За полгода до выборов думы Кургана и главы региона обстановку в Зауралье трудно назвать ровной. Оппозиция разводит демагогические круги, развернулась интрига по выборам мэра столицы Курганской области. Правительство региона в срочном порядке пытается разгрести накопившиеся проблемы.

Иван Шилов ИА REGNUM Курган

Предвыборная охлократия

Главная интрига минувшей недели — это выдвижение кандидатов на пост главы Кургана, которое продлится до вечера 25 марта 2019 года. На данный момент заявления в приёмную комиссию поступили от трёх претендентов: бывшего директора департамента развития городского хозяйства Романа Сергеечева, покинувшего пост в ноябре 2018 года, директора ООО «Эко Технопарк» Сергея Завьялова и депутата Курганской областной думы Юрия Ярушина.

До конца недели ждали выдвижения в главы города действующего сити-менеджера Андрея Потапова.

«Известно, что горожане поддерживают Потапова. Он смог принять требования новой областной команды и достаточно эффективно взялся за исправление ситуации. И, скорее всего, будет гласно или негласно поддержан главой региона. А это, можно считать, 50% успеха на выборах. Интрига остаётся в том, выдвинется ли он», — высказал свои соображения порталу «Область 45» политолог Алексей Орлов.

Напомним, 4 марта 2019 года глава Кургана Сергей Руденко покинул пост по собственному желанию. Согласно городскому уставу мэра столицы Зауралья будут избирать депутаты думы муниципалитета как минимум из двух кандидатур, сроком на пять лет. Отбор претендентов ведёт комиссия из восьми человек: из них половина представляет главу региона, ещё четверо — Курганскую городскую думу.

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Комиссия будет оценивать кандидатов на основании представленных документов об образовании и сведений о трудовой деятельности, а также по результатам индивидуального собеседования и защиты проектов социально-экономического развития города.

Итоговое голосование состоится предположительно 5 апреля 2019 года.

Меж тем за полгода до выборов главы региона и думы Кургана в Зауралье нарастает протестное движение. Коммунисты Курганской области предупредили о расширении тематической «линейки» митингов, которые обещают проводить в ежедневном режиме. Ширится и география протеста, перемещаясь из областного центра в районные. Выборы намечены на 8 сентября 2019 года, а весна только начинается, охлократия только просыпается.

Если в 2018-м основными темами для витийства коммунистов Зауралья были пенсионная и «мусорная» реформы, акции протеста против добычи урана в Звериноголовском районе, то с начала 2019 года курганские коммунисты обращают внимание на рост цен и тарифов и прочее неконтролируемого увеличения стоимости жизни. Как отмечают эксперты, красный протест в Кургане не углубляется в адресные проблемы медицины, образования, дорожной инфраструктуре, а налегает на федеральную повестку. Демагогические круги по воде собирают малое число протестующих на митинги по одной явной причине. Выборы — это та самая пора, когда власть шевелится, в срочном порядке устраняя накопившиеся недостатки, а рост инфляции и непопулярные шаги правительства страны можно критиковать ежесуточно.

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Сергей Деньга ИА Красная Весна Митинг против пенсионной реформы в Кургане

Представители партии «Единая Россия» в Курганской области установили основные этапы предварительного голосования. С 26 февраля по 30 апреля 2019 года идёт приём заявлений от участников праймериз, не позднее 5 мая — утверждение итогового списка кандидатов, с момента выдвижения кандидатов и по 25 мая — агитационный период. Единый день предварительного голосования единороссов, сторонников партии и самовыдвиженцев — 26 мая.

Читайте в сюжете: В Курганской области начинаются праймериз

Фавориты праймериз, как водится, станут кандидатами в гордуму, которая будет состоять из 26 человек: из них 13 — «списочников», а ещё 13 — одномандатники.

Смещение центра уранодобычи

Ещё одно немаловажное для Зауралья событие недели — это старт промышленного освоения предприятием одного из подразделений Росатома «Далур» Хохловского месторождения урана возле Шумихи. Опытно-промышленные работы здесь начались в 2013 году. Через два года введён в эксплуатацию локальный сорбционный участок. Вскоре начнётся строительство прирельсовой базы на окраине Шумихи.

«В настоящее время основной объем стратегического металла в Зауралье добывается на Далматовском месторождении в одноименном районе. По нашим планам, центр уранодобычи региона начнёт перемещаться в Шумиху и к 2021 году Хохловское месторождение заработает на полную мощность», — сообщил генеральный директор АО «Далур» Николай Попонин.

Напомним, разработка урановых месторождений в Зауралье является поводом для перманентного протеста различных организаций экологической направленности, в том числе и регионального отделения КПРФ.

Читайте в сюжете: В Курганской области перемещается центр добычи урана

Armz.ru Добыча урана

Пуск Хохловского месторождения означает дополнительные денежные поступления в бюджет Зауралья и рабочие места. То, что экономически депрессивному региону на данный момент необходимо для выживания.

Весенняя «уборка» в департаментах

Тем временем правительство региона продолжает разбираться с текущими проблемами — отвратительным состоянием здравоохранения и оптимизацией численности чиновничьего аппарата.

Чтобы добраться до истинного положения дел в курганской медицине, ревизионной комиссии, образованной в правительстве Зауралья в декабре 2018 года, пришлось пройти массу документальных закоулков. Наскребли по сусекам до жуткой картины, которую глава региона Вадим Шумков назвал «аморальной» и «банальным воровством». После проверки 24 центральных районных больниц выявился ущерб региональной казне на десятки миллионов рублей, который наносили представители административно-финансового блока медучреждений Зауралья.

Выяснилось, что в 19 больницах превышена нормативная численность работников, занимающихся бухгалтерским учетом и финансово-экономической деятельностью. Здесь обнаружился ущерб на сумму более 19 млн рублей.

Ранее в сюжете:В больницах Зауралья выявили «банальное воровство» на десятки миллионов

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коррупция

Основательно разворошили ревизоры гнездо госзакупок. Выявлены случаи завышения начальной цены контрактов, а также превышения стоимости закупок над реальной ценой от 30 до 300%. Закупаемое оборудование в отдельных больницах заменялось более дешёвыми образцами. В некоторых медучреждениях не использовалась новая техника, купленная за миллионы бюджетных рублей.

Были неоднократно превышены лимиты по годовому объему закупок, которые учреждения вправе по 44-ФЗ проводить без конкурсных процедур. Здесь суммы контрактов завышены минимум на 10 млн рублей. Порядка 45−50 млн рублей за два года было переплачено по услугам санитарной авиации, считает региональная Счётная палата.

По данным областного департамента строительства, при проверках ремонтов установлены неоднократные случаи оплаты невыполненных работ и завышения стоимости используемых строительных материалов. Качество ремонтов — откровенно ненадлежащее.

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В связи с этими проверками местные СМИ уже безапелляционно «отправляют» в отставку директора департамента здравоохранения Ларису Кокорину.

А департамент образования и науки Курганской области на минувшей неделе переформатировали, высвободив должности двух замов руководителя ведомства. Новую структуру «настроили» под новые задачи и реалии, отметил директор регионального департамента образования и науки Эдуард Абрамов.

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Kurganobl.ru Эдуард Абрамов

В частности, вместо ставки четырех заместителей директора департамента остались только две. Должность первого заместителя упраздняется. Высвобождённые финансы будут направлены в образовательные учреждения, уверяют в департаменте.

Эх, дороги…

С первых дней весны в приоритете региональной повестки — ремонт дорожной инфраструктуры. В 2019 начнется реконструкция автотрассы Курган — Звериноголовское, которая проходит через Притобольный район. Ремонт планируют завершить в течение двух лет, заявил Вадим Шумков 22 марта на встрече с жителями в селе Глядянское.

Каргапольский и Шадринский районы Курганской области свяжет новая автомобильная дорога. Строительство будет вестись на двухкилометровом участке Осиновское — граница Шадринского района. На данный момент там проложена сооружённая десять лет назад грунтовая насыпь. В период осенне-весенней распутицы дорога становится труднопроходимой для транспорта и не соответствует современным требованиям безопасности.

Здесь, согласно проекту, должны построить искусственные водопропускные сооружения, пересечение и примыкания, а также установить новые дорожные знаки.

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Департамент строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области направил в Минтранс документы в надежде на федеральное финансирование реконструкции проблемного моста ЖБИ, как называют его жители столицы Зауралья. Данному путепроводу, связывающему центр Кургана с другими районами города, более 40 лет. Строился он под другую пропускную способность, не под нынешние 16 тысяч автомобилей в день. Поэтому мост изношен до такой степени, что в декабре 2018 года движение по нему пришлось ограничить. На реконструкцию 462 метров моста требуется миллиард рублей. К ремонту планируется приступить в 2019 году, завершить работы — в 2021 году.

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Также в связи с капитальным ремонтом на полгода ограничили движение на трассе Р-354 Екатеринбург — Курган через реку Миасс. До 1 августа на автомобильной дороге Екатеринбург — Шадринск — Курган действует реверсивное движение транспорта по одной полосе с помощью светофорного регулирования.

Анна Побежимова ИА Красная Весна Дорожные работы

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К сожалению, в ремонтах дорог не обходится без скандалов, как в поговорке — «одно лечим — другое калечим». После реконструкции участка федеральной трассы Екатеринбург — Шадринск — Курган оказались заболоченными 89 гектаров пахотной земли. Жители деревни Шевелева Катайского района второй год после ремонта трассы в 2017 году не могут провести посев зерновых.

«При замене водоотводящей системы новую трубу подняли на один метр от прежнего уровня, а две трубы, находящиеся рядом, после ремонта так и не очистили. В результате из-за подъема грунтовых вод сток их стал невозможен и земли сельхозназначения оказались затоплены», — сообщают эксперты регионального отделения Общероссийского народного фронта.

Сельчане обращались к местным властям, писали и звонили заказчику реконструкции — в Управление федеральных автомобильных дорог «Южный Урал» Федерального дорожного агентства. Как сообщают местные жители, представители учреждения «Южный Урал», видя плавающих в пшенице уток, сказали, что все в порядке, и порекомендовали выращивать рис.

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В Управлении федеральных автомобильных дорог «Южный Урал» Федерального дорожного агентства корреспонденту ИА REGNUM пояснили, что в рамках капитального ремонта автомобильной дороги Р-354 Екатеринбург — Шадринск — Курган «на участке км 142+460 (в районе водопропускной трубы вблизи деревни Шевелева)» нарушения не допускались. Капитальный ремонт был произведён в строгом соответствии с проектом, который прошёл Главгосэкспертизу России.

«До капремонта водопропускная труба стояла ниже требуемых отметок, что приводило к застою воды в ней, создавая тем самым риски разрушения трубы и размыва земляного полотна автомобильной дороги. В ходе капитального ремонта проблема была снята: в настоящий момент труба осуществляет беспрепятственный пропуск воды, защищая земляное полотно автомобильной дороги от подтопления. Однако сигнал участников ОНФ принят, проводится проверка», — отметили в ведомстве.

Системные проблемы сиротства и детства

В регионе по-прежнему не утихают скандалы с распределением жилья сиротам. Шлейф прошлой социальной политики продолжает давать о себе знать. Почему мать с тремя детьми проживают в аварийном доме, выясняют в Кургане. Женщине после совершеннолетия достался нежилой дом. В 2012 году комиссия из горадминистрации признала, что жилище требует капитального ремонта. Каких-либо действий от властей Кургана или органов опеки далее не последовало. А сирота не стала ходить по бюрократическим мукам и выживала в развалюхе, как могла, годами. Сейчас женщине 28 лет, и восстановить право на получение пригодного жилья она может лишь через суд.

«Сирота имеет право на получение квартиры в случае, если не является собственником нормальной жилплощади. Если жилье аварийное, также принимается решение о постановке на учет. Государство разово выделяет деньги на ремонт жилья, это решение принимают органы самоуправления», — пояснила текущую ситуацию детский омбудсмен в Курганской области Алёна Лопатина.

Томас Бенджамин Кеннингтон. Сироты (фрагмент). 1885

Данная проблема является системной для региона. В очереди на жильё в Курганской области ныне около двух тысяч детей-сирот, из них более 800 имеют на руках неисполненные судебные решения.

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Едва отшумела история с «мясом ежа» в тарелках учащихся Юргамышской средней школы, на пищеблоках в школах и детских садах Мокроусовского района Курганской области обнаружились аналогичные множественные нарушения. А именно, использовалась кухонная и столовая посуда с отбитыми краями, трещинами, сколами, с поврежденной эмалью. Еду для детей готовили из продуктов без документов, при их хранении местами не соблюдался температурный режим.

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Мало того, прокурорская проверка выявила в казённом рационе детей Мокроусовского района отсутствие творога, яиц и свежей зелени. Не каждый день в меню включалось первое блюдо.

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На заведующих школьных столовых заведены административные дела. Прокурорские проверки качества школьного питания в регионе продолжаются.