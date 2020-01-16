Лондон, , 12:51 — REGNUM Считая выход из Евросоюза вопросом принципиально решённым, британское правительство рассмотрело вопрос о применении санкций к режиму Александра Лукашенко. Об этом говорится в опубликованном 15 января сообщении британского правительства.

Сейчас официальный Лондон ещё вынужден придерживаться политики санкций, общей для 28 стран Евросоюза. Однако после выхода из ЕС он применит свои санкции, призванные стимулировать официальный Минск уважать демократические принципы и институты, а также разделение властей и верховенство закона в Белоруссии.

Руководство постсоветской республики получит стимул через санкции. Как считают в Лондоне, воздерживаться от действий, направленных на подавление гражданского общества, а также соблюдать международное право в отношении прав человека и уважать права человека. Кроме того, санкциями в Лондоне желают принудить власти Белоруссии надлежащим образом расследовать и возбудить уголовное дело в отношении лиц, ответственных за исчезновения Юрия Захаренко, Виктора Гончара, Анатолия Красовского и Дмитрия Завадского.

Напомним, что Александр Лукашенко неоднократно заверял белорусскую общественность в том, что Запад якобы осознал ошибочность своих санкций, применённых к официальному Минску. На самом деле ни в ЕС, ни в США так не считают, сохранив режим санкций, существенно облегчённый после разворота нынешнего руководства Белоруссии на Запад.

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