной нефтью, у нас немножко просел товарооборот. Поэтому нам нужна диверсификация», — приводит пресс-служба главы государства слова Лукашенко.

Белорусский лидер отметил, что Соединённое Королевство занимает третье место после России и Украины по объёму товарооборота с Белоруссией, который на сегодня составляет $3,5 млрд.

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Как сообщало ИА REGNUM, 19 апреля белорусский госконцерн «Белнефтехим» сообщил о поступлении российской нефти по нефтепроводу «Дружба» с кратным превышением хлорорганических соединений. В результате этого были приостановлены поставки нефти по «Дружбе» в ряд стран, в том числе в Польшу, Венгрию, Словакию, Чехию и Германию.

Заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов заявил, что поставки некачественной нефти из России лишили Белоруссию возможности получить прибыль в размере около $100 млн. Позднее белорусская сторона предложила Москве в качестве компенсации за транспортировку загрязненной нефти по трубопроводу повысить тариф на прокачку нефти сразу на 21,7%.

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