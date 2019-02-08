Оптимизация стационаров новгородских больниц даст экономию в 37 млн рублей

Великий Новгород, , 14:41 — REGNUM Новгородские власти на оптимизации круглосуточных стационаров больниц региона намерены сэкономить к 2021 году 37 млн рублей. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, такие цифры приведены в проекте стратегии социально-экономического развития Новгородской области до 2025 года, проект которой вынесен на общественное обсуждение.

Одновременно с этим повышение эффективности деятельности крупных стационаров, которые останутся в регионе, по прогнозам авторов документа позволит снизить объёмы просроченной кредиторской задолженности у Центральной городской клинической больницы (Великий Новгород). Детской областной клинической больницы и Старорусской ЦРБ на 80% к 2021 году.

Удельный вес немедицинских расходов в деятельности учреждений здравоохранения намерены снизить до 35% к 2021 году (с 47% в 2017 году), сэкономив на вспомогательных службах порядка 9 млн рублей. Предполагается, что на централизованное ведение бухгалтерского учёта к 2021 году будет переведено 55 медицинских организаций региона.

Объёмы кредиторской задолженности в проекте документа не обозначены. Как ранее заявляла вице-губернатор Новгородской области Ольга Колотилова, долги учреждений здравоохранения региона достигли почти 1 млрд рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в рамках оптимизации в Новгородской области закрываются круглосуточные стационары в больницах: в Шимской ЦРБ с 15 января, в Парфинской — с 1 апреля, что уже привело к протестам населения.

Кроме того, пересматривается юридический статус медучреждений — так, например, с 1 марта 2019 года Мошенская ЦРБ реорганизуется в филиал Боровичской центральной районной больницы. В региональном минздраве уверяют, что больница в Мошенском продолжит работать в том же режиме, что и сейчас, изменения коснутся только юридического статуса больницы: все виды медицинских услуг будут оказываться в полном объеме, сокращений медицинских кадров не планируется. Однако жители района бьют тревогу, а политики готовят в Мошенском протестный митинг — с такой инициативой уже выступило региональное отделении партии «Яблоко».

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