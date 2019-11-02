Москва, 2 ноября 2019, 10:51 — REGNUM 2 ноября — Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов. ИА REGNUM знает не понаслышке о гонениях за свободу слова и преследовании журналистов под вымышленными предлогами.

Суд над журналистами ИА REGNUM в Минске
Суд над журналистами ИА REGNUM в Минске
Иван Шилов
Суд над журналистами ИА REGNUM в Минске
Суд над журналистами ИА REGNUM в Минске
Иван Шилов

Действительно ли в нашей стране сейчас есть решимость прекратить подобные гонения, или пока что мы готовы лишь выборочно защищать тех, кого распиарят и на кого укажут режиссеры текущей российской повестки дня?

«Я — против лицемерия медий, выстроившихся в клаку. Я против лицемерия кланов в официозе. Ведь за многие годы никто из этой клаки так и не выступил на защиту наших преследуемых авторов: Владимира Линдермана, Юрия Алексеева, Иллариона Гирса — в той же Латвии, откуда вещает «Медуза» Ивана Голунова. Не поднялся на защиту Сергея Шиптенко, Дмитрия Алимкина, Юрия Павловца в нежно любимой Белоруссии, где по абсурдному, фальшивому и заведомо политически ангажированному обвинению они провели в заключении 14 (!) месяцев, без права общения с родителями, жёнами и детьми! Где была эта клака? Где был этот разноголосый официоз?»
Модест Колеров, главный редактор ИА REGNUM

«Я не Иван Голунов. Я против лицемерия»

Что же до Шиптенко, Алимкина и Павловца, то судилище над ними привело к обратному эффекту, разбудив сторонников Русского мира в Белоруссии.

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Наказывать журналистов, особенно аналитиков, которые не просто информируют о происходящем, а дают взвешенную, экспертную оценку происходящему во внутренней или внешней политике, в экономике страны (а это право, которое они заслужили своим опытом работы, научными званиями и признанием коллег) — это всё равно, что разбить зеркало за то, что то, что власть в нем видит не то, что она ожидает.

«В этом контексте можно сказать, что отречение официального Минска от Великой Отечественной войны началось не сегодня, а несколько лет назад, когда он попробовал из экспертов, которые однозначно и с аргументами в руках показывали всю логику движения белорусских властей по пути их необандеровских коллег из Киева, сделать преступников. Уже тогда белорусские эксперты, мои коллеги — Сергей Шиптенко, Дмитрий Алимкин и Юрий Павловец как эксперты показали всю сущность подноготной официального Минска, которая многих удивила только сегодня».
Юрий Баранчик, шеф-редактор Аналитической редакции ИА REGNUM

Далеко не случайно они награждены премией известного украинского журналиста Олеся Бузины как люди, которые поставили интересы правды, интересы нашего общего Отечества, нашей общей великой истории, в том числе, Великой Победы — выше чьих-то корыстных или властных интересов. По словам Юрия Баранчика, они разбудили сторонников Русского мира в республике, потому что именно после процесса над ними, который превратился в постыдное и унылое судилище власть предержащих, люди сплотились и впервые массово стали выходить на празднование 9 мая в колоннах «Бессмертного полка» в Минске.

Unesco.org ©

Поэтому попробуем отнестись к сегодняшнему Международному дню не как к поводу проявить пустословный пафос, а как к возможности задать действительно сущностные вопросы. «Свобода слова» — это, конечно, звучит гордо. Но реальна ли она сейчас, готово ли наше общество к независимой журналистике, есть ли для этого общественная воля, пространство и время?