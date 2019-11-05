В рамках XXVI Минского международного кинофестиваля «Лiстапад» 2 ноября состоялась демонстрация фильма Виталия Манского «Свидетели Путина». Фильм политически и идеологически «заточенный» против президента России, о чём организаторы прекрасно осведомлены. Александр Лукашенко направил приветствие кинофестивалю.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Александр Лукашенко выразил убеждение в том, что «Лiстапад» в этом году в очередной раз станет настоящим праздником для любителей кино и приумножит число друзей и поклонников», — сообщила 1 ноября пресс-служба президента Белоруссии, цитируя приветствие руководителя республики участникам фестиваля.

Нетрудно догадаться, каких «друзей и поклонников» имел в виду Лукашенко. Разъяснения на сей счёт представила русофобская пресса, горячо приветствовавшая демонстрацию «антипутинского» фильма сразу в двух кинотеатрах Минска.

«События фильма начинаются 31 декабря 1999 года, когда россиянам представили их нового президента. Фильм основан на уникальных и строго документальных свидетельствах истинных причин и последствий смены лидера страны. Главными героями фильма являются Михаил Горбачев, Борис Ельцин, Владимир Путин и русский народ, а также сам автор, который предлагает нам серьезный и глубокий разговор о природе власти», — сообщили организаторы минского кинофестиваля.

В 2018 году директор программ документального кино ММКФ «Лістапад» Ирина Демьянованаписала восторженную рецензию на этот фильм: «В этом году Виталий привез на фестиваль свой новый фильм «Свидетели Путина». Именно он получил Гран-при конкурса документального кино. И получил абсолютно заслуженно. Фильм «Свидетели Путина» обладает всеми качествами, которыми должен обладать документальный фильм, чтобы стать событием».

Twitter@miff_listapad Минский международный кинофестиваль «Лістапад»

Виталий Манский снял свой весьма спорный фильм в 2018 году. В киноленте отражена трактовка новейшей российской истории и роли в ней Владимира Путина с точки зрения повесившегося в Лондоне беглого олигарха Бориса Березовского. В выходных данных фильма указано, что создан он был не только талантом уроженца Львова, но также с участием представителей Латвии, Чехии и Швейцарии.

«Лістапад» не впервые демонстрирует подобные ленты. В 2016 году Зося Родкевич представила на фестивальный конкурс свой фильм «Мой друг Борис Немцов». При создании этой ленты также не обошлось без помощи прибалтийских товарищей.

Застреленный при непростых обстоятельствах оппозиционер, очевидно, заслужил внимание патронов минского кинофестиваля — министерства культуры и администрации президента. Знакомые с белорусскими реалиями знают, что просто так подобные фильмы не демонстрируются. В 2016 году, стоит напомнить, Лукашенко был в жёстком конфликте с Кремлём и выместил своё бессилие на белорусских «пророссийских публицистах».

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Идейно-политическая направленность фильма Виталия Манского понятна. Как и в случае со Светланой Алексиевич, которую наградили «нобелевкой» за посредственное и лживое «многоголосие», режиссёра не оставили без дипломов, статуэток и прочих атрибутов признания оказанной услуги. Как и во времена той «холодной войны», так в нынешние времена качество на четвёртом месте после идеологически выверенного месседжа. Понятен и нынешний контекст этой демонстративной акции: Лукашенко снова в конфликте с Кремлём, и снова из-за углеводородов.

Agência Brasil Светлана Алексиевич

Из Москвы может показаться, что ситуация не выходит за рамки мелких гадостей. Демонстрация фильма Манского с намёками на диктатуру в России на кинофестивале в вотчине минского «последнего диктатора Европы» выглядит жалко, позорно и даже комично. Втихаря разрешил такую акцию и улетел с семьёй в ОАЭ — наверное, это смело, честно, мужественно с точки зрения уже четверть века «не держащегося за власть».

По-настоящему рвать и метать гарант белорусской стабильности будет после огорчений в декабре. Уже сейчас ясно, что указ Лукашенко о росте ВВП Белоруссии в 2019 году на 4% в очередной раз отразил непопадание пальцем в небо: по данным Белстата, (ожидаемо, с приписками) экономика выросла на 1%.

На днях Лукашенко утвердил новое плановое задание на 2020 год: ВВП Белоруссии должен будет вырасти на 2,8%, при том, что и белорусские независимые эксперты, и авторитетные международные организации снова говорят о нереальных ожиданиях в официальном прогнозе.

Качество такого планирования и госуправления отражается на уровне жизни широких масс простых белорусов. За их счёт проводятся такие «Листопады» и прочие мероприятия в рамках новой волны «белорусизации». Многодетные семьи едва сводят концы с концами, а прозападная элита окружает себя роскошью и предаётся гедонизму. Инвалиды попрошайничают на улицах, матери собирают милостыню на операции своим детям, и в то же самое время в Минске всячески ублажают более полутысячи экспертов по «сдерживанию России» типа Глена Ховарда из Джеймстаунского фонда.

В конце октября русофобские выходки официального Минска были дополнены откровенным ревизионизмом: Лукашенко дважды заявил, что Великая Отечественная война и другие войны для него и его окружения «не наши». Накануне выхолощенного, но остающегося государственным праздником 7 ноября бессменный белорусский лидер «как историк» поведал, что «1917 год к нам пришёл с других территорий».

Alexxx1979 Брестская крепость. Холмские ворота

Не уточнил, правда, при этом — как таковой год пришёл, Февральская или Октябрьская революция (над такими «мелочами» в Минске уже не задумываются). Заодно Лукашенко сравнил себя с российским императором ПетромI (до этого сравнивал себя с британской королевой) и сообщил народу, что лично его «не напрягает» низкая оплата труда медиков, мигрирующих за границу.

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Сохранение исторической памяти в Белоруссии становится уделом маргиналов, для которых Великая Отечественная война — война их фамилий и наша общая, для которых Отечественная война 1812 года — их и наша общая война, а не чья-то чужая «русско-французская». Кинематограф, литература и многое другое тоже живёт вытесненным в андеграунд. За четверть века лимитрофный официоз не продемонстрировал ничего достойного широких симпатий.

Учитывая тотальную деградацию в Белоруссии науки, образования, госуправления, спорта, искусства и так далее, не стоит удивляться, что местная элита сделала ставку на конфликтогенность. Внутри республики, которая приобрела черты откровенной тирании среднеазиатского типа, пестуют русофобствующих националистов и всячески дают понять русофильскому большинству, что воссоединения с Россией не будет, а будет лишь экономическая интеграция на условиях официального Минска. Даже самые осторожные сомнения в этом жестоко наказываются. Русофобам выдан карт-бланш на травлю своих оппонентов, административный ресурс на стороне националистов.

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Во внешней политике декларируется «многовекторность», под этой вывеской фактически произошёл демонстративный разворот на Запад. Ключевую роль в этом играет МИД, руководимый недавно признавшимся в своих болезнях Владимиром Макеем.

Официальный Минск всячески демонстрирует противопоставление себя Москве — и в истории украинского кризиса, и в хамском отношении к послу России — спецпредставителю президента РФ, и даже в таких мелочах, как проведение международного кинофестиваля. Всё это преподносится как защита «суверенитета и независимости».