Украинские выборы: «Юля+Арсений» опять равно любовь и победа

Андрей Стеценко, , 17:26 — REGNUM

31 марта 2019 года на Украине должны состояться очередные президентские выборы. В стране уже вовсю идет избирательная кампания, именно её логике в первую очередь сейчас подчинены действия практически всех украинских топ-политиков. ИА REGNUM публикует еженедельные аналитические обзоры ключевых событий в украинской «президентской гонке» — кто претендует на высокий пост, что делают главные претенденты для победы на выборах и почему они это делают.

Главное в 2018 году:

Украинские выборы: Киев разыгрывает карту защиты от «вмешательства России» (1−16 октября)

Украинские выборы: «Тимошенко — это не человек, это ядерная энергия» (17−24 октября)

Украинские выборы: почему Вашингтон не будет назначать нового президента (24−31 октября)

Украинские выборы: Зачем Яценюк шантажирует Порошенко «веселыми картинками» (1−7 ноября)

Украинские выборы: срывайте пломбы, хорошая будет драка! (8−20 ноября)

Украинские выборы: «Представьте: у нас война, а главнокомандующий — комик!» (21 ноября — 4 декабря)

Украинские выборы: Растёт, растёт общий градус неадеквата! (4−14 декабря)

Юлия Тимошенко

Ожидается, что экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко официально объявит о своём выдвижении в так называемый «День соборности» (22 января, в этот день в 1919 году Украинская и Западно-украинская народные республики объявили об объединении в единое государство). На этот же день назначено проведение очередного съезда партии Тимошенко «Батькивщина». По всей видимости, в политической силе решили воспользоваться круглой датой — 100 лет со дня объединения двух украинских республик. И наверняка обыграют это в президентской кампании — мол, Юлия Тимошенко идёт в президенты и от западной, и от восточной частей Украины.

Главная сенсация минувшей недели получилась сдвоенной. Изданию «Страна.ua» из достоверных источников стало известно о том, что лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк все же решил отказаться от выдвижения своей кандидатуры на выборы президента. Одновременно оказалось, что он и его приближённые ведут переговоры о предвыборном союзе с Юлией Тимошенко. При этом на сегодня факт переговоров подтверждён с обеих сторон.

Не секрет, что у Яценюка в настоящий момент (и уже довольно давно) фактически нет рейтинга, зато антирейтингом он может даже посоперничать с Тимошенко. Однако интерес последней совсем не в приросте голосов за счёт Яценюка. Ставка «Народного фронта» — защита результата Тимошенко от фальсификаций администрации президента (глава МВД Арсен Аваков является одним из лидеров «Народного фронта»). В обмен на это Аваков якобы должен сохранить свой пост (в случае избрания Тимошенко президентом), а члены НФ получат места в списке «Батькивщины» на парламентских выборах-2019.

Причём сам Аваков уже косвенно подтвердил факт если не соглашения, то переговоров. На минувшей неделе он заявил:

«…МВД не допустит нарушений и провокаций во время избирательного процесса, а также предоставит кандидатам защиту, а не преференции».

Это заявление было расценено как отказ покрывать махинации со скупкой голосов (см. ниже).

Такая позиция означает, что МВД по плану Тимошенко-Яценюка не будет включено в возможные схемы фальсификации выборов.

«В худшем случае оно будет в стороне от этих схем (что само по себе существенно затрудняет их реализацию), в лучшем — будет реагировать на них в соответствии с законом», — приводит слова экс-начальника управления внутренней безопасности СБУ Виктора Трепака издание etcetera.media.

Ещё одно подтверждение выглядит и вовсе комично — в «Народном фронте» заявили об исключении из фракции депутата Тимошенко Юрия Владимировича (полное совпадение с инициалами Юлии Тимошенко).

«…он получил деньги на залог и планирует баллотироваться на пост президента», — пояснил решение об исключении депутат Леонид Емец.

Схема с однофамильцами, которые неизбежно оттянут на себя хоть сколько-то голосов, стара как мир. Однако с чего бы руководству «Народного фронта» так беспокоиться о выдвижении таких технических кандидатов?

Пётр Порошенко

Рейтинг президента Порошенко в настоящий момент резко пошёл вниз (см. раздел «Социология»), а это означает, что действующий президент для попадания во второй тур должен либо срочно изобрести очень эффективный «план Б», либо приступить к фальсификации президентских выборов уже сейчас. И, судя по всему, его штабисты выбрали второй вариант.

«Вы ещё не видели наших фишек», — говорил в конце прошлого года замглавы фракции Блока Петра Порошенко Игорь Кононенко.

Итак, кратко пройдёмся по «фишкам», которые работники Порошенко уже успели засветить.

1. Журналист Александр Дубинский пишет в Facebook, что у Порошенко не брезгуют банальной скупкой голосов по методике, уже не раз применявшейся на прошлых выборах. Правда, на президентских выборах она пока не применялась.

Суть методики — работа с малоимущими избирателями в отдалённых районах. В деталях могут быть отличия. Скажем, людям могут предлагать заполнить анкету-обязательство проголосовать за определённого кандидата. Либо же это может быть анкета агитатора (с обязательством привлечь определённое количество голосов и платой за каждый голос). Но в целом суть в том, что избирателям предлагают деньги за их голоса. В этот раз — 1000 грн (около 2400 руб). Причём скупкой голосов занимается, как правило, местная власть, а также центральная власть на местах. Т. е. выявить такие схемы непросто.

2. Порошенко до сих пор публично не заявил о своём намерении участвовать в выборах (по слухам, он сделает такое заявление в начале февраля). Однако штаб уже вовсю готовит агитаторов для президента. Под видом волонтёров им предлагается заниматься тем же самым, что делает местная власть в сёлах — но уже в крупных городах. Работать предстоит снова-таки с незащищёнными категориями населения, в первую очередь с пенсионерами. Вначале «волонтёры» берут у человека подпись под каким-нибудь нейтральным утверждением (скажем, «Поддерживаю курс президента на вступление Украины в ЕС»), потом подкармливают его продуктовыми наборами, возможно, материальной помощью. А за неделю до выборов сообщают, что та подпись была обязательством голосовать за Порошенко — а в случае отказа за продукты придётся расплатиться, а матпомощь — вернуть.

Обычно эта схема использовалась кандидатами-мажоритарщиками, причём такими, за которых в здравом уме никто не проголосует. Штаб Порошенко, похоже, решил расширить её до общенациональных масштабов.

3. У действующего президента уже вовсю используют любые зависимые от власти организации (тюрьмы, военные части, школы, училища, вузы, библиотеки, ЖЭКи — агитаторы появились уже и там). Работает крупный колл-центр — под видом некоего «Центра общественных исследований».

Информацию о том, что команда Порошенко готовит массовую скупку голосов, активно распространяют не только журналисты, но и партийцы «Батькивщины». В частности, с таким заявлением выступил заместитель председателя этой партии Иван Крулько во время пресс-конференции 17 января.

4. Ещё одна афёра от штабистов Порошенко связана с субсидиями, вернее, их монетизацией.

«Правительство ранее объявило о старте «монетизации» субсидий в мае на сумму «экономии»… «Монетизация» экономии должна была обеспечить партии премьера проход в парламент на электоральном минимуме. Но эта идея очень понравилась на Банковой и «монетизацию» уже хотят перенести на март (ну да, 31 марта поджимает). И здесь засевают уже намного щедрее: выбрали группу субсидиантов, которым пересчитали субсидии автоматически и которым примерно по 1,5 тыс. грн заплатят в марте живыми деньгами. «Помощь» получат около 4 млн человек на сумму 6 млрд грн», — описывает суть схемы экономист Алексей Кущ.

Хороший ход, да ещё и за бюджетные деньги.

5. Сам же Порошенко максимально дистанцирован от этой метушни и продолжает ездить по Украине с «томос-туром». Не замечая «чёрной метки» от главы МВД Авакова.

«Нацполиция самостоятельно фиксирует факты и получает заявления граждан и общественных организаций практически из всех областей Украины о возможных нарушениях избирательного процесса в пользу еще не зарегистрированных, но уже публично заявивших о своем участии кандидатов в президенты: Ю. Бойко, П. Порошенко, Ю. Тимошенко, И. Кивы, А. Вилкула», — заявил Аваков в конце прошлой недели. И запись незамедлительно разошлась по СМИ.

История очень древняя. Мы уже писали, что Порошенко фактически начал свою агитационную кампанию самым первым из претендентов. Это случилось весной прошлого года, когда президент только-только начал пиарить тему томоса. Однако соответствующие рекламные борды всегда проходили как социальная реклама, а МВД никак не реагировало на эту незаконную агитацию. И вот полиция впервые обратила внимание (а главное — это публично признал министр), что глава государства ведёт незаконную агитацию. Пожалуй, это может стать второй по сенсационности новостью последней недели после возможного партнёрства «Батькивщины» и «Народного фронта».

Кандидаты от Юго-Востока

Главный оппозиционер Украины Юрий Бойко на минувшей неделе умудрился сесть в лужу, что называется, на ровном месте. Он зарегистрировался в ЦИК как кандидат, а его сотрудники решили максимально использовать информационный повод — снять фото и сюжеты для СМИ на фоне здания ЦИК. Однако организаторы по какой-то причине (может, не заметили, а может — имели хитрый план) не учли, что на здании висит огромный баннер со националистическим слоганом «Слава Украине! Героям слава!». Как раз на его фоне журналисты и запечатлели Бойко и его команду, что стало откровением для потенциальных избирателей.

20 января в Запорожье выдвинули в президенты народного депутата Александра Вилкула. Крупной сенсацией это не стало, у «ахметовской» части «Оппозиционного блока» было только 2 потенциальных кандидата. Однако Вадиму Новинскому явно комфортнее в роли эдакого серого кардинала. К тому же церковный кризис на Украине а) требует его постоянного внимания; б) Новинский известен как яркий сторонник, защитник и меценат канонической УПЦ — это сразу отвернёт от него часть избирателей.

Неожиданностью стало то, что Вилкула выдвинул не «Оппозиционный блок», а некий форум «За мир и развитие». Видимо, сторонники некогда единого «Оппозиционного блока» («ахметовцы» и «бойковцы» — сторонники Юрия Бойко) решили не воевать за проект друг с другом, либо отложить решение этого вопроса на потом.

В выборе города тоже всё логично. После того, как Ахметов был вынужден покинуть Донецк в 2014 году, его временной ставкой стало именно Запорожье (здесь он владеет комбинатом «Запорожсталь»).

Теперь уже можно говорить определённо: никакого единого кандидата от Юго-Востока на президентских выборах-2019 не будет. Как минимум Бойко, Вилкул и Евгений Мураев не пойдут на объединение даже ради перспективы второго тура. Поэтому грызня в этом лагере должна быть даже почище, чем с идеологическими противниками. К примеру, сразу же после выдвижения Мураев обвинил Вилкула в том, что тот списал у него предвыборную программу. Хотя что нового там можно придумать, если оба политика — противники Порошенко и евромайдана?

Владимир Зеленский

Комик и актер Владимир Зеленский, еще недавно занимающий твердое второе место в президентских рейтингах, на минувшей неделе получил ряд весьма ощутимых ударов. Журналисты программы «Схемы» («Радио Свобода») выпустили сюжет, в котором рассказали о кинобизнесе Зеленского на территории России. Согласно утверждениям журналистов, Зеленский и в настоящий момент владеет в РФ как минимум четырьмя кинокомпаниями. Доходы одной из них («Грин Филмс») в 2014—2017 гг. составили 850 млн рублей, причём компания борется и за бюджетные заказы.

При этом сам Зеленский в декабре в одном из интервью затрагивал тему своего бизнеса в РФ, заявив, что с декабря 2014 года полностью свернул свою деятельность в России.

«Я ещё раз заявляю. Ни я, ни студия «Квартал 95», ни ее участники — мы не работаем в России после того, что Россия сделала с Украиной. Мы туда не ездим, я там не выступаю, на меня там даже заведено уголовное дело в силу того, что я и «Квартал 95» помогали нашей армии финансами», — написал Зеленский в Facebook после выхода передачи.

Однако на этом он не остановился. Отбеливающий его репутацию сюжет вышел также на телеканале «1+1» (основной заказчик продакшена «Квартал 95»).

Также юристы Зеленского уже постфактум добавили, что «Грин Филмс» действительно принадлежит Зеленскому, однако, по их словам, закрыть компанию шоумен попросту… не может.

«Мы бы хотели эти компании закрыть, но, к большому сожалению, мы не имеем такой возможности, потому что не можем туда сами поехать. Такие задачи на закрытие компании были поставлены, но против Владимира, против «Квартала» в РФ возбудили уголовные дела, и приехать туда не представляется возможным». Что же касается доходов — то это роялти, которые компания получает за проекты, реализованные до 2014 года», — такую информацию сообщил журналистам «Схем» юрист «Квартала 95» Иван Баканов.

В интервью изданию «Украинская правда» Зеленский впервые рассказал о том, что в декабре 2018 года его якобы пригласили в администрацию президента, где Порошенко прямо спросил его «идешь или не идешь [на выборы]?». По словам Зеленского, он уклонился от прямого ответа, сказав, что «думает». К настоящему моменту шоумен пока не подавал документов в Центризбирком. Однако он уже точно кандидат — собственная партия официально его выдвинула.

Прочие кандидаты

Практически все фавориты оттягивают момент официального выдвижения в президенты Украины. Большая часть официально зарегистрировавшихся в январе — аутсайдеры либо откровенные фрики. Так, 15 января стало известно о регистрации на выборы бизнесмена Геннадия Балашова (сторонник легализации проституции и марихуаны, лидер партии-секты, основная идея которой — отмена практически всех налогов).

На выборы пошёл и глава организации «АвтоЕвроСила» Олег Ярошевич (организация объединяет т. н. «евробляхеров», т. е. владельцев б/у автомобилей из Европы, ввезённых в обход официальной процедуры импорта автомобилей). Его главное предвыборное обещание очевидно: хочет официально разрешить украинцам ввозить автомобили из ЕС без их регистрации и уплаты необходимых налогов и пошлин.

Зарегистрировали кандидатом экс-главу Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова. Его фамилия гремела на Украине в конце зимы 2017 года как крупнейшего коррупционера со времён команды Януковича. Однако за 2 года суды ничего не смогли доказать (более того, Насирову удалось добиться решения суда о его восстановлении в должности). И вот теперь, как вишенка на торт, он ещё и вероятный участник президентских выборов.

Народный депутат Украины (а по совместительству обвиняемая в попытке госпереворота) Надежда Савченко также хотела зарегистрироваться. Пока не получилось.

«Служба безопасности Украины неправомерно не допускает ко мне нотариуса. Все начинается с нотариуса. Для того, чтобы я могла стать кандидатом, зарегистрироваться, пройти всю процедуру, мне нужен нотариус. А СБУ всячески блокирует этот процесс», — жалуется она журналистам.

Впрочем, у партии Савченко запланирован съезд на 26 января. И на нём ожидается её выдвижение.

У кандидата Анатолия Гриценко не оставляют надежд на объединение с мэром Львова Андреем Садовым — даже несмотря на то, что последний уже зарегистрировался кандидатом в президенты, пишет в своём материале для издания «Страна.ua» журналист Денис Рафальский. По его словам, позицию Садового пытаются изменить сразу несколько человек, к чьему мнению он прислушивается (вице-ректор Украинского католического университета Мирослав Маринович, экс-исполнительный директор фонда «Возрождение» Евгений Быстрицкий). Однако успех процесса будет зависеть скорее от рейтингов, чем от аргументации. В штабе Гриценко признают, что Садовый не снимется с выборов, если его рейтинг превысит 5%, ведь тем самым он навредит кампании своей партии осенью этого года на парламентских выборах.

Всего, по состоянию на 21 января, документы подали уже 12 претендентов. Регистрация кандидатов, напомним, заканчивается 2 февраля.

Социология/разное

Как мы помним, исследования электоральных настроений украинцев в конце 2018-го и в начале 2019 года показали неутешительную для президента Украины Петра Порошенко динамику: его рейтинг, несмотря на все усилия команды главы Украины, пошёл вниз. Опрос Агентства общественно-политических исследований и коммуникативных стратегий подтверждает эту тенденцию. Согласно его результатам, за Юлию Тимошенко согласны проголосовать 15,5% опрошенных. За прочно обосновавшегося на 2-м месте Владимира Зеленского (опрос был до скандала с бизнесом в России) — 11,9%. Юрий Бойко снова на 3-м месте с 9,5% голосов симпатиков, на 4-м — Анатолий Гриценко с 8,8% и лишь замыкает пятёрку Пётр Порошенко — 8,2%.

Пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало сообщил Facebook о том, что только с начала года полиция зафиксировала 47 сообщений о нарушении избирательного законодательства:

«…Большинство из них касаются отсутствия на агитационной продукции информации, предусмотренной законом: сведений об учреждении, которое осуществило печать, тираж», — уточнил он.

Однако спустя пару дней его шеф (Арсен Аваков) указал вдвое большее количество обращений (91). В частности, он обратил внимание, что только двое из зарегистрированных кандидатов открыли счета для своих избирательных фондов, тогда как на рекламных бордах можно встретить уже пару десятков кандидатов.

Президентские выборы повлияют даже на расписание футбольных матчей на Украине. МВД обратилось в ФФУ с просьбой о перенесении матчей чемпионата Украины, которые совпадают с датами проведения первого и второго туров.

В компании Facebook заявили, что ужесточат правила размещения политической рекламы на Украине из-за грядущих выборов. В частности, представители FB отмечают, что строже начнут следить за сроками размещения и её содержанием.

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