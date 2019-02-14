Новгородскую медицину ставят на колёса

Сочи, Краснодарский край, , 11:20 — REGNUM Слабая первичная диагностика — главная проблема здравоохранения Новгородской области. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, об этом губернатор Новгородской области Андрей Никитин заявил на пленарном заседании «Здоровое общество. На пути к цели 80+» 13 февраля в Сочи.

«Большое число людей пожилого возраста, которые живут на селе, в принципе не готовы никуда ехать, пока им не станет совсем плохо. И это означает, что диагностика первичная должна приехать к ним», — заявил новгородский губернатор.

Андрей Никитин рассказал о медицинском автопоезде, который позволяет жителям пройти первичную диагностику, не выезжая из района.

«Мобильная поликлиника, а это семь специалистов, приезжают к больным и обследуют их. Дальше, через телемедицинские системы, все данные передаются в областные больницы. И те, кому требуется лечение в таких медицинских учреждениях — едут уже на плановые госпитализации», — пояснил глава Новгородской области.

По его словам, увеличение продолжительности жизни для Новгородской области является «одним из самых важных, если не самым важным вызовом на ближайшие пять лет». Сейчас в регионе проживает 30% людей старше трудоспособного возраста, уровень смертности в Новгородской области — один из самых высоких по стране.

В рамках форума в Сочи губернатор Новгородской области подписал соглашение с генеральным директором ООО «ПМК-МЕДЭК» Ларисой Качмазовой — оно предусматривает организацию работы передвижных медицинских комплексов. Одну такую мобильную поликлинику, которая в октябре 2018 года несколько дней проработала в деревне Савино в 11 км от Великого Новгорода, новгородские власти привезли показать в Сочи — медицинский автопоезд выполняет роль презентационной площадки Новгородской области.

Подписанное соглашение предусматривает, что в первом полугодии в Новгородской области появятся ещё три подобных мобильных поликлиники. По словам регионального министра здравоохранения Антонины Саволюк, тот автопоезд, который сейчас стоит в Сочи, вернётся в Новгородскую область и с 28 февраля отправится в Батецкий район. Другие мобильные поликлиники поедут в Мошенской и Окуловский районы.

«В каждый район области такая поликлиника приедет не менее одного раза в год. И будет находиться там столько, сколько потребуется для того, чтобы провести комплексное медицинское обследование всех жителей, нуждающихся в нём», — заявила министр здравоохранения Новгородской области Антонина Саволюк.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в составе новгородской делегации в Сочи также приехали практикующие медицинские специалисты — 12 врачей.

Напомним, что в Новгородской области запущены процессы оптимизации системы здравоохранения, в рамках которых ликвидируются круглосуточные стационары в ряде больниц, предусмотрено объединение медицинских учреждений. Вместо оптимизированных медучреждений жителям обещаны выездные приёмы специалистов из областного центра, мобильные ФАПы и другое передвижное медицинское оборудование.

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