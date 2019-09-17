Применяемые США санкции в отношении официального Минска могут быть ослаблены по итогам прогресса демократии в постсоветской республике. Об этом 17 сентября заявил журналистам замгоссекретаря США Дэвид Хейл по итогам переговоров с Александром Лукашенко и в МИД Белоруссии с его главой Владимиром Макеем.

Минск, , 21:12 — REGNUM Дэвид Хейл отметил «сохранение в США определенной озабоченности в части демократического развития в Белоруссии». Он заявил: если в постсоветской республике по итогам парламентской кампании (завершится в конце 2019 года) и президентской кампании (завершится в конце 2020 года) будет наблюдаться «прогресс», то «мы будем готовы обсуждать дальнейшее ослабление санкций и углубление нашего сотрудничества».

Напомним, 17 сентября в ходе переговоров с Лукашенко замгоссекретаря США по политическим вопросам официально анонсировал восстановление дипломатических отношений на уровне послов. Последним послом США в Белоруссии была Карен Стюарт: в 2008 году она была вынуждена покинуть постсоветскую республику из-за угроз Лукашенко «вышвырнуть» её за поддержку радикальной националистической оппозиции в Белоруссии и введение Вашингтоном санкций в отношении белорусских госпредприятий и чиновников.

Формально санкции США были введены за систематические, массовые и грубые нарушения прав человека властями Белоруссии. Вашингтон не признал демократическими ни одни выборы в Белоруссии со второй половины 1990-х годов. Сам же Лукашенко неоднократно публично признавался, что фальсифицировал итоги президентских выборов. Он бессменно правит с 1994 года и в 2020 году намерен продлить своё правление ещё на пятилетку. Россия всегда признавала демократическими любые выборы в Белоруссии.