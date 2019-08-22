22 августа 2019 | Время чтения 5 мин

В Чебоксарах, которые широко празднуют 550-летие, вручили главные награды. Примечателен не только состав награждённых, а публично проявленное отношение к действующему и бывшему руководителям республики — первому президенту Чувашии Николаю Федорову и главе Чувашии Михаилу Игнатьеву. Элита в республике делает выводы о том, почему в Чувашии забыли главу и помнят президента

Наталия Николаева, , 14:12 — REGNUM

В столице Чувашии, которая четыре дня празднует 550-летие и кульминацией станет 24 августа, посыпалась россыпь наград. Главные медали вручили 21 августа в здании администрации города с одновременным чествованием двух новоизбранных почётных граждан Чебоксар. Примечателен не только состав награждённых, в числе которых — нынешний и бывшие руководители администрации главы региона, действующий и бывшие мэры Чебоксар. Пикантность в публично проявленном отношении к действующему и бывшему руководителям республики — первому президенту Чувашии Николаю Федорову и главе Чувашии Михаилу Игнатьеву.

На первом плане — Владимир Тимофеев Cap.ru

За заслуги и в память

Два вида наград раздавали на расширенном заседании депутатского корпуса — медали «За заслуги перед городом Чебоксары» и «В память о 550-летии города Чебоксары». Выяснилось, что из 500-тысячного населения столицы больше всего особых заслуг перед городом — у Алексея Ладыкова, сити-менеджера Чебоксар с восьмилетним стажем, — его наградили первым.

Вторым аналогичную награду получил руководитель администрации главы Чувашии Юрий Васильев, запомнившийся прежде всего своими скандальными высказываниями по поводу низкой зарплаты учителей, потому что «мало работают», а также «моноспектаклем» по недопущению федерального СМИ на федеральное же мероприятие с участием главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, по иронии судьбы ставшего недавно куратором Чувашии. Напомним, Чувашия оказалась в числе 10 регионов страны, где отставание в социально-экономическом развитии потребовало оперативного вмешательства правительства России и за каждым регионом был закреплён федеральный министр — так Чувашия оказалась под «внешним наблюдением» Мантурова.

Награждённые и почётные Cap.ru

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И если для Ладыкова золотистая медаль на лацкане стала настолько неожиданной (злые языки, впрочем, склонны считать это хорошо сыгранной ролью), что он впал в ступор и не стал говорить ответного слова, то «номер 2» Васильев долго и с нескрываемым удовольствием говорил о своих заслугах в Чебоксарах в качестве замглавы одного из районов Чебоксар, напрочь забыв о протоколе, не упомянув даже своего нынешнего шефа — Михаила Игнатьева.

Госнаграду за заслуги получили также Николай Емельянов (мэр Чебоксар 2002−2011 г.г.) и Наталия Партасова (заммэра Чебоксар 1992−2001). При этом довольно странно выглядело, что её бывший руководитель в чебоксарской мэрии Анатолий Игумнов (мэр Чебоксар в 1994—2002 годах) довольствовался только памятной медалью. Но никто в зале не напомнил, что «легендарный мэр» уже имеет эту награду, хотя действующий глава города Евгений Кадышев охотно, к месту и не очень, комментировал вручение.

В общем, «известных и знаменитых» было не меньше, чем самих госнаград и медалей, да и праздничная сутолока не способствовала «усвоению материала», а точного списка, кому какая, на официальном сайте мэрии нет до сих пор.

Память о президенте и главе

Юбилейными медалями «В память о 550-летии города Чебоксары» наградили людей, «в разные годы представлявших интересы» города и «всей Чувашской Республики на разных уровнях», говорят в городском собрании депутатов. В числе награждённых — бывшие руководители администрации президента Чувашии: Петр Краснов (1996−2000, 2004−2005), Наталья Володина (2003−2004), Энвер Аблякимов (2005−2007), Владимир Тимофеев (2009−2010).

На первом плане — Энвер Аблякимов Cap.ru

Глава Чебоксар Евгений Кадышев, заместителем главы Карелии Владимир Тимофеев, глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков Cap.ru

На собрании не было ни первого президента Чувашии Николая Федорова (ныне первый вице-спикер Совета Федерации РФ), ни действующего главы Чувашии Михаила Игнатьева, который официально в отпуске (а по слухам, находится за границей Чувашии, то ли России на реабилитации после операции). Получат ли они награды и какие, не сообщается. Однако примечательно, что президента Федорова с трибуны вспомнили, а главу Игнатьева — нет. Даже руководитель его администрации, вице-премьер правительства республики Васильев, получивший высокую награду столицы, забыл и о своём нынешнем патроне, и просто о протоколе, не произнеся ни слова про «от имени и по поручению …». Забыл или забылся?

Зато о своём уже давно бывшем руководителе вспомнил Владимир Тимофеев. И справедливости ради надо сказать, что он был единственным, кто отметил роль первого президента Чувашии, при котором сам он лично сделал карьеру, а Чебоксары были признаны самым благоустроенным городом России за «Дорогу к храму», залив, Красную площадь — то есть за развитие исторической части столицы, о чём на торжестве говорилось не раз. При этом надо отметить, что Фёдоров его породил и чуть было не убил, лишив руководящей должности в свою бытность министра сельского хозяйства России. Правда, преемник Федорова на посту Александр Ткачев вернул Тимофеева в Минсельхоз на ту же должностную позицию.

Теперь бывший руководитель администрации Федорова занимает пост заместителя главы Карелии — постоянного представителя Карелии при президенте России. И у него как минимум хорошая память и «историческая правда».

Тимофеев в своём ответном слове отметил, что на посту председателя совета директоров Чебоксарского речного порта строил «архитектурный ансамбль комплекса зданий речного причала», который и стал частью великолепной набережной Чебоксарского залива, настоящим украшением столицы Чувашии.

Директор Чапаевского завода Михаил Резников, бывший заместитель мэра Чебоксар Наталья Партасова, депутат Госдумы и экс-глава Чебоксар Леонид Черкесов Cap.ru

В центре — олимпийская чемпионка, депутат Госсовета Елена Николаева Cap.ru

Новые почётные

Почётными гражданами Чебоксар в этом году стали два человека: строительный олигарх Игорь Рощин, который внезапно стал лидером после продления сроков интернет-голосования, и боксёр с мировым именем Валерий Львов, который сейчас тренирует спортсменов. Последний, обращаясь к собравшимся, подчеркнул, что всегда, защищая честь страны в боксерских поединках, помнил, что за его плечами стоят его земляки, жители города Чебоксары, и это придавало ему силы на ринге и именно эта поддержка до сих пор помогает ему в жизни.

Валерий Львов Cap.ru

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Напомним, что 36 в день города присваивается звание «Почетный гражданин города Чебоксары». 35 человек носят это высокое звание. Первым его в 1983 году получил летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза Андриян Николаев.

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