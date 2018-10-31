Украинские выборы: почему Вашингтон не будет назначать нового президента

Андрей Стеценко, , 15:59 — REGNUM

31 марта 2019 года на Украине должны состояться очередные президентские выборы. В стране уже вовсю идет избирательная кампания, именно её логике в первую очередь сейчас подчинены действия практически всех украинских топ-политиков. ИА REGNUM публикует еженедельные аналитические обзоры ключевых событий в украинской «президентской гонке» — что делают главные претенденты для победы на выборах и почему они это делают.

Предыдущие обзоры — Украинские выборы: Киев разыгрывает карту защиты от «вмешательства России» (1−16 октября)

Украинские выборы: «Тимошенко — это не человек, это ядерная энергия» (17−24 октября)

Юлия Тимошенко

30 октября команда Юлии Тимошенко провела в Киеве очередной масштабный политический форум — «Новый курс Украины». Одно из ярких заявлений форума касается НАТО. Осенью Тимошенко уже обращалась к этой теме на своих рекламных бордах: «Будущее Украины в ЕС, безопасность Украины в НАТО» — таким был её посыл избирателям буквально в сентябре. Теперь же ситуация изменилась, причем достаточно ощутимо. Во-первых, Тимошенко подвергла критике текущую военную доктрину — мол, полная совместимость украинской армии со стандартами НАТО недостижима, это утопия. Во-вторых, она заявила о необходимости решать вопрос вступления в НАТО через всенародный референдум. А также создании некоего «военного кабинета» (вероятно, экспертной группы, которая будет генерировать предложения по реформе армии).

Можно предположить, что такой резкий разворот — результат анализа внутренней партийной социологии об отношении базового электората Тимошенко к теме вступления в НАТО. Позиция «да, но после референдума» удобна и подходит обеим группам её сторонников — как поклонникам, так и противникам Альянса.

За минувшую неделю в команде Тимошенко обозначилось пополнение: к ней присоединилась певица Анастасия Приходько, заявившая ранее об уходе со сцены. В принципе, для Тимошенко это уже стандартный ход — привлекать в пару молодую и волевую женщину. Примерно так же в 2014 году в её команде появилась Надежда Савченко, до этого Тимошенко работала в паре с бизнес-вумен из Луганска Натальей Королевской.

На этом неожиданные политические контакты Тимошенко не закончились. 27 октября стало известно о её встрече с бывшим лидером Каталонии Карлесом Пучдемоном, с которым они встретились на 20-м ежегодном Форуме по вопросам внутренней и глобальной безопасности в Женеве. Не исключено, что Пучдемон может стать консультантом Тимошенко по проблеме Донбасса, поскольку эта тема 30 октября на вышеупомянутом форуме в Киеве также звучала. Правда, непонятно, как отреагирует экс-представитель каталонских «сепаратистов» на такие слова Тимошенко:

«Никакого особого статуса ни Донецкой, ни Луганской области быть не может. Нам нужна другая стратегия, нам нужна новая Конституция Украины, которая даст все возможные полномочия и свободу всем громадам в Украине, но которая оставит Украину унитарным государством, и никакого федерализма никогда допущено не будет».

Отдельно Тимошенко уточнила, что она против всеобщей амнистии для участников событий в Донбассе без условий.

В штабе у лидера «Батькивщины» неоднократно заявляли, что идут на президентские выборы-2019 побеждать, а так называемый «план Б» на случай поражения даже не рассматривается. Однако политтехнолог Андрей Золотарёв утверждает, что в случае проигрыша во втором туре Тимошенко способна на организацию массовых беспорядков — если Порошенко явно приложит руку к подтасовке результатов.

Пётр Порошенко

Порошенко использует белорусский фактор в своей избирательной кампании. Во время своего визита в Минск на прошлой неделе (там состоялся первый в истории Форум регионов Белоруссии и Украины), Порошенко зачем-то в нарушение протокола решил обратиться к России с требованием… вывести войска из Украины.

Любопытно, что это не разовое заявление, а один из информационных столпов кампании действующего президента Украины. Его технологи через СМИ систематически продвигают тезис: «на выборах-2019 есть один проукраинский кандидат — Порошенко и кандидаты Кремля — все остальные».

«Реалистичная задача-максимум для Кремля — это чтобы во второй тур не прошел Порошенко. То есть чтобы туда попали пророссийский кандидат и Тимошенко», — заявил шеф-редактор издания «Деловая столица» Виталий Пирович во время круглого стола.

Практически одновременно с его проведением на сайте издания вышел материал, в котором журналист исследовал возможность выхода во второй тур кандидата от партии «Оппозиционный блок», если Тимошенко и Порошенко будут вести свою кампанию на жёстком противостоянии друг другу.

Ещё один новый посыл главы Украины — «плохой Кабмин». В предыдущем обзоре мы уже приводили комментарий одного из депутатов президентской фракции — мол, это премьер-министр Владимир Гройсман не справился с переговорами, а значит, он во всем и виноват. По мнению политического аналитика Владимира Кочеткова, в ближайшие месяцы это представление — «хороший» президент, «плохой» премьер — будет разыграно неоднократно.

Психолог и эксперт по невербальной коммуникации Валентин Ким в интервью изданию «Апостроф» проанализировал избирательную кампанию Порошенко. По его словам, пока она ведётся довольно бедно и безыскусно, в режиме экономии ресурсов. Однако на то есть свои причины. По его словам, Порошенко следует своей победной стратегии 2014 года (легко выиграл выборы в первом туре, с запасом набрав более 50% голосов).

«…Он позже включается, на самых последних стадиях, а вот масса кандидатов, которые уже сейчас запустили свои политические рекламы, допустили фальстарт, они раскрыли карты сразу, и повестка дня меняется очень быстро, и менять свои политические месседжи еще до того, как даже началась политическая кампания, очень трудно. В этом плане Порошенко в выигрышной позиции, и это показывает, что он — человек, который умеет ждать и выжидать. Более того, такая его стратегия сработала в 2014 году. Если вспомнить, его политические послания, то сейчас можно сказать, он эволюционно перешел к следующему этапу… а его ключевой месседж мы еще увидим попозже», — анализирует специалист.

Попозже мы можем увидеть не только ключевой месседж, но и компромат. Скажем, в Национальном антикоррупционном бюро Украины подтвердили, что продолжают исследовать законность финансирования предвыборной кампании Юлии Тимошенко ливийским лидером Муаммаром Каддафи в 2009—2010 гг. Вряд ли там взялись за это дело по своей инициативе.

Некоторые проблемы для кампании Порошенко внезапно создала государственная «Укрпочта». Её глава Игорь Смилянский в конце октября заявил, что с начала 2019 года около 7 тыс. отделений в сельской местности будут закрыты. Для сельских пенсионеров (а именно в сёлах живёт очень много стариков) это будет означать невозможность получить пенсию в самый горячий предвыборный период. Ещё со времён УССР пенсию разносили почтальоны, потом эта обязанность перешла работникам «Укрпочты». Однако теперь Смилянский грозится ликвидировать эту услугу, утверждая, что при действующем тарифе на неё это приносит почте только убытки — 1 млрд грн за неполный год.

Тема не нова. Смилянский объявил о своих планах ещё летом, нарвавшись на критику президента. Тогда Порошенко косвенно согласился с повышением тарифа («Я охотно поддержу любые инициативы, которые повышают эффективность деятельности государственных предприятий…»). Однако затем, похоже, отказался от своих слов, если в «Укрпочте» продолжают угрожать.

Если в деньгах цена вопроса 1−1,5 млрд грн, то в переводе на язык выборов это 5 млн человек. Журналист Орест Сохар напоминает, что 45% пенсионеров Украины проживают в сельской местности. Политолог Дмитрий Корнейчук вспоминает, что не помнит такого даже в самые страшные для экономики времена середины 90-х годов. Впрочем, это может быть и банальный «договорняк» — в самый кризисный момент ситуация вдруг счастливо разрешится, безусловно, при содействии президента.

Кандидат от Юго-Востока Украины

Журналист Пётр Зинченко в материале для РБК-Украина описывает 3 стратегии участия «Оппозиционного блока» в грядущих выборах. По словам автора материала, реальных кандидатов только два: Юрий Бойко и Александр Вилкул. Прочие — это «замыливание» глаз или личные амбиции политиков, напоминающих о себе избирателям. Стратегии, соответственно, таковы: партийные спонсоры либо ставят на кого-то из двоих, либо на обоих. Однако второй вариант будет откровенным «сливом» кампании в пользу Порошенко. Именно ему, потому что текущие рейтинги Тимошенко таковы, что ей нет особой разницы, с кем выходить во второй тур. Тогда как поход на выборы Вилкула и Бойко одновременно гарантированно означает, что во второй тур не попадёт ни один из них.

Политолог Игорь Петренко согласен с тем, что только единый кандидат поможет представителю юго-восточных элит попасть во второй тур выборов. Однако эксперт уверен, что победить он там не сможет.

«Во-первых, этот электорат значительно уменьшился с аннексией Крыма и войной в Донбассе, а во-вторых, клеймо «пророссийских» мешает этим политикам выиграть у президента-патриота. При консолидации бело-синих их кандидат может пройти во второй тур, но победить вряд ли — как Порошенко, так и Тимошенко», — пишет он в материале для издания «Реалист».

Прочие кандидаты

Шоумен и актер Владимир Зеленский вроде бы подтвердил своё участие в президентских выборах. «Вроде бы», потому что он сделал это как шоумен — в форме стендап-выступления. В нём Зеленский, в частности, затронул тему финансирования его кампании опальным олигархом Игорем Коломойским. Любопытно также, что кроме себя, Зеленский упомянул только одного участника этих выборов — действующего президента:

«Президент должен владеть украинским языком. Это проблема. Потому что в нашей стране «армієй, вірою та мовою» [армия, вера, язык — намёк на слоган, которым Порошенко рекламируется ещё с лета и который, видимо, станет главным в его кампании — Ред.] владеет один человек, и он очень сложно расстается со своими активами».

Журналист Алексей Братущак в своём блоге «Украинской правде» по этому поводу пишет:

«До конца года у команды Зеленского запланированы концерты: Харьков, Полтава, Днепропетровск, Запорожье, Николаев, Херсон, Одесса. Это как раз те области, которые формируют основу президентского рейтинга Зеленского. На январь планы «95 квартала» не обнародованы. Тогда же на Украине официально стартуют выборы».

А вот лидер группы «Океан Эльзы», музыкант Святослав Вакарчук, похоже, берёт самоотвод. По крайне мере, выступая с лекцией в Харькове, певец дал понять, что его не интересует должность президента Украины.

«Я еще раз хочу сказать: не интересует меня эта должность, меня интересуют изменения в стране. Сознание прошло большой путь, а политическая культура осталась советской. Моя задача — говорить не о лицах, которые должны прийти к власти, а о политической культуре. Политическая культура должна быть изменена. Я вижу в этом свою цель», — размышляет он.

Впрочем, на самом деле это первый раз, когда Вакарчук высказался достаточно определённо. До этого он уходил от ответа на прямой вопрос о своём участии в выборах. Что же до отсутствия интереса, то его причиной может быть то, что Вакарчук попросту не нашёл того инвестора, который готов в него вкладывать.

Такое признание противоречит более ранним высказываниям певца. Скажем, Liga.net утверждает, что в ходе общения с журналистами после форума YES Вакарчук подтверждал наличие у него команды. А знакомые с ним политики утверждают, что о походе в президенты Вакарчук еще объявит, в конце года — чтобы подольше держать интригу и включиться в выборы на сенсации.

Мэр Львова Андрей Садовый и экс-министр обороны Анатолий Гриценко на президентских выборах — чисто технические кандидаты. Так утверждает политолог Виталий Гладких в интервью изданию «Апостроф». На вопрос журналиста, почему оба политика не заключили союз, как это сделала партия «Демальянс» (поддерживает Садового), эксперт ответил:

«Я, откровенно говоря, считаю, что и тот и другой на самом деле будут забирать голоса у Тимошенко. Если мыслить традиционными категориями, терминами 2004 года, которые абстрактно можно назвать «бело-голубое электоральное поле» [Юго-Восток, избиратели «Партии регионов» и Виктора Януковича — Ред.], «оранжевое электоральное поле» [центр и запад Украины, сторонники Ющенко — Ред.], то понятно, что и тот и другой кандидат действуют на условно оранжевом поле. А на условно оранжевом поле есть два основных претендента — это Порошенко и Тимошенко. И у Порошенко схема довольно простая: не хочешь голосовать за действующего президента, тогда нужно, чтобы было множество кандидатов того же идейного направления. Чтобы распылить и не позволить сконцентрироваться и мобилизоваться оппозиционному электорату оранжевой идеологической окраски. И, собственно говоря, все, кто на этом поле пасется, как раз эту функцию и выполняют».

Частично эти слова подтверждают и источники во власти.

«Выдвижение Садового объективно играет на руку и Порошенко, и Тимошенко», — цитирует политический обозреватель РБК-Украина Милан Лелич слова своего источника в правящей коалиции.

Сам Садовый, словно подтверждая такую оценку, на днях представил что-то вроде своей программы-минимум — первые шаги на посту президента.

Львовский мэр, обращаясь в Facebook к Михаилу Саакашвили, заявил, что одним из первых его решений будет возврат ему (Саакашвили) гражданства. Кроме того, Садовый назвал ещё несколько громких фамилий:

«…украинские спецслужбы за все время войны смогли найти только одного «агента России». Им «оказался» экс-президент Грузии Саакашвили, который якобы готовил пророссийский переворот. И всё! Больше никого, кто работает на Россию, по мнению СБУ, нет! Медведчук, Новинский, Вилкул, Рабинович, Бойко. К ним вопросов у власти нет!»

Все перечисленные — эдакий «шорт-лист», кто-то из них точно станет кандидатом от Юго-Востока на выборах. Поэтому перечислены именно они и все сразу — чтобы наверняка. В принципе, задачка вполне для технического кандидата Порошенко — перегавкиваться с конкурентами и ругать их агентами Кремля.

Ну, а обещать вернуть гражданство вообще можно без проблем. Другое дело, что с такими обещаниями Садовый гарантированно не станет президентом. Возможно, правда, что такой цели и нет. Впереди ещё парламентские выборы, а дела у партии «Самопомощь» откровенно не ладятся, если приходится соглашаться на союзы с партиями вроде «Демальянса» (набрали менее 1% на последних выборах). Зато участие в президентских выборах для мэра Львова станет возможностью рекламировать свою политсилу с прицелом на осеннюю избирательную кампанию.

Разное

Центр исследований и коммуникаций Active Group опубликовал результаты социологического исследования, согласно которому Владимир Зеленский вышел в президентской гонке на 2-ое место с результатом 9,9%. У действующего президента Украины всего 8,9%, и он на 3-ем месте. Лидирует по-прежнему Юлия Тимошенко (15,4%). А на 4-ом и 5-ом местах этого рейтинга расположились Анатолий Гриценко (6,3%) и лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук (5,3%).

У социологического консорциума «Выбор народа» другие данные. На первом месте Тимошенко (15%), тут пока без вариантов. А вот Зеленский — только на третьем (8%). На втором же — наиболее вероятный кандидат от Юго-Востока — Юрий Бойко (10%). На 4-ом и 5-ом местах — Анатолий Гриценко (7%) и Олег Ляшко (6%) соответственно.

При сокращении перечня кандидатов до семи фамилий Юлия Тимошенко сохраняет лидерство (23%), а Юрий Бойко идёт почти на одном уровне с ней (21%). А вот его смена на Александра Вилкула сразу же снижает результат кандидата от Юго-Востока (16%) и опускает его на 3-е место.

В гипотетическом втором туре, согласно соцопросам, победа пока также за Тимошенко — она выигрывает у всех наиболее рейтинговых кандидатов, с которыми её ставят в пару (Порошенко, Бойко, Зеленский).

Любопытно также, что когда социологи попросили участников опроса назвать лучшего президента Украины из тех, кто уже занимал эту должность, то с 4-кратным отрывом от ближайшего конкурента победил… Виктор Янукович (42%). У занявшего 3-е место Леонида Кучмы лишь 10%, у Порошенко — 8%, а на втором месте оказался вариант «Никто» (30%). Однако если участникам опроса запрещали отвечать «никто», то результат Януковича подскакивал до 65%, а Кучмы — до 15%. То есть снова-таки — 4-кратный отрыв.

Экс-сотрудник МИД Украины, политолог и эксперт по вопросам международной политики Олег Волошин во время чата для издания «Главреда» дал развернутый прогноз по поводу того, какое влияние оказывают США на украинские выборы-2019.

«Украина, безусловно, находится под внешним управлением, является результатом сознательного выбора украинской элиты. НЕ Вашингтон, а украинские политики превратили американское посольство в Киеве на вторую Администрацию президента, где они кулуарно пытаются решать споры, возникающие между ними. В условиях колоссального падения авторитета государственной власти Вашингтон воспринимается как относительно независимый и мощный арбитр. По терминологии, сложившейся в этих кругах, он воспринимается в роли «разводящего», — размышляет Волошин.

Далее эксперт утверждает, что на самом деле в большинстве случаев американцы не хотят играть такую роль, а администрация Трампа очень мало занимается вопросами Украины.

«Для нее наше государство — лишь одна из фигур в большой игре с Россией. Те, кто считают, что нового президента Украины назначат в Белом доме, ошибаются. Американцы выходят из простой логики — любой, кто займет кабинет на четвертом этаже на Банковой, первым делом поедет к ним договариваться о поддержке и лояльности. Следовательно, Вашингтон может себе позволить не помогать никому на выборах, зная, что любые украинские политики или олигархи, которые за ними стоят, никуда от них не денутся», — заявил эксперт.

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