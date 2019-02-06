Аэропорт в Великом Новгороде — теперь к 2025 году

Великий Новгород, , 17:21 — REGNUM В проект стратегии социально-экономического развития Новгородской области до 2025 года, который был представлен сегодня, 6 февраля, журналистам региона, вошёл приоритетный региональный проект по реконструкции аэропорта «Кречевицы». Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, в проекте документа написано, что создать региональный аэропорт и возобновить авиаперевозки планируется к 2025 году.

Указан даже потенциальный пассажиропоток — 60 тыс. пассажиров на внутрироссийских линиях.

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"Строительство и организация работ аэропорта на базе бывшего военного аэродрома «Кречевицы» позволит не только сохранить оставшуюся авиационную инфраструктуру, но и решить социальную проблему путем трудоустройства уволенных со службы в запас авиационных специалистов», — отмечается в проекте документа.

Аэропорт предлагают использовать «как для полётов гражданских воздушных судов, так и в качестве запасного аэродрома для воздушных судов, выполняющих рейсы с посадкой в аэропортах Санкт-Петербурга и Москвы, и дозаправки воздушных судов на маршрутах Европа-Азия и обратно».

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«Создав условия для базирования и технического обслуживания воздушных судов авиации общего назначения (малой авиации), аэропорт «Кречевицы» может стать одним из центров развития авиации общего назначения Северо-Запада России, центром авиатуризма и подготовки авиационных кадров», — говорится в проекте стратегии социально-экономического развития Новгородской области до 2025 года.

Заместитель председателя правительства Новгородской области Евгений Богданов считает возобновление авиаперевозок в 2025 году «вполне реальным».

«Мы вошли в государственную программу с 2021 года. Понятно, что в 2021 году самолёты, скорее всего, ещё не полетят. Но я думаю, что это реально», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пассажирские аваперевозки в Новгородской области прекращены около 20 лет назад, и уже более десяти лет власти пытаются возобновить их на базе бывшего военного аэродрома «Кречевицы» — аэропорт пытались построить здесь ещё при прежнем губернаторе Новгородской области Сергее Митине, но затем о проекте забыли, а вновь заговорили о нём в 2017 году, со сменой руководства региона.

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В октябре 2018 года губернатор Андрей Никитин заявил журналистам о том, что деньги на новгородский аэропорт будут предусмотрены в федеральном бюджете, а 2021−2022 годах. До этого времени региональным властям нужно будет сделать проект аэропорта и найти инвестора на строительство терминала.

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