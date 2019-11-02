Москва, , 10:51 — REGNUM 2 ноября — Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов. ИА REGNUM знает не понаслышке о гонениях за свободу слова и преследовании журналистов под вымышленными предлогами.

Суд над журналистами ИА REGNUM в Минске Иван Шилов

Суд над журналистами ИА REGNUM в Минске Иван Шилов

Действительно ли в нашей стране сейчас есть решимость прекратить подобные гонения, или пока что мы готовы лишь выборочно защищать тех, кого распиарят и на кого укажут режиссеры текущей российской повестки дня?

Владимира Линдермана, Юрия Алексеева, Иллариона Гирса — в той же Латвии, откуда вещает «Медуза» Ивана Голунова. Не поднялся на защиту Сергея Шиптенко, Дмитрия Алимкина, Юрия Павловца в нежно любимой Белоруссии, где по абсурдному, фальшивому и заведомо политически ангажированному обвинению они провели в заключении 14 (!) месяцев, без права общения с родителями, жёнами и детьми! Где была эта клака? Где был этот разноголосый официоз?» Модест Колеров, главный редактор ИА REGNUM «Я — против лицемерия медий, выстроившихся в клаку. Я против лицемерия кланов в официозе. Ведь за многие годы никто из этой клаки так и не выступил на защиту наших преследуемых авторов:— в той же Латвии, откуда вещает «Медуза»Не поднялся на защитув нежно любимой Белоруссии, где по абсурдному, фальшивому и заведомо политически ангажированному обвинению они провели в заключении 14 (!) месяцев, без права общения с родителями, жёнами и детьми! Где была эта клака? Где был этот разноголосый официоз?» «Я не Иван Голунов. Я против лицемерия»

Что же до Шиптенко, Алимкина и Павловца, то судилище над ними привело к обратному эффекту, разбудив сторонников Русского мира в Белоруссии.

Наказывать журналистов, особенно аналитиков, которые не просто информируют о происходящем, а дают взвешенную, экспертную оценку происходящему во внутренней или внешней политике, в экономике страны (а это право, которое они заслужили своим опытом работы, научными званиями и признанием коллег) — это всё равно, что разбить зеркало за то, что то, что власть в нем видит не то, что она ожидает.

Юрий Баранчик, шеф-редактор Аналитической редакции ИА REGNUM «В этом контексте можно сказать, что отречение официального Минска от Великой Отечественной войны началось не сегодня, а несколько лет назад, когда он попробовал из экспертов, которые однозначно и с аргументами в руках показывали всю логику движения белорусских властей по пути их необандеровских коллег из Киева, сделать преступников. Уже тогда белорусские эксперты, мои коллеги — Сергей Шиптенко, Дмитрий Алимкин и Юрий Павловец как эксперты показали всю сущность подноготной официального Минска, которая многих удивила только сегодня».

Далеко не случайно они награждены премией известного украинского журналиста Олеся Бузины как люди, которые поставили интересы правды, интересы нашего общего Отечества, нашей общей великой истории, в том числе, Великой Победы — выше чьих-то корыстных или властных интересов. По словам Юрия Баранчика, они разбудили сторонников Русского мира в республике, потому что именно после процесса над ними, который превратился в постыдное и унылое судилище власть предержащих, люди сплотились и впервые массово стали выходить на празднование 9 мая в колоннах «Бессмертного полка» в Минске.

Поэтому попробуем отнестись к сегодняшнему Международному дню не как к поводу проявить пустословный пафос, а как к возможности задать действительно сущностные вопросы. «Свобода слова» — это, конечно, звучит гордо. Но реальна ли она сейчас, готово ли наше общество к независимой журналистике, есть ли для этого общественная воля, пространство и время?