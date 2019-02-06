Новгородской области разработали стратегию развития без «фантазий»

Великий Новгород, , 13:19 — REGNUM В Новгородской области разработан проект стратегии социально-экономического развития региона до 2025 года. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, проект документа сегодня, 6 февраля, представил журналистам заместители председателя регионального правительства Евгений Богданов и Ольга Колотилова.

Богданов напомнил, что в Новгородской области есть действующий документ стратегического планирования — Стратегия социально-экономического региона до 2030 года, принятая в 2012 году, которая, по словам зампредседателя новгородского правительства, серьёзно устарела ‑ и по целям, и по содержанию.

«Там есть такие положения, которым вы удивитесь: что-то должно появиться, но этого до сих пор нет. Если стратегия говорит о каких-то фантазиях и нереальных вещах — естественно, она устарела», — пояснил Евгений Богданов.

Он также сообщил, что новгородское правительство решило взять для стратегического планирования минимально возможный срок для таких документов — семь лет, «чтобы сделать документ реальным». Разработкой документа занималось правительство Новгородской области с начала 2018 года, ещё до появления нового «майского» указа президента РФ, но затем проект был скорректирован под этот указ.

По словам Богданова, новая стратегия — документ «конкретный», с конкретными числовыми показателями, стратегическими задачами и проектами, в рамках которых планируется достижение поставленных задач. В новой стратегии обозначены главные векторы стратегического развития Новгородской области: это «регион-фабрика», «регион-музей», «регион-университет» и «регион-здравница», при этом разработчики не видят противоречия в развитии Новгородской области и как промышленного центра, и как экологически чистого центра для отдыха и оздоровления.

«Сегодня нет чадящих заводов», — пояснила заместитель председателя правительства Ольга Колотилова.

Самой главной задачей в новгородской стратегии-2025 названо качество жизни населения, первоочередная составляющая документа — демография. К 2025 году власти Новгородской области намерены преодолеть многолетнюю тенденцию естественной убыли населения региона и добиться прироста населения хотя бы на 500 человек в год.

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Из прежних стратегических проектов в новом документе осталось возрождение аэропорта.

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В проект стратегии также включены мнения о будущем Новгородской области от молодёжи — участников стратегического форсайт-кэмпа, проведённого в регионе.

Стратегию социально-экономического развития Новгородской области до 2025 года должна принять Новгородская областная дума. На рассмотрение депутатов документ внесут в марте 2019 года. Сейчас проект стратегии размещён на сайте министерства инвестиционной политики, до 15 февраля принимаются предложения. Кроме того, проект документа должен пройти согласование в Министерстве экономического развития РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, действующая стратегия развития Новгородской области до 2030 года разрабатывалась в течение нескольких лет — сначала с привлечением учёных из Москвы, затем силами чиновников регионального правительства. Региональную стратегию-2030 много критиковали, но документ всё же приняли в 2012 году большинством голосов депутатов Новгородской областной думы.

Напомним также, что губернатор Новгородской области Андрей Никитин в 2017 году инициировал в регионе серию стратегических сессий — они состоялись в каждом муниципальном районе, и по их итогам власти анонсировали появление стратегий развития не только для всего региона, но и для каждого района в отдельности.

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