Новая новгородская стратегия намерена преодолеть демографический прогноз

Великий Новгород, , 09:50 — REGNUM В проекте стратегии социально-экономического развития Новгородской области до 2025 года власти региона ставят задачу преодолеть убыль населения области и увеличить численность проживающих в ней жителей к 2025 году. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил заместитель председателя правительства региона Евгений Богданов, представляя проект документа журналистам.

Он пояснил, что улучшить демографическую ситуацию в регионе планируется главным образом за счёт роста миграции. Этого будут добиваться в рамках проектной инициативы «Улучшение миграционной ситуации в Новгородской области». Как написано в проекте документа, к 2022 году планируется преодоление убыли населения области (к этому году, полагают авторы стратегии, в регион прибудут не менее 6010 человек), к 2025 году — увеличение численности населения области должно составить не менее 500 человек (в регион прибудут не менее 8630 человек).

Для достижения этих целей соотечественникам из-за рубежа, ставку на количество которых власти не делают (ежегодно планируется привлекать около 600 человек) с 2019 года дадут право переезжать не только в районы области, но и в областной центр — Великий Новгород.

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Но основной миграционный поток в Новгородскую область ожидают от создания в регионе комфортных условий проживания, реализации проектов «Земский доктор» и «Земский фельдшер» с выплатами прибывшим в регион медицинским работникам. Молодёжь в регион намерены привлекать прежде всего для обучения в Новгородском государственном университете — с надеждой на то, что и не менее 50% выпускников новгородских школ будут оставаться здесь для получения высшего образования, а не уезжать в другие города — главным образом в Санкт-Петербург и Москву.

«Первая задача: остановить снижение численности населения и выйти на положительную динамику в этом направлении. Мы должны снизить смертность, увеличить продолжительность жизни населения в Новгородской области», — пояснил зампредседателя правительства региона Евгений Богданов.

Отметим, что в начале 2019 года Новгородстат опубликовал традиционный демографический прогноз для Новгородской области. В ведомстве прогнозируют сохранение тенденции сокращения численности населения Новгородской области до 2036 года — население в среднем будет уменьшаться на 1% в год. В соответствии с прогнозом в начале 2020 года в области будет проживать 595,4 тыс. человек, к 2036 году численность населения области уменьшится на 88,3 тыс. человек, или на 14,8%, и составит 507,1 тыс. человек. По прогнозу Новгородстата, в Новгородской области с 2019 года ежегодно будет наблюдаться как естественная, так и миграционная убыль населения, при этом на долю миграционной убыли придётся 14%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по предварительной оценке численность постоянного населения Новгородской области в течение 2018 года сократилась на 6,1 тыс. человек и составила на 1 января 2019 года 600,4 тыс. человек.

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