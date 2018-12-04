Украинские выборы: «Представьте: у нас война, а главнокомандующий — комик!»

Андрей Стеценко, , 14:12 — REGNUM

31 марта 2019 года на Украине должны состояться очередные президентские выборы. В стране уже вовсю идет избирательная кампания, именно её логике в первую очередь сейчас подчинены действия практически всех украинских топ-политиков. ИА REGNUM публикует еженедельные аналитические обзоры ключевых событий в украинской «президентской гонке» — кто претендует на высокий пост, что делают главные претенденты для победы на выборах и почему они это делают.

Предыдущие обзоры:

Украинские выборы: Киев разыгрывает карту защиты от «вмешательства России» (1−16 октября)

Украинские выборы: «Тимошенко — это не человек, это ядерная энергия» (17−24 октября)

Украинские выборы: почему Вашингтон не будет назначать нового президента (24−31 октября)

Украинские выборы: Зачем Яценюк шантажирует Порошенко «веселыми картинками» (1−7 ноября)

Украинские выборы: срывайте пломбы, хорошая будет драка! (8−20 ноября)

Военное положение

В конце ноября Пётр Порошенко решил внести дополнительную интригу в предвыборную гонку — по его предложению в 10 областях Украины ввели военное положение. Формальным поводом для этого решения послужила провокация Киева в Керченском проливе, в ходе которой российские пограничники задержали три судна ВМС Украины вместе с экипажами. Однако Порошенко так и не потрудился внятно объяснить:

— С какой целью боевые корабли оказались в непосредственной близости от границы России? К слову, похожим вопросом задался даже президент США Дональд Трамп.

— Почему военное положение не объявляли ни разу за время президентства Порошенко, хотя для этого имелось достаточно похожих, или даже более серьёзных поводов?

С учетом вышеприведенных обстоятельств оппоненты нынешнего главы Украины сразу же заподозрили, что такой шаг с его стороны — просто попытка отсрочить (а в лучшем раскладе вообще отменить) проведение президентских выборов, перенеся их на осень.

«Я не хочу в это верить. Но мы должны с этим детально разобраться и дать и миру, и украинскому народу ответ, как это было на самом деле. А кроме того, если не дай Бог допустить, что были искусственные политические основания для введения военного положения, нам надо всем думать над тем, как не допустить искусственной эскалации насилия», — заявила 3 декабря Юлия Тимошенко в Верховной раде.

Одновременно она предложила вызвать в парламент президента, секретаря СНБО Турчинова, а также прочих силовиков на закрытое заседание. В ответ спикер парламента Андрей Парубий фактически обвинил её в продажности и повторении «вражеской пропаганды».

Мало кто вспомнил: о возможных планах Порошенко ввести военное положение в ходе избирательной кампании Тимошенко впервые заявила ещё в июле. Правда, тогда она предполагала иной сценарий: обострение в Донбассе. Следовательно, речь идёт не о стечении обстоятельств, а о продуманном сценарии. Который обсуждался достаточно долгое время и был известен не только соратникам, но и политическим противникам Порошенко.

Похоже, способы противодействия также были отработаны противниками заранее, поскольку Порошенко практически сразу выставили два условия: парламент проголосует за ВП в случае его сокращения до 30 дней (изначально предполагалось 60) и назначения даты президентских выборов (если бы ВП было введено раньше, Рада не смогла бы её назначить).

«Порошенко и «Народный фронт» просто меняют избирательную стратегию и переходят к плану «Б» по удержанию власти… «Шантаж и давление» — борьба не за голоса избирателей, а против политических оппонентов; или за иммунитет и место в политической системе в следующем политическом цикле. «Армия, Мова и Вира» (предвыборный слог Порошенко) не дают желательного результата (как показывает социология), и власть выскальзывает из рук. Ведь когда отобрали весь Крым и 2 миллиона граждан, когда горели Иловайск и Дебальцево — за линией разграничения осталось ещё 3 миллиона граждан, погибло 10 тысяч — военное положение не надо было вводить, и никто и не собирался: выборы надо было проводить, власть шла в руки. Когда захватили два катера и буксир — военное положение надо вводить: потому что выборы не надо проводить уже, результат будет плачевен! Шах для Тимошенко и других оппонентов власти: не поддержи ВП — агент Кремля, поддержи — подари власть Порошенко», — так описывает суть схемы Порошенко политолог Руслан Бортник в комментарии для «Страна.ua».

Многие также обратили внимание на то, что ВП ввели в тех областях, где Порошенко в 2014 году набрал меньше всего голосов (за исключением Винницкой). Однако тут, скорее всего, имеет место простое совпадение, хотя и знаковое. Бонус же в том, что на время военного положения в регионах, где оно объявлено, запрещена политическая агитация. И ЦИК уже напомнил об этом всем кандидатам в президенты.

Однако само по себе военное положение ещё не даёт победы. Оно даёт дополнительные возможности для её достижения. Тот же Порошенко занимает позицию лидера государства, противостоящего «агрессии». Не зря даже совещание СНБО, на котором и было принято решение обратиться к Раде за одобрением указа о ВП, транслировалось телеканалами. Вот сам президент, вот силовики в камуфляже и члены правительства. Каждому он задаёт вопрос, выслушивает краткие, как рапорты, ответы. Опять же: остальные агитацией занимаются, а Порошенко некогда. У него военное положение, населению сообщается, что «Путин вот-вот захватит Мариуполь и Бердянск».

Это примитивная схема, но она работает. Всего за пару недель команде Порошенко удалось вернуть градус ненависти на уровень 2014 года. Остаётся лишь указывать на неудобного кандидата со словами: «Это пророссийский политик».

Политический эксперт Борис Беспалый предупреждает, что ВП — оружие обоюдоострое.

«За счёт военного положения можно социальные сети еще больше контролировать, давить на оппозицию и СМИ. Особенно боюсь манипуляций с реестром избирателей [подробнее об этом ниже — Ред]. С другой стороны, возрастает ответственность власти. Люди должны осознать его обоснованность. Если люди поймут, что это решение принято сейчас именно с тактической целью под выборы, разочарование потом будет очень серьезное… Если же пройдёт военное положение и ничего не изменится, поговорили и все, такая и реакция будет. Зря только напугали, зря доллар подняли, хотя панику посеяли», — приводит его слова издание «Апостроф».

Основной вопрос, на который пока нет ответа, — что будет по истечении 30-дневного срока ВП? Порошенко может продлевать его действие (и количество этих продлений никак не лимитировано), причём для этого ему уже не нужно будет заручаться поддержкой парламента. Скажем, уже обсуждается вариант частичного продления ВП в восточных регионах Украины — чтобы нанести удар как по кандидату от Юго-Востока, так и по Тимошенко.

Юлия Тимошенко

Лидер партии «Батькивщина», экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко продолжает «паразитировать» на предвыборной программе Петра Порошенко. В конце ноября на форуме «Новая социальная доктрина: Новые возможности для каждого» она обратилась к теме автокефальной церкви:

«Мы предусмотрим суровые наказания за любой вандализм, призывы к насилию, введем ответственность за отрицание нашей [т.е. «поместной — Ред.] церкви. Мы дадим полноценную поддержку и надежную охрану нашим украинским иерархам, защитим храмы, будем питать понимание и толерантность между представителями разных религиозных конфессий».

Напомним, ранее таким же образом Тимошенко эксплуатировала тему НАТО и даже использовала её для оформления своих агитационных бордов: «Будущее страны — в ЕС и НАТО».

Введение ВП помимо прочего продемонстрировало, что второй срок Порошенко в целом устраивает Запад. В МВФ даже заявили, что введение ВП не скажется на перспективах получения Украиной очередного кредита, хотя сам Порошенко в 2014 году обосновывал нежелание прибегать к этой мере как раз тем, что МВФ не кредитует страны в состоянии войны. Однако и у Тимошенко есть сторонники на Западе. Так, открыто выступил в её пользу старший научный сотрудник Института евро-атлантического сотрудничества в Киеве Андреас Умланд.

«Тимошенко уже сломала барьеры, когда в 2005 году стала первой женщиной — премьер-министром. А ее избрание на президентский пост было бы огромным шагом вперед в отношении гендерного равенства на всем постсоветском пространстве», — пишет он в своём материале для Atlantic Council.

Правда, другие аргументы эксперта вводят в ступор. В частности, в плюс Тимошенко он ставит то, что она… дважды сидела в тюрьме:

«…Она из другого материала, чем Кучма, Ющенко, Янукович и Порошенко, ни одного из которых ни разу не арестовывали за всю их политическую карьеру».

Пётр Порошенко

Перед финальным голосованием за проект госбюджета-2019 в конце ноября в нём появилась важная правка: депутаты «отстегнули» 1 млрд грн в т.н. Фонд президента. Из этого Фонда Порошенко может финансировать образовательные проекты в высшей и средней школе. Т. е. фактически финансировать собственную избирательную кампанию за счёт бюджетных средств.

«1 миллиард денег налогоплательщиков идет на поддержку молодежи, но как бы от имени президента. Нет ни малейших сомнений в том, что они забрендируют все, что только можно, — смотрите, как Пётр про вас внезапно вспомнил перед выборами! Ну давайте уже Пенсионный фонд переименуем в «Фонд Президента по поддержке программ для пенсионеров». А пенсии переименуем в «порошенсии». Тогда победа вообще обеспечена», — размышляет по этому поводу предприниматель Вадим Фульмахт в Facebook.

Авторству штаба Порошенко приписали появление в Киеве билбордов с изображением Юлии Тимошенко, на которых красовались провокационные надписи — «Последний шанс для бабушки», «Подняла цену в 2008-м, подниму и в 2019-м». Как правило, владельцы рекламных площадей не рискуют принимать участие в таких «войнах», разве что одна из сторон гарантирует им защиту.

Политолог Виктор Небоженко считает, что такими действиями команда Порошенко переплюнула даже Януковича:

«Это те «заготовки» Порошенко, на которые недавно намекал один из самых приближенных к Порошенко коррумпированных депутатов-бизнесменов [речь о бизнесмене и замглавы фракции «Блока Петра Порошенко» Игоре Кононенко — Ред.]. Вы ещё не видели наших «фишек» на выборах — хвастался он. А теперь вся страна увидела, до какой степени цинизма и мерзости может дойти команда президента Порошенко, чтобы угодить своему шефу. Раньше у нас на выборах такого не было. Даже «президент-зек» Янукович знал меру и ограничения в борьбе с противниками, но не команда Порошенко».

Кандидат от Юго-Востока Украины

Ситуация у экс-«регионалов» развивается прямо-таки по ленинским лекалам — «прежде, чем объединяться, и для того, чтобы объединиться, мы должны сначала решительно и определенно размежеваться». Напомним, что в конце ноября из фракции «Оппозиционный блок» исключили народных депутатов Юрия Бойко и Сергея Левочкина. Причиной такого шага стало то, что Юрий Бойко ранее от имени фракции подписал соглашение о выдвижении единого кандидата на выборы с партией «За жизнь» Вадима Рабиновича. Собственно, сам Бойко этим кандидатом и стал. Однако большая часть фракции поддержать такой союз по-прежнему не согласна (о причинах разногласий подробно говорилось в предыдущем обзоре). Сейчас каждый занят своим делом: команда Бойко де-факто ведет избирательную кампанию, остальная часть «Оппозиционного блока» под руководством депутата Вадима Новинского думает, что же делать им.

Прочие кандидаты

Согласно инсайдерской информации СМИ, основу команды в партии «Слуга народа» шоумена и комика Владимира Зеленского составят люди из партии «УКРОП» — той её части, что после раскола осталась верной бизнесмену Игорю Коломойскому. Что служит ещё одним доказательством политической связи между бизнесменом и артистом.

Введение ВП дало неожиданный ответ на вопрос, терзающий фаворитов президентской гонки: что делать с Зеленским (сейчас в рейтингах стабильно занимает 2−3-е место)? Как бороться с ним и его популярностью, ведь он а) не политик, стандартные методы действуют плохо; б) он постоянно в телевизоре, ведь он артист — причём он за это даже не платит.

Первыми поняли это в команде Порошенко, и с их подачи подконтрольные СМИ уже активно продвигают тезис: «Ну вот представьте: у нас война, а главнокомандующий — Зеленский».

Председатель правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко призывает всех относиться к Зеленскому без шуточек:

«Я бы осторожно сказал, что он может победить и Тимошенко, и любого другого кандидата во втором туре, потому что у него меньше антирейтинг. Это главное преимущество Зеленского над уже привычными для нас политическими лидерами», — заявил он в комментарии для «РБК-Украина».

Ещё одним кандидатом в президенты в конце ноября стал глава движения «АвтоЕвроСила» Олег Ярошевич. Движение представляет интересы т.н. «евробляхеров», т. е. жителей Украины, которые пригнали (или купили пригнанные) б/у автомобили из стран Европы, используя схему транзитного ввоза автомобилей. Такая схема позволяла минимизировать или вовсе избежать уплаты таможенной пошлины на автомобиль, т. е. сэкономить при её покупке несколько тысяч евро (в сравнении с приобретением аналогичного автомобиля на Украине). При этом уже из заявления нового кандидата понятно, что он на самом деле идёт на выборы с целью «слить» одному из участников голоса своих сторонников.

«Мы поддержим того, кто отменит все акцизы на автомобили из Европы», — заявил Ярошевич в своём обращении к сторонникам.

Кандидат в президенты Анатолий Гриценко обвинил СБУ в организации нападения на него во время поездки в Одессу. Это прямое обвинение в причастности к нападению и нынешнего президента Украины, ведь именно ему подчинена спецслужба.

Социология

Центр социальных исследований «София» распространил результаты своего последнего социсследования электоральных настроений. Согласно его данным, 16,2% опрошенных готовы голосовать за Юлию Тимошенко. На втором месте — Юрий Бойко (14,1%). Действующий президент Украины вырвался на третье место с 8,2%, лишь ненамного опередив артиста Владимира Зеленского (7,9%). В первую пятёрку вошёл также лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко (7,2%).

Ближе к дате выборов обозреватели начали обращать внимание на проблему количества избирателей — никто достоверно не знает, сколько их. Это не только может искажать результаты социсследований и экзитполов, но и повлиять на результаты выборов.

Прежде на Украине было две большие группы, стабильно не участвующие в выборах, — внутренние и внешние трудовые мигранты. Однако в последние годы и тех, и других стало еще больше. Кроме того, начиная с 2014 года появилась и третья — переселенцы из зоны т.н. «АТО». Большинство из них также не могут голосовать, поскольку не имеют регистрации по месту жительства.

Кроме того, в недавнем интервью журналистке Соне Кошкиной олигарх Игорь Коломойский упомянул о том, что, по его данным, численность постоянно проживающего на Украине населения — не более 35 млн человек (официальная численность — 42 млн).

При этом в госреестр избирателей внесены 35,65 млн человек, тогда как реальное количество избирателей примерно на 10 млн меньше. Как пишет в своём материале для издания «Деловая столица» обозреватель Олег Полищук, из официальной оценки следует вычесть примерно 1,8 млн жителей Крыма (они до сих пор включены в реестр), 1,5 млн внутренних переселенцев (столько состоит на учёте в Минсоцполитики), а также от 2 до 2,5 млн человек взрослого населения, находящихся на территориях ДНР и ЛНР. Прибавим к этому гастарбайтеров (не менее 3 млн по самым консервативным оценкам) и получим уже 8,3 млн «мёртвых душ». Ну, а количество внутренних мигрантов достоверно неизвестно никому (впрочем, некоторые из них всё же голосуют).

Такое количество не голосующих, но внесённых в реестр избирателей создаёт колоссальный задел для фальсификации голосования. В принципе, Порошенко может выиграть выборы, опираясь только на «мёртвые души» и свой невысокий стартовый рейтинг. Как раз поэтому Борис Беспалый говорит о том, что на грядущих выборах много кандидатов, но всего два фаворита: Тимошенко и административный ресурс.

КМИС провёл несколько нетрадиционное исследование электоральных настроений украинцев. Социологи выясняли не популярность конкретных кандидатов, а за кого в принципе готовы/не готовы голосовать украинцы. Оказалось, что 72% опрошенных готовы голосовать за женщину-кандидата. За кандидата-еврея — 36%. За кандидата негроидной расы — только 26%. При этом 43% и 58% соответственно были бы резко против кандидата-еврея и кандидата-негра.