Лукашенко утвердил плановые показатели на 2019 год

Минск, , 12:49 — REGNUM Александр Лукашенко 20 декабря подписал указы, которыми утвердил официальные плановые показатели развития республики на 2019 год, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Указом №483 «О задачах социально-экономического развития Республики Беларусь на 2019 год» установлены показатели роста валового внутреннего продукта на 4%, экспорта товаров и услуг — на 5,4%, реальных располагаемых денежных доходов населения — на 3,4%. Нацбанку постсоветской республики предписано удержать инфляцию на уровне до 5% (декабрь 2019 года к декабрю 2018 года).

Лукашенко подписал также указ №484 «Об утверждении Основных направлений денежно-кредитной политики Республики Беларусь на 2019 год». С учётом погашения Совмином и Нацбанком внутренних и внешних обязательств в иностранной валюте «международные резервные активы на конец 2019 года составят не менее $7,1 млрд», сказано в комментарии президентской пресс-службы к указу. Там также отметили, «что результатом реализации денежно-кредитной политики в 2019 году станет дальнейшее замедление инфляционных процессов, обеспечение финансовой стабильности, поддержание макроэкономической устойчивости».

Напомним, 31 декабря 2017 года Александр Лукашенко подписал аналогичные указы, запланировав в 2018 году рост ВВП Белоруссии на 3,5%, экспорт товаров и услуг — на 5,7%, инфляцию — до 6%. Белорусские независимые и зарубежные эксперты постоянно критикуют власти за особенности определения ВВП и темпов инфляции (повышения цен на товары и услуги).