До выборов главы Чувашии осталось менее года, отсчёт пошёл. В високосный 2020 год в плановом режиме они должны состояться 13 сентября. И с приближением этой даты всё меньшее значение имеет, уйдёт ли в отставку досрочно глава республики Михаил Игнатьев, при котором регион оказался в десятке худших по социально-экономическому развитию, а сам он в июле угодил на операционный стол в клинике Санкт-Петербурга. Даже избежав осеннюю ротацию губернаторов, почти невозможно преодолеть общее настроение усталости народа. Люди, уставшие от того, что власть их не слышит, могут потерпеть ещё, но всё-таки хотят перемен. Об этом вам скажет каждый таксист или парикмахер, которым уже не важно, чтоб главой региона был чуваш и местный. Они согласны даже на варяга, что не характерно для национальной республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Глава Чувашии Михаил Игнатьев

8. Владимир Владимирович

И элита уже скептически относиться к третьему сроку Игнатьева, перебирая в памяти тех, на кого может быть сделана ставка в Кремле. Среди потенциальных кандидатов на главный пост — выходцы из Чувашии, поднявшиеся на высокие посты в федеральном сегменте и в других регионах. И этот список достаточно большой: из него не так давно выбыл только чебоксарец Андрей Чибис, ставший губернатором Мурманской области.

Среди когорты покинувших республику политиков наряду с Анатолием Князевым (см. 7 часть) можно выделить 43-летнего Владимира Тимофеева, который, в отличие от первого, смог построить карьеру не у хорошо знакомого Сергея Гапликова (экс-премьер Чувашии, ныне глава Коми), а в менее тепличных условиях с незнакомыми руководителями.

За свою 17-летнюю политическую карьеру (а начинал он с депутатства в парламенте Чувашии) Тимофеев пережил и взлёты, и падения — но снова поднимался. Совсем как его бывший патрон — первый президент Чувашии Николай Федоров (ныне — первый вице-спикер Совета Федерации), которому после окончания президентства было тесно в обычном сенаторском кресле, и он возглавил «Институт социально-экономических и политических исследований» (ИСЭПИ), занимавшийся разработкой предвыборной программы для Общероссийского народного фронта (ОНФ). После чего предсказуемо нашёл место в новом правительстве-2012 президента Владимира Путина, заняв кресло министра сельского хозяйства России, а после отставки снова стал сенатором и вскоре — первым вице-спикером Совфеда.

Gov.ru Николай Федоров

В политике Тимофеев оказался благодаря Федорову, и до назначения заместителем руководителя его администрации являлся депутатом Госсовета Чувашии двух созывов. Примечательным было его назначение руководителем администрации президента ЧР: оно состоялось сразу после поездки в Чувашию Владимира Путина (на тот момент премьер-министра) в январе 2010 года. С того времени обращение к Тимофееву «Владимир Владимирович» стало ещё более уважительным.

Затем Тимофеев работал под руководством Федорова в Минсельхозе РФ директором департамента, и им же был низвергнут. Однако преемник Федорова на посту, Александр Ткачев, вернул его в министерство на ту же должностную позицию ‑ и на этом, похоже, пути учителя и ученика окончательно разошлись, по крайней мере, он перестал появляться в свите первого президента Чувашии. В сентябре 2017 года Тимофеев оказался в правительстве главы Карелии Артура Парфенчикова, который назначил его своим заместителем и постоянным представителем при президенте России. При этом, как указано на официальном сайте Карелии, Тимофеев отвечает за международные и межрегиональные связи, а также курирует от имени региона такое стратегически важное для России направление, как развитие Арктики.

В Чувашии Тимофеев давно не светится, и многие уже подзабыли причастного к созданию архитектурного ансамбля набережной Чебоксарского залива — комплекса зданий речного причала, которым он когда-то руководил. Этот исторический вклад недавно отметили чебоксарские власти, пригласившие Тимофеева на награждение памятной медалью в честь 550-летия Чебоксар. На расширенном заседании Чебоксарского горсобрания депутатов Владимир Тимофеев тоже себя проявил, став единственным, кто отметил значение своего бывшего руководителя Федорова в развитии Чебоксар и Чувашии, несмотря в том числе на «зловещую роль» последнего в его собственной карьере.

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Нельзя не отметить, что президента Федорова тогда с трибуны вспомнили (пусть и единственный Тимофеев), а действующего главу Чувашии Михаила Игнатьева — нет. Даже руководитель его администрации, вице-премьер правительства республики Юрий Васильев, получивший высокую награду, забыл о своём начальнике и его 9-летней роли в жизни столицы и региона, акцентируя внимание на персональной лепте в истории Чебоксар. Поди разберись, чьи это плюсы и минусы: Федорова и Игнатьева или руководителей их администраций Тимофеева и Васильева.

Mcx.ru Владимир Тимофеев

Подробнее о других кандидатах:

Часть первая. Боевая подруга Михаила Игнатьева

Часть вторая. Дорогой Леонид Ильич

Часть третья. Второй план Михаила Игнатьева

Часть четвёртая. Преданный Михаилу Игнатьеву

Часть пятая. Охотник за властью

Часть шестая. «Крёстный сын» Николая Федорова

Часть седьмая. Не политическая проститутка и ученик Федорова