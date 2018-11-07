Украинские выборы: Зачем Яценюк шантажирует Порошенко «веселыми картинками»

Андрей Стеценко, , 14:56 — REGNUM

31 марта 2019 года на Украине должны состояться очередные президентские выборы. В стране уже вовсю идет избирательная кампания, именно её логике в первую очередь сейчас подчинены действия практически всех украинских топ-политиков. ИА REGNUM публикует еженедельные аналитические обзоры ключевых событий в украинской «президентской гонке» — кто претендует на высокий пост, что делают главные претенденты для победы на выборах и почему они это делают.

Предыдущие обзоры— Украинские выборы: Киев разыгрывает карту защиты от «вмешательства России»(1−16 октября)

Украинские выборы: «Тимошенко — это не человек, это ядерная энергия» (17−24 октября)

Украинские выборы: почему Вашингтон не будет назначать нового президента (24−31 октября)

Юлия Тимошенко

Едва ли не главное событие в президентской гонке на Украине за первую неделю ноября — появление списка физических и юридических лиц, в отношении которых Россией вводятся санкции. В этом списке есть лидер партии «Батькивщина» и наиболее рейтинговый на сегодня кандидат Юлия Тимошенко, которую политтехнологи действующего президента привычно обличают как «пророссийского политика». И нет самого Петра Порошенко.

Скорее всего, у этого есть какие-то прозаические причины (скажем, чтобы не затруднять для украинского президента визиты в Минск для участия в переговорном процессе), однако в медиа-пространстве Украины решение Москвы однозначно было расценено большинством политических комментаторов как «подарок» со стороны России, а также как попытка помочь Юлии Тимошенко избавиться от её (якобы) «пророссийского» имиджа.

Сама же Тимошенко в первые дни ноября попыталась поиграть в великое объединение, заявив в ходе пресс-конференции, что готова сотрудничать с другими кандидатами из верхней части списка — с мэром Львова Андреем Садовым, солистом группы «Океан Эльзы» Святославом Вакарчуком (в том случае, если он решится идти в политику) и лидером партии «Гражданская позиция» Анатолием Гриценко.

«Мы стремимся… объединить в работе на Украину все демократические силы. Мы стремимся создать общую, сильную национальную команду с правильной стратегией и с результатом, который будет не на бумаге, не в отчетах, не в пропагандистских сюжетах, а так, чтобы люди почувствовали на собственном опыте, что страна меняется», — заявила Тимошенко.

Логика предложения очевидна: Гриценко и Вакарчук — одни из наиболее рейтинговых кандидатов, занимающие в сегодняшних опросах примерно 5−7 места. Садовый им уступает, однако в самом Львове он довольно популярен, и союз с ним действительно был бы выгоден. Уже известна реакция — по крайней мере, львовский мэр был не в восторге от такого предложения (учитывая, что оно было сделано в его же городе) и назвал этот шаг «политической технологией».

Издание Realist задалось вопросом — а для чего Тимошенко привлекла к своей избирательной кампании певицу Анастасию Приходько. Рабочих версий две: либо певица станет для политика VIP-агитатором, либо (что более вероятно) её задача — поколебать образ пророссийского кандидата, который лепят для лидера «Батькивщины» президентские политтехнологи. Хорошо известно, что Приходько отказалась от концертов в России, неоднократно ездила выступать в зону «АТО». Т. е. по сути она станет для Тимошенко эдакой дополнительной вышиванкой на публику.

К тому же у Приходько есть очень полезный в данном случае конфликт с Порошенко.

«Сейчас Приходько судится с администрацией президента Порошенко. Она считает, что ее образ якобы хотели использовать в предвыборных роликах без ее согласия», — напомнил украинский политик Тарас Черновол в комментарии Realist’у.

Пётр Порошенко

6 ноября генпрокурор Украины Юрий Луценко, выступая в Верховной раде с докладом по поводу смерти активистки Екатерины Гандзюк (летом девушку облили серной кислотой, с тех пор прошло уже более 3 месяцев, однако следствию за это время не удалось установить даже всех исполнителей, не то что заказчиков), сделал громкое заявление о том, что подает в отставку. Некоторые тут же связали это с желанием Луценко вернуться в активную политику и выдвинуть свою кандидатуру на пост президента — такое скандальное дело для будущего кандидата только помеха. Однако директор социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко считает, что всё обстоит куда прозаичнее.

«Окружение Порошенко требует мужественного шага от Луценко — посадить Тимошенко. Справится ли он? Скорее, он уклоняется. Если сделает, то поможет Порошенко остаться у власти еще на пять лет. Но это не спасет карьеру генпрокурора. Порошенко его снимет, поскольку возмущение будет сильное», — анализирует эксперт.

В такой ситуации Луценко, конечно же, проще уволиться самому. Однако в коалиции тоже не дураки — пока что депутаты отказались голосовать за отставку генпрокурора (и по совместительству кума Петра Порошенко).

Для отказа есть и ещё одна причина. Сегодня Луценко для Порошенко выступает удобным громоотводом в деле Гандзюк. После её смерти активисты и политики провели перед зданием МВД митинг в память умершей, в интернете раскручивается информационная кампания со слогам «Кто убил Катю Гандзюк?», что почти слово в слово повторяет кампанию 17-летней давности «Кучма, кто убил Гонгадзе?».

Ситуация для президента осложняется тем, что один из возможных фигурантов дела был помощником народного депутата от Блока Петра Порошенко Николая Паламарчука. А также тем, что расследовать обстоятельства покушения на активистку Украину (т.е. лично Порошенко) уже убедительно попросило посольство США на Украине, ЕС и G7.

С предстоящими выборами журналисты связывают и недавние ротации в президентской вертикали. В начале ноября у Порошенко попытались сменить сразу 4 глав облгосадминистраций. Новых руководителей получат украинская часть Луганщины, Киевская, Черкасская и Черниговская области.

Выборы президента Украины становятся мировой темой — им посвящён материал Washington Times. Журналист Тодд Вуд, в частности, пишет о том, как бизнесмен и один из политических оппонентов Порошенко Игорь Коломойский для борьбы использует площадки мировых СМИ. За бортом остаётся вопрос о том, не является ли материал самого Вуда ответной шпилькой в адрес Коломойского, оплаченной штабом Порошенко — в материале освещаются подробности, малоизвестные и малоинтересные американскому читателю.

Политолог Алексей Якубин в комментарии для ГолосUA отметил, что канцлер ФРГ Ангела Меркель не позволила Петру Порошенко сделать себя VIP-агитатором во время своего визита в Киев на прошлой неделе. Кроме президента, она встретилась с главами парламентских фракций, показав тем самым, что однозначной ставки Германия на Порошенко точно не делает. А значит, такой же позиции придерживается и ЕС в целом.

Кандидат от Юго-Востока Украины

Представитель партии «Оппозиционный блок» (бывшая Партия регионов Виктора Януковича) Александр Вилкул дал понять, что единый кандидат от его партии (а возможно, и не только) может быть определён в ходе процедуры праймериз.

«Есть несколько людей, у которых высокие рейтинги на юго-востоке. Для меня главный критерий — что данный кандидат не сольётся, не предаст, не ляжет под власть», — цитирует его слова проект ukraina.ru.

Однако его коллега по партии Вадим Новинский в интервью изданию «Украинская правда» озвучил несколько иную информацию:

«Партия «Оппозиционный блок» ещё никого не выдвигала, и даже разговоров на эту тему не было. У партии есть два сопредседателя — Борис Колесников и Юрий Бойко. У фракции в парламенте есть два сопредседателя — Александр Вилкул и Юрий Бойко. Кто из них будет выдвинут партией на выборы президента как кандидат, будет решать съезд. Он состоится в ноябре или в декабре».

Т.о., по версии Новинского, перечень кандидатов ограничен тремя названными им фигурами. Более того, самого Новинского обычно также называют в числе претендентов на выдвижение. О чём он умолчал, что можно расценивать как завуалированный отказ от участия.

Кроме того, политик подтвердил, что ОП ведёт переговоры о создании единого фронта для участия в выборах:

«Как внутри «Оппозиционного блока» мы ведём диалог с нашими партнерами, так и с партией «За життя» [«За Жизнь» — Ред.]. В процессе того, как мы будем близки к успеху в этом объединительном процессе, наверняка к нам присоединятся другие структуры, более мелкие, чтобы поддержать нашего единого кандидата на выборах президента».

Прочие кандидаты

Полку кандидатов в президенты Украины прибыло. О своём желании участвовать в выборах заявил лидер Социалистической партии Украины Илья Кива. Российскому читателю он вряд ли хорошо известен, поэтому скажем о новом кандидате пару слов, тем более что личность он для украинской политики, несомненно, знаковая.

До евромайдана к политике он не имел никакого отношения — занимался дорожным строительством, а также защитой прав потребителя. Однако в 2014 году он уже в звании майора (!) милиции он становится командиром батальона патрульной службы «Полтавщина». Уже в августе 2015 года он стал полковником. Такой взлёт объясняется просто: Кива — человек министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. Если попытаться дать ему краткую характеристику, то Кива — человек-скандал. Он — один из тех, кто внедрял в практику работы силовиков базу данных «Миротворец». Неоднократно обвинялся в избиениях и пытках своих подчинённых (в частности, привязывал на срок до нескольких суток). Был замешан в скандалах с контрабандой товаров на территорию ДНР и ЛНР. Обвинялся в поджоге телеканала «Интер» в 2016 году, а в эфире другого телеканала в его телепередаче готовили наркотики. Кива — сторонник насильственной украинизации всех русскоязычных: в одном из интервью он пообещал заставить живущих на Украине русских полюбить Украину.

Вот такой персонаж летом прошлого года заявил о том, что возглавил Социалистическую партию Украины. Правда, его лидерство оспаривают другие представители партийной верхушки, что, как видим, не мешает Киве выдвигать свою кандидатуру на пост президента.

Смысл его выдвижения прост: зачистка левого политического фланга продолжается. И если Коммунистическую партию Украины просто запретили, то во главе СПУ решили поставить прикормленного «штурмовика».

К числу возможных кандидатов добавился и бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк. «Возможных», потому что, подобно ряду других кандидатов, он пока воздерживается от комментариев по этому поводу. Однако Яценюк уже заказал свою политическую рекламу и появился на биг-бордах. Причём своей политической рекламой экс-премьер Украины пока не столько подаёт себя избирателю, сколько «троллит» своего союзника по парламентской коалиции Петра Порошенко. Скажем, на одном из бордов рядом с фото самого Яценюка находится слоган «Украинский язык, кино, песня» (явная пародия на «[украинский] Язык, вера, армия» у Порошенко).

«Моя версия — борды придуманы для единственного зрителя — Петра Порошенко. Которого теперь шантажируют весёлыми картинками. Видно, дела в политической семье Порошенко и «Народного фронта» [партия Арсения Яценюка — Ред.] совсем плохи. По сути, Яценюк, развесив рекламу, намекает, что может пойти на выборы, и пары процентов, которые он наберёт, как раз не досчитается Порошенко для выхода во второй тур», — заявляет по этому поводу народный депутат Сергей Лещенко.

Впрочем, по информации наших источников, Яценюк, скорее всего, действительно примет участие в выборах-2019. Во-первых, он подтверждал это и ранее, ещё в 2017 году. Во-вторых, президентская кампания — удобная «взлётная полоса» для парламентских выборов. В 2014 году «Народный фронт» занял 2-е место, вошёл в коалицию с Блоком Петра Порошенко и разделил с ним власть. По квоте этой политсилы до сих пор пост главы МВД до сих пор занимает Арсен Аваков, секретаря СНБО — Александр Турчинов, спикера Рады — Андрей Парубий. Всё это должности, которые получил «Народный фронт» в ходе раздела полномочий ещё 4 года назад, хотя сам Яценюк уже 3 года как не премьер-министр. Рейтинг его партии за эти годы сильно упал, и придётся сильно постараться, чтобы его восстановить.

Политолог Владимир Цыбулько объясняет появление большого количества альтернативных и потенциально рейтинговых кандидатов на выборах тотальным разочарованием украинцев в обоих политических лагерях: и старая домайданная, и новая постмайданная власть одинаково их утомили. Вероятно, закрытая часть социсследований это показывает, а политологи, располагающие этими данными, убеждают таких альтернативных кандидатов принимать участие в выборах. Однако, по мнению эксперта, ставка на альтернативу в очередной раз не сыграет.

«Реальные результаты голосования будут другими, потому что в опросе учитываются только настоящие симпатии избирателей к персонажам, без учета наличия действующей партийной инфраструктуры. Высокие баллы Зеленского вообще имели целью унизить действующего президента. Фактически ни у Зеленского, ни у Вакарчука нет действующей партии. А Гриценко из-за череды скандалов потерял симпатии почти половины избирателей (по сравнению с летними рейтингами)», — утверждает Цыбулько.

В отношении Гриценко политолог добавил, что он пытался создать союз с мэром Львова Садовым, однако переговоры завершились неудачей.

А вот Олег Ляшко, по мнению эксперта, вполне может конкурировать с парой Тимошенко-Порошенко.

«Олег Ляшко в последнее время демонстрирует наилучшую динамику роста круга своих сторонников. А его опыт участия в предыдущих выборах свидетельствует о том, что электоральное ядро его сторонников не поддается соблазнам из других лагерей, и самое главное — в массе своей оно не потянулось к Тимошенко, хотя последняя несет расходы на пропаганду, соразмерные со всеми остальными кандидатами, вместе взятыми», — заявил политолог.

Кроме того, он утверждает, что сейчас Ляшко гораздо эффективнее прочих борется за симпатии не определившихся избирателей. Как и всегда в начале кампании, их доля довольно высока (30−40%), и именно они могут дать политику необходимый ресурс.

Социология

Центр «Социальный мониторинг», Украинский институт социальных исследований им. Яременко, Киевский международный институт социологии и социологическая группа «Рейтинг» 1 ноября обнародовали результаты совместного опроса политических предпочтений. Итак, 13,4% опрошенных на президентских выборах были готовы проголосовать за Юлию Тимошенко. На втором месте — шоумен Владимир Зеленский (7,6%). Петру Порошенко удалось выйти только на 3-е место с результатом 7%. При этом его поджимает Юрий Бойко (6,9%). Замыкает первую пятёрку кандидатов лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко (5,7%).

Напомним, уже не впервые за последнее время Зеленский отодвигает Порошенко на 3-е место. Впервые такой результат получил Центр исследований и коммуникаций Active Group. Следует также отметить, что Зеленский набирает свой результат, что называется, со старта. Хотя он ещё даже не подтвердил толком своё участие в гонке.

Предварительная социология фиксирует довольно высокий процент избирателей, готовых в марте следующего года участвовать в выборах президента Украины — 76% опрошенных. При этом авторы исследования отметили, что с приближением даты выборов радикализируется восточноукраинский избиратель.

«Возрастание готовности голосовать на востоке — это тенденция, которая началась с лета. Ранее там были ниже, чем в среднем, показатели готовности голосовать», — рассказал директор Центра Социальный мониторинг Дмитрий Дмитрук на пресс-конференции.

Одна из особенностей украинских выборов — протестное голосование: люди идут голосовать не столько «за» кого-либо, сколько «против». Поэтому рост готовых принять участие в выборах одновременно означает растущий протест. Вопрос только в том, кто получит эти голоса.

Политолог Александр Радчук в своём материале для издания «Слово и дело» анализирует т.н. таргетирование пары основными кандидатами, т. е. — кого именно штабы Порошенко и Тимошенко видят своим основным соперником на выборах и на ком именно сосредотачивают основной упор критики. Эксперт отмечает, что для Тимошенко такой парой является фигура действующего президента, что логично и правильно с точки зрения самого ведения кампании, ведь любую ошибку власти можно пытаться конвертировать в собственный успех. А вот выбор президентскими политтехнологами фигуры Тимошенко в качестве такой пары он критикует.

«Ведь Тимошенко будет пытаться во что бы то ни стало повысить свой рейтинг на ошибках действующей власти. Для этого она использует весь свой потенциал, а учитывая, что критиковать есть за что, Юлия Тимошенко будет чувствовать себя как рыба в воде. Тогда как Пётр Порошенко может войти в подобный клинч, только имея в запасе серию сверхмощных ударов «под дых», — анализирует эксперт.

С другой стороны, у команды президента и выбора-то не было, ведь экс-регионалы сознательно тянут с выдвижением своего кандидата, тогда как Тимошенко активно ведёт кампанию и делает резкие нападки на действующую власть (как в случае с повышением тарифа на газ) — у Порошенко не могут на это не отвечать.

Читайте ранее в этом сюжете: Украинские выборы: почему Вашингтон не будет назначать нового президента

Читайте развитие сюжета: Украинские выборы: «Тимошенко — это не человек, это ядерная энергия»