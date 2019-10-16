Минск, , 18:23 — REGNUM Объём ВВП Белоруссии за январь — сентябрь 2019 года в текущих ценах составил 96,5 млрд белорусских рублей, или в сопоставимых ценах на 1% больше аналогичного периода прошлого 2018 года. Об этом сегодня, 16 октября, проинформировал Белстат.

Экономика Белоруссии Иван Шилов © ИА REGNUM

«Индекс-дефлятор ВВП в январе — сентябре 2019 г. по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 107,2%», — уточнили в ведомстве.

В денежном выражении сумма 96,5 млрд белорусских рублей по курсу Нацбанка Белоруссии на 1 октября 2019 года была эквивалентна $46,4 млрд.

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Официальный прогноз на 2019 год, утверждённый указом Александра Лукашенко в декабре прошлого года, предусматривает рост ВВП на 4%. В 2018 году ВВП Белоруссии вырос на 3% при официальном прогнозе роста на 3,5%.

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