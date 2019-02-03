В феврале 2019 года Новгородская область переживала эпидемический подъём заболеваемости гриппом и традиционный родительский ажиотаж с записью будущих первоклассников в школы, Великий Новгород принимал российских звёзд фигурного катания, а городской травмпункт — пострадавших от «адского гололёда» на городских улицах. В Новгородском театре драмы открылась площадка коллективной работы «Точка кипения», но самой волнующей темой оставалась оптимизация медицины.

Иван Шилов ИА REGNUM Великий Новгород

Стратегия «без фантазий»

В самом начале месяца новгородцам представили проект стратегии социально-экономического развития региона до 2025 года. Заместитель председателя регионального правительства Евгений Богданов отметил, что действующий документ стратегического планирования, принятый в 2012 году, — стратегия социально-экономического региона до 2030 года — серьёзно устарела: «говорит о каких-то фантазиях и нереальных вещах».

Новую стратегию решили сделать максимально реальной и конкретной, поэтому и разработали всего на семь лет вперёд. Главными векторами развития региона обозначили четыре направления: «регион-фабрика», «регион-музей», «регион-университет» и «регион-здравница».

Стратегия-2025 своей задачей ставит преодоление многолетней тенденции естественной убыли населения региона, вопреки демографическому прогнозу Новгородстата. Разрабочики стратегии считают, что к 2025 году население региона начнёт прирастать хотя бы на 500 человек в год. При этом на соотечественников из-за рубежа власти Новгородской области особо не рассчитывают: мол, те, кто хотел, уже давно переехали.

«Мы делаем ставку на привлечение жителей из других регионов комфортной средой, которую создаём в Новгородской области», — пояснил Богданов, отметив, что в этом вопросе власти региона равняются на Калининград, население которого растёт за счёт внутренней миграции.

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Ольга Ларина ИА REGNUM Великий Новгород. Весна

Нашлось в новой стратегии место и новгородскому аэропорту «Кречевицы». О его возрождении власти региона рассуждают последние лет десять, но на этот раз в стратегии указан даже потенциальный пассажиропоток — 60 тыс. пассажиров на внутрироссийских линиях.

«Мы вошли в государственную программу с 2021 года. Понятно, что в 2021 году самолёты, скорее всего, ещё не полетят. Но я думаю, что это реально», — отметил Евгений Богданов.

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Реальностью же февраля 2019 года стал долгожданный прямой поезд из Великого Новгорода в Псков (откуда, кстати, самолёты в Москву уже с мая станут ежедневными).

Медицина на колёсах

В новом проекте стратегии-2025 говорится и о развитии медицины в регионе. Так, в документе приводятся данные о том, что на оптимизации круглосуточных стационаров больниц региона к 2021 году сэкономят 37 млн рублей. Процесс закрытия круглосуточных коек в больницах Новгородской области идёт с начала года под протесты общественности: с 15 января 2019 года перестала быть круглосуточной больница в Шимске, с 1 апреля закрывается круглосуточный стационар в Парфинской ЦРБ. Взамен ликвидируемым неэффективным койкам региональный минздрав обещает мобильные фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы) и целые поликлиники на колёсах.

Такой медицинский автопоезд новгородские власти привезли на Российский инвестиционный форум в Сочи: мобильная поликлиника стала презентационным стендом региона, а все соглашения подписывались тут же, в палатке при ней.

«Большое число людей пожилого возраста, которые живут на селе, в принципе не готовы никуда ехать, пока им не станет совсем плохо. И это означает, что диагностика первичная должна приехать к ним», — пояснил губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

В 2019 году, как планируют новгородские власти, в регионе будут работать уже четыре такие мобильные поликлиники, они будут приезжать в каждый район не менее раза в год и находиться там столько, сколько понадобится.

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Novreg.ru Медицинский автопоезд

На словах и в планах всё красиво. Но и опасения скептиков можно понять: до тех жителей, которые сами не могут приехать к врачам, по новгородским дорогам ещё надо как-то добраться. Пока единственную мобильную поликлинику, которую власти показывали в Сочи, тестировали всего нескольких дней, да и по региону она не колесила — стояла в 11 км от Великого Новгорода в деревне Савино.

Будет всё мобильное!

Впрочем, не только мобильные поликлиники ожидают жителей Новгородской области. К 2024 году в регионе планируется приобрести 19 передвижных многофункциональных культурных центров, которые будут ездить в отдалённые населённые пункты региона с концертами, программами для детей, а также предоставлять услуги библиотеки. В таких «клубах на колёсах», оснащённых необходимым оборудованием с доступом в интернет, по замыслу властей, можно будет проводить и онлайн-консультации «с участием специалистов социальной защиты, здравоохранения и других отраслей» (если, видимо, мобильная поликлиника ещё не доедет).

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А уже осенью 2019 года в Новгородской области появится и первый мобильный «Кванториум» — детский технопарк. Планируется, что он будет ездить в районы Новгородской области. Передвижная лаборатория вмещает одновременно до шести детей — они смогут заниматься как внутри неё, так и на том оборудовании, который мобильный «Кванториум» привезёт в сельские школы.

Без Путина и в школу не попасть

Традиционная февральская запись детей в первые классы школ в Великом Новгороде вновь не обошлась без проблем — настолько, что даже мэр города Сергей Бусурин попросил прокуратуру подключиться к её решению.

«Повторяющаяся не первый год ситуация требует кардинального решения проблемы, и мы готовы к сотрудничеству по этому вопросу с контролирующими, правоохранительными органами и общественностью с тем, чтобы принять оптимальное решение, не допуская социальной напряженности», — заявил градоначальник.

3653.ru Школа №36

Наиболее сложная ситуация сложилась в районах растущего жилищного строительства — в школах №36 и №37, а также в гимназии «Исток». Родители, дети которых не попали в школу рядом с домом, заявили о фиктивных регистрациях тех, кто смог записать в желаемые школы своих детей и собирают подписи, чтобы отправить коллективное обращение к президенту России Владимиру Путину.

Деньги для тех, кому за 29

Послание президента России Федеральному собранию, в котором глава государства сделал особый акцент на мерах социальной поддержки семей с детьми, власти региона восприняли восторженно, отметив, что уже движутся в обозначенных Владимиром Путиным направлениях: и дополнительные места в детских садах создают, и передовые социальные практики обкатывают.

При этом новгородский закон о выплатах на первого ребёнка, ограничивший получательниц пособия 29-летним возрастом, исправить не удалось пока никому: ни отдельным депутатам областной думы, ни фракции партии «Яблоко» в думе городской. В отличие от регионального парламента, где закону вообще не дали хода из-за нарушений регламента, главным их которых было отсутствие заключения губернатора, в городской думе оказалось слишком много воздержавшихся. Признавая несправедливость 29-летнего ограничения, «Справедливая Россия» заявила, что будет поддерживать поправки областного депутата Дмитрия Игнатова, а ЛДПР — о том, что готовит свои поправки.

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С таким подходом новгородской оппозиции сложно прогнозировать, будет ли когда-либо снят 29-летний ценз, вызвавший столь бурное общественное негодование. Разве что на это будет политическая воля главы региона Андрея Никитина, который, к слову, возглавляет рабочую группу Госсовета по направлению «социальная политика».