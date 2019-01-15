Украинские выборы: Порошенко на дне и «пластическая операция» для Яценюка

Андрей Стеценко, , 14:46 — REGNUM

31 марта 2019 года на Украине должны состояться очередные президентские выборы. В стране уже вовсю идет избирательная кампания, именно её логике в первую очередь сейчас подчинены действия практически всех украинских топ-политиков. ИА REGNUM публикует еженедельные аналитические обзоры ключевых событий в украинской «президентской гонке» — кто претендует на высокий пост, что делают главные претенденты для победы на выборах и почему они это делают.

Главное в 2018 году:

Украинские выборы: Киев разыгрывает карту защиты от «вмешательства России» (1−16 октября)

Украинские выборы: «Тимошенко — это не человек, это ядерная энергия»(17−24 октября)

Украинские выборы: почему Вашингтон не будет назначать нового президента (24−31 октября)

Украинские выборы: Зачем Яценюк шантажирует Порошенко «веселыми картинками»(1−7 ноября)

Украинские выборы: срывайте пломбы, хорошая будет драка! (8−20 ноября)

Украинские выборы: «Представьте: у нас война, а главнокомандующий — комик!» (21 ноября — 4 декабря)

Украинские выборы: Растёт, растёт общий градус неадеквата! (4−14 декабря)

Юлия Тимошенко

Экс-премьер-министр Украины и лидер президентской кампании Юлия Тимошенко не в силах перебить информационную повестку первых дней нового года (томос, автокефалия), поэтому действует как и осенью — «подлизывается» к повестке. Сама Тимошенко поздравила украинцев с последними «победами» на религиозном фронте:

«…с первого дня в политике я стремилась, чтобы в Украине была собственная, независимая, праведная и справедливая церковь».

А вот нивелировать значение этого события она поручила своим штабистам.

«Томос — это хорошо, но с пенсией 1400 грн его на хлеб не намажешь… каждый второй об этом в народе говорит, кроме порохоботов», — заявляет, например, сотрудник киевской партийной организации партии «Батькивщина» Михаил Ковальчук.

Продолжает тему «на хлеб не намажешь» заместитель председателя партии Игорь Крулько. В эфире телеканала NewsOne он заявил, что первое, что сделает команда Тимошенко после того, как выиграет президентские выборы, — снизит цены на природный газ, а также все коммунальные тарифы, которые зависят от этой цены.

Политтехнолог Михаил Чаплыга (его нынешняя роль в команде Тимошенко до конца неясна) анализирует ситуацию и вовсе без лишних дипломатических реверансов:

«Порошенко: 1. Уничтожил настоящую Украинскую Независимую Церковь УПЦ-КП [имеется в виду т.н. раскольнический Киевский патриархат — Ред]. 2. Привёл «стамбулят греческих», что обязали поминать Кирилла. Да. Именно так. У нас был НАШ — настоящий Патриархат… Украинский. Да не признали его другие Церкви, но он был НАШ. Теперь у нас колония стамбульских греков».

Следует понимать, что такие заявления столичных работников партии и топ-блогеров вроде Чаплыги — это своего рода заготовки тезисов. Региональные штабы «Батькивщины» на их основе готовят статьи для партийной прессы на местах, т. е. эти нападки в итоге доходят до самых отдалённых уголков Украины.

Согласно данным Центризбиркома, «Батькивщина» получила 34,3% мест на выборах в объединённые территориальные общины (местные выборы, состоялись в конце декабря). Выборы проводились в 78 общинах 13 областей Украины. В партии немедленно спроецировали эти результаты на президентскую кампанию, намекнув, что такая поддержка может рассматриваться как безусловное свидетельство будущей победы

Пётр Порошенко

Ещё весной прошлого года, когда Порошенко только обозначил курс на скорое получение автокефалии от Константинопольского патриархата, было понятно, что команда нынешнего президента будет использовать тему украинской церкви на выборах. Однако никто даже подумать не мог, что он будет это делать настолько буквально. Сразу же после окончания новогодних праздников Порошенко отправился в «Томос-тур» (как его тут же окрестили на Украине). То есть лично президент, отложив в сторону все актуальные дела, ездит по городам и весям в сопровождении «митрополита ПЦУ» Епифания и копии томоса об автокефалии «ПЦУ». Первыми, если не считать киевлян, документ увидели жители Ровенской области Украины (11 января), а 13 января Порошенко и Епифаний посетили захваченный Симеоном кафедральный собор Винницы.

Как и большинство кандидатов в президенты, Порошенко проигнорировал требование закона о выборах, согласно которому начинать агитацию кандидат имеет право только на следующий день после его регистрации в ЦИК. Впрочем, тут у него есть оправдание: как и весь прошлый год политическая агитация президента устанавливается как социальная реклама, а не как политическая.

Экс-руководитель протокола президента Украины, дипломат Богдан Яременко в материале для издания «Главред» поясняет, что стоимость такого вояжа Порошенко по Украине подсчитать довольно сложно, однако сумма велика:

«Любое передвижение президента вне рамок офиса или резиденции инициирует движение огромной бюрократической машины: начинают реализовываться вопросы безопасности, организационные, логистические и другие процедуры… прямые и косвенные расходы — миллионы, а скорее всего — десятки миллионов гривен, поскольку только… на этапе подготовки программы, обработки маршрутов передвижения, схем питания, размещения, проверки зданий, персонала и т. д. работают около 100−150 человек».

А уже непосредственно в ходе визита количество задействованных вырастает до 1000 человек.

Впрочем, эксперт тут же отмечает, что главная проблема тут даже не в сумме, а в том, что, согласно конституции Украины, президент не может быть участником такого тура, это в принципе выходит за рамки его полномочий. Вывод — упомянутые миллионы или десятки миллионов гривен превращаются в использованные нецелевым способом средства государственного бюджета и решением проблем одного гражданина Петра Порошенко за счёт остальных граждан Украины.

Кандидат от Юго-Востока

Очень осложнила вопрос единого кандидата от Юго-Востока для украинских избирателей Россия. В конце декабря на сайте правительства РФ появился расширенный санкционный список украинцев, в котором обнаружились политики из т. н. «ахметовской» части «Оппозиционного блока». В их числе — Вадим Новинский и Александр Вилкул: именно их фамилии чаще всего можно было слышать от «ахметовцев», когда журналисты просили назвать возможных кандидатов от ОП на президентских выборах. Там же обнаружился и Евгений Мураев, ещё один довольно влиятельный экс-регионал.

Возможно, таким образом в России хотели оказать поддержку Юрию Бойко, однако более неудачную попытку трудно даже представить. Из всех экс-регионалов Бойко действительно самый рейтинговый, однако теперь команда Порошенко получила возможность говорить, что Бойко — единственный из экс-регионалов, кто не попал в санкционный список.

С другой стороны, пока приходится констатировать, что помощь сработала. Согласно результатам социсследований конца декабря-начала января Бойко не только оторвался от других экс-регионалов, но даже обогнал Порошенко, выйдя на 3-е место рейтинга (см. ниже). Причём 3-е место он занял в 2 разных исследованиях, так что вероятность подтасовки или ошибки невелика.

Бойко по примеру Тимошенко начал говорить о своих первых шагах после избрания президентом. Первым делом он пообещал восстановить мир в Донбассе, а также пересмотреть приоритеты госбюджета — сократить расходы на силовой блок, перебросив часть средств на социальные статьи расходов. Об этом он рассказал во время выступления на телеканале «Интер».

"Объединитель» Гриценко

Съезд партии «Гражданская позиция», состоявшийся 11 января, официально выдвинул экс-министра обороны Анатолия Гриценко кандидатом в президенты. Один из сторонников Гриценко народный депутат Мустафа Найем в своём выступлении на съезде в очередной раз поднял тему совместного похода на выборы кандидатов Гриценко, мэра Львова Андрея Садового и музыканта Святослава Вакарчука:

«Для меня есть три кандидата, которые, я считаю, должны объединить свои усилия. Господин Гриценко имеет наивысший рейтинг. Есть Андрей Садовый, который точно смотрит наш форум, наблюдает. Как наблюдает и кандидат, которого мы ожидаем, но не знаем, пойдет он или нет — господин Вакарчук… Я бы очень хотел, чтобы на этих выборах… был один кандидат, который объединит все усилия. И я призываю всех этих трех кандидатов сесть за стол: дайте нам шанс проголосовать за одного».

Напомним, тема такого союза обсуждается ещё с осени прошлого года. Однако, учитывая, что партия Садового «Самопомощь» обязательно будет принимать участие в парламентских выборах осенью-2019, такой союз не имеет перспектив без слияния партийных структур (или хотя бы объединения списков) уже сейчас.

Политэксперт Юрий Гаврилечко указывает, что такие переговоры штаб Гриценко ведёт и с другими кандидатами — в частности с Романом Бессмертным и Сергеем Тарутой:

«Имея четвертый-пятый рейтинг в борьбе за электоральные симпатии… Гриценко… пробует собрать вокруг себя политических «малышей». Для чего? В первую очередь ради получения доступа к их организационным ресурсам. У каждого из них есть примерно по 1−1,5% симпатий избирателей… их симпатии могут реально помочь Гриценко выйти во второй тур. Кроме того, Бессмертный — сильный организатор, а Тарута может принести в кампанию необходимые деньги… Если переговоры завершатся объединением, то Гриценко вполне может представить Бессмертного как кандидатуру спикера в будущей ВРУ, а Таруту — как претендента на пост премьера», — пишет он в своём материале для site.ua.

План, конечно, на бумаге хорош, но без Садового и Вакарчука выход Гриценко во второй тур всё же маловероятен. Зато для формирования фракции в будущем созыве парламента этого вполне хватит.

Прочие кандидаты

10 января прошёл съезд партии «Наши», который выдвинул кандидатом в президенты Евгения Мураева. Его пример показывает, что без скандалов выборы не обойдутся, а власть будет пытаться давить неудобных ей политиков всеми способами. Так, государственный «Приватбанк» отказался принимать у Мураева деньги для внесения на счёт партии (чтобы затем оплатить необходимый кандидатский залог — без него ЦИК не зарегистрирует Мураева кандидатом).

Кроме уже указанных политиков, за первую декаду января ЦИК успел зарегистрировать кандидатами экс-главу СБУ Валентина Наливайченко, лидера украинских социал-демократов Сергея Каплина, экс-министра экологии и природных ресурсов Игоря Шевченко, председателя Аграрной партии Украины Виталия Скоцика.

Наливайченко будет не единственным представителем спецслужб на этих выборах. Источник издания «Страна.ua» сообщил о том, что экс-глава СБУ времён президентства Кучмы Игорь Смешко также собрался тряхнуть стариной.

«Задача Смешко — нещадно критиковать Порошенко, минусуя его рейтинг на теме армии и обороны, зарабатывая очки среди оппозиционного электората и нивелируя милитаристскую составляющую кампании Петра Порошенко. А параллельно он будет время от времени говорить хорошие вещи о Зеленском», — сообщает источник.

Эта новость заставляет совершенно иначе взглянуть на участие шоумена в выборах. Всё-таки Смешко — фигура не того масштаба, чтобы пообещать ему пару тысяч долларов и заставить работать на выборах техническим кандидатом. У затеявших эту комбинацию как минимум есть немалые деньги, а также иные аргументы, заставившие Смешко вернуться в политику. А значит, реализовывал это не Зеленский и не его команда, но те, кто за ними стоят.

К слову, сам Зеленский может похвастаться самым ярким стартом своей агитационной кампании — даже в новогоднюю ночь его обсуждала вся страна. А всё потому, что телеканал «1+1» (принадлежит олигарху Игорю Коломойскому) вместо традиционного новогоднего поздравления президента Украины пустил аналогичный ролик — но только Зеленского (обращение Порошенко прозвучало после Зеленского, в первые минуты 2019 года).

Штатные пропрезидентские блогеры закатили по этому поводу дикую истерику, которой на телеканале явно остались довольны:

«Вы что, испугались, Пётр Алексеевич, что на горизонте появился кто-то более умный, чем вы?» — отреагировал на выпады в Facebook гендиректор телеканала Александр Ткаченко.

Зарегистрировался в ЦИК и мэр Львова Андрей Садовый. Он решил соригинальничать (или же это отработка имиджа «чёрной лошадки» и уверенности в победе) и заявил о переезде в Киев. Причём вместе с детьми: на время кампании они будут ходить в киевскую школу, а обязанности Садового в качестве городского головы будут исполнять заместители — сам он ушёл в отпуск до окончания выборов. В принципе, кандидаты так и должны делать, однако до этого этой нормой закона пренебрегали так же, как и временем начала агитации.

К концу января подавать документы в ЦИК собирается лидер Компартии Украины Пётр Симоненко. Однако в регистрации ему, скорее всего, откажут — КПУ официально запрещена на Украине ещё с декабря 2015 года.

Осенняя рекламная кампания экс-премьера Украины Арсения Яценюка, похоже, была не троллингом Порошенко, а эдаким тизером. По крайней мере, после Нового Года на бордах появились уже более серьёзные плакаты с текстом «Никогда не сдавайся, когда за тобой правда». Мастерам фотошопа удалось невозможное: Яценюка превратили из лысеющего очкарика в бородатого мачо, так что сомнений в его участии в президентских выборах не остаётся. Впрочем, интрига насчет формата участия сохраняется — Яценюк может вмешаться в кампанию самым неожиданным образом.

На рекламных бордах в конце декабря был замечен и мэр Киева Виталий Кличко. Столичным мэром он стал в 2014 году, чему, напомним, предшествовала своеобразная договорённость с Порошенко: тот поддерживает кандидатуру Кличко, а Кличко обязуется не идти на президентские выборы и также поддерживает Порошенко. Поэтому есть несколько версий, почему вдруг столичный мэр «полез» на бигборды: активизация использования партийного бренда перед партийными выборами в октябре, VIP-агитация в пользу Порошенко, перестраховка на случай, если блок Порошенко перед выборами развалится. Однако все они пока равновероятны.

Разное

Букмекеры в начале января подняли ставки на победу Владимира Зеленского на выборах президента Украины. Если прежде его шансы оценивались коэффициентом 8 к 1, то по состоянию на 3 января они выросли до 6,5 к 1.

Радикальная общественная организация «Национальные дружины» зарегистрировалась в качестве официальных наблюдателей на выборах президента Украины. Данная организация является родственной по отношению к националистической партии «Национальный корпус» Андрея Билецкого. Ранее он допускал своё участие в выборах, однако пока его не подтвердил. Последние 10 лет на Украине принято использовать на выборах множество крепких ребят с «корочками» наблюдателей. Они могут, скажем, сорвать заседание окружной территориальной комиссии (т. е. можно фактически обнулить невыгодный результат выборов в округе). Могут сорвать «карусель» конкурента или, наоборот, защитить своих фальсификаторов. Однако прежде им хотя бы выдавали удостоверения журналистов.

Украинцы, живущие в России, участвовать в выборах президента не смогут. Такое решение ЦИК принял в самом конце прошлого года, аргументируя это опасениями по поводу фальсификаций. Однако действительная причина, скорее всего, иная. В 2014 году в выборах на территории РФ приняло участие всего 1134 гражданина Украины — меньше, чем на среднем избирательном участке. Это не те масштабы, которые стоило бы фальсифицировать. Однако в этом-то и проблема: по оценкам МИД, в РФ постоянно проживает от 2,5 до 3,5 млн граждан Украины. И такой слабый интерес к выборам однозначно выглядит не в пользу Киева. Впрочем, у ЦИК своя математика. Согласно их данным, на конец 2018 года на Украине было зарегистрировано 35,602 млн избирателей. И только 523 тыс. из них относились к зарубежному избирательному округу.

Результаты последнего в 2018 году исследования электоральных настроений украинцев (Центр социологических исследований «София») оказались прогнозируемы для Юлии Тимошенко: 16,9% опрошенных были готовы голосовать за неё. Кроме неё, в первой тройке оказались Владимир Зеленский (11,3%) и Юрий Бойко (10,9%). Действующий президент по версии «Софии» получил только 9,4% голосов, а замкнул пятёрку Анатолий Гриценко с 7,9%.

3-е место (11,8%) занял Бойко и в совместном исследовании Киевского международного института социологии (КМИС), Центра «Социальный мониторинг» и Украинского института социальных исследований имени А. Яременко. Лидируют в исследовании Юлия Тимошенко (18,6%) и Зеленский (15%). А вот Порошенко тут даже не на четвёртом, а на пятом месте (10,7%).

Зато в исследовании Социологической группы «Рейтинг» Порошенко вышел на чистое первое место с более чем 50% голосов. Правда, в этом случае социологи считали антирейтинг кандидатов и просили указать политика, за которого респонденты не проголосовали бы ни в коем случае. На втором месте оказалась Тимошенко, по столь хитрой технологии набравшая 26,4%, на третьем — Олег Ляшко с 21,4%. На четвертом — Арсений Яценюк (20,6%) — сторонников у него немного, а вот ненавистников хватает. Замыкает пятёрку самых нелюбимых политиков украинцев Юрий Бойко (19,9%). А вот у Зеленского антирейтинг на сегодняшний день всего 10%.