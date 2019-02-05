Украинские выборы: Кандидаты грозят атаковать Россию графитовыми бомбами

Андрей Стеценко, , 13:02 — REGNUM

31 марта 2019 года на Украине должны состояться очередные президентские выборы. В стране уже вовсю идет избирательная кампания, именно её логике в первую очередь сейчас подчинены действия практически всех украинских топ-политиков. ИА REGNUM публикует еженедельные аналитические обзоры ключевых событий в украинской «президентской гонке» — кто претендует на высокий пост, что делают главные претенденты для победы на выборах и почему они это делают.

Главное в 2018 году:

Украинские выборы: Киев разыгрывает карту защиты от «вмешательства России» (1−16 октября)

Украинские выборы: «Тимошенко — это не человек, это ядерная энергия» (17−24 октября)

Украинские выборы: почему Вашингтон не будет назначать нового президента (24−31 октября)

Украинские выборы: Зачем Яценюк шантажирует Порошенко «веселыми картинками» (1−7 ноября)

Украинские выборы: срывайте пломбы, хорошая будет драка! (8−20 ноября)

Украинские выборы: «Представьте: у нас война, а главнокомандующий — комик!» (21 ноября — 4 декабря)

Украинские выборы: Растёт, растёт общий градус неадеквата! (4−14 декабря)

Юлия Тимошенко

Пресс-служба партии «Батькивщина» 29 января заявила о начале большого предвыборного турне Юлии Тимошенко по Украине. Тур начался с Черниговской области, самой близко расположенной относительно Киева. По первым впечатлениям, Тимошенко старается быть ближе к народу — посетила местный рынок (копирует своего экс-соратника Олега Ляшко). Следующей в туре была Сумская область, в которой лидер «Батькивщины» потроллила своего основного соперника — действующего президента страны. Во время визита в музей шоколада она пообещала:

«После президентских выборов еще один экспонат передадим сюда».

В дальнейшем она продолжила топтаться по Петру Порошенко — раскритиковала нынешнюю медицинскую реформу, пообещав, в случае победы, провести собственную. Правда, сразу возникает вопрос, каким образом она собирается её проводить, если «…страховая медицина может быть построена таким образом, чтобы большую часть медицинской страховки платил работодатель». Известно, что Украине только 7 млн человек официально трудоустроены. Т. е. остальные люди медобсдуживания не будут иметь вовсе?

Также в ходе поездки Тимошенко получила довольно чувствительный удар. Т.н. «киборги» (бойцы ВСУ, участвовавшие в боевых действиях на территории Донецкого аэропорта) призвали её перестать спекулировать на теме «киборгов» и утверждать, что «защитники Донецкого аэропорта» поддерживают именно её. Впрочем, нынешняя реальность на Украине такова, что любой из кандидатов может прикупить себе к кампании отдельно взятого «киборга» и кататься с ним по городам и весям.

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Пётр Порошенко

Как и планировалось, 29 января Блок Петра Порошенко провёл съезд, во время которого действующий президент официально заявил о намерении участвовать в выборах 31 марта. По примеру Юлии Тимошенко, дату съезда приурочили к исторической дате — к 101-ой годовщине битвы под Крутами. Собственно, это нашло отражение даже в названии мероприятия: съезд прошёл под слоганом «От Крут до Брюсселя. Мы идём своим путём».

Сам слоган, между тем — отсылка к недостоверной легенде. Мол, битва под Крутами позволила руководству УНР выиграть время и заключить мир с Германской империей, что означало международное признание Украины. Видимо, авторы слогана не в курсе, что соглашение между УНР и Германией в Бресте было подписано 27 января, т. е. за два дня до столкновения студентов Киевского военного училища и армии Муравьёва на подступах к Киеву.

Любопытный нюанс — Порошенко выдвинула не его политическая сила, на съезде которой он и объявил поход на второй срок. Президент идёт как самовыдвиженец — что сразу же сгенерировало массу слухов. Слухи подстегнуло и то, что на съезде отсутствовал один из ближайших соратников Виталий Кличко (за несколько дней до съезда появилось сообщение о том, что он травмировал ногу во время отдыха в Австрии). Многие предположили, что травма не так уж и серьёзна (а может, никакой травмы и нет), а Кличко попросту не хочет поддерживать Порошенко.

Самовыдвижение действующего президента объясняется теми же мотивами: мол, он опасался бунта соратников и не стал выдвигаться от партии.

Одним из самых громких заявлений на съезде был «холодный мир с Россией», к которому, якобы стремится Порошенко. Дело в том, что трактовка этого выражения СМИ заметно отличалась. от того, что действительно сказал украинский президент. Порошенко не намерен отказываться от борьбы за Крым и Донбасс и настаивает на международных миротворцах. А отнюдь не выступает за скорейшее прекращение конфликта, как поспешили написать некоторые СМИ. В очередной раз было заявлено о намерении подать заявки на вступление в НАТО и ЕС в 2024 году (в ЕС ответили, что не станут это комментировать).

Примкнул к Порошенко и генпрокурор Юрий Луценко (5 лет назад был в команде Виталия Кличко), хотя ещё некоторое время назад он якобы колебался и даже грозил подать в отставку, если военное положение будет продолжено на срок более 30 дней.

Одной из сенсаций съезда, давшей повод для многочисленных шуток стал слоган «Или Порошенко, или Путин!» (намёк на то. что прочие кандидаты в той или иной степени поддерживаются Москвой).

В остальном же никаких сенсаций мероприятие не принесло. Ничего нового как кандидат Порошенко не заявил и не пообещал (армия, вера, «мова», прочь от Москвы). Судя по выступлениями самого президента и членов его команды, основные их соперники на выборах — Тимошенко и Зеленский.

За несколько дней до съезда Порошенко вляпался в неприятный скандал во время агитационной поездки в Белую Церковь (Киевская область). Так, в СМИ выложили видеоролик, где Порошенко раздаёт команды окружению:

«Гражданских отсечь, сюда подтянуть личный состав. Иду я среди личного состава… [72-й отдельной механизированной бригады ВСУ, она дислоцируется в Белой Церкви и к её составу Порошенко в первую очередь и приезжал — Ред]».

Причём всё это — на русском языке.

Украинские выборы: хит недели — «кто угодно, только не Порошенко» — обзор хода президентской избирательной кампании на Украине с 22 по 29 января 2019 года

«Народный фронт»

На съезде политической силы Порошенко отметились высокопоставленные партнеры по парламентской коалиции — спикер Верховной Рады Андрей Парубий и секретарь СНБО Александр Турчинов. Оба 5 лет назад были в обойме «Народного фронта» (и получили свои места во власти в ходе раздела постов между БПП и НФ). Как мы уже писали ранее, по состоянию на сейчас «Фронт» как политическая сила склоняется к поддержке Юлии Тимошенко и даже глава МВД Арсен Аваков, вроде бы завуалированно намекнул, что не станет покрывать фальсификацию выборов со стороны Порошенко (Авакова на съезде не было). Однако по крайне мере Турчинов и Парубий чётко обозначили, на чьей они стороне, так что дело может идти о серьезном расколе внутри партии.

Впрочем, сам Аваков решительно отрицает свои договорённости с Тимошенко.

«Я не в кармане у Тимошенко. Я не воюю против Порошенко. Я ни с кем не договаривался. Я считаю, наивысшая оценка для меня — независимый избирательный процесс, когда МВД обеспечит выборы, которые никак не будут корректироваться с точки зрения тяжеловесного влияния в пользу того или иного кандидата. Ни Ляшко, ни Тимошенко, ни Порошенко, ни Гриценко, ни Зеленский — никто не получит от меня никаких преференций… На этих выборах я не буду поддерживать ни одного кандидата», — заявил он в интервью изданию «Левый берег».

Словами кардинала де Решилье из известного произведения это можно пояснить примерно так: «Вы затем и приехали в Париж, чтобы подороже продать свою шпагу, верную руку, изворотливый ум».

А уже 2 февраля «Народный фронт» провел свой съезд, в ходе которого формальный лидер партии Арсений Яценюк заявил об отказе от участия в президентской гонке. «НФ» сосредоточится на парламентских выборах, которые должны состояться осенью нынешнего года.

«В результате массированной дискредитационной кампании, просто откровенной лжи, когда врали каждому из вас, когда врали всему украинскому народу, нет достаточной высоты, чтобы победить на выборах президента в 2019 году. Я реалист. И будет безответственным, чтобы в таких условиях вносить разобщенность и неопределенность для проукраинской национальной части людей, которые хотят изменений в стране», — так объяснил Яценюк принятое решение.

Фальсификация президентских выборов

Глава МВД Арсен Аваков не только обозначил себя противников фальсификаций, но и подтверждает слова действиями.

«По нашей информации, преступники уже начали такую подготовку [подготовку к фальсификации голосования при помощи голосов вынужденных переселенцев — Ред.]», — заявил замглавы Нацполиции Олег Козловский на коллегии министерства внутренних дел.

Он же не исключил возможности фальсификации голосования в зарубежном избирательном округе.

Это заявление перекликается с информацией, которую распространил журналист издания kp.ua Павел Колесник в своём блоге: временные переселенцы не могут найти себя в государственном реестре избирателей, а значит, не смогут и принять участие в выборах.

«Проверил по старому донецкому адресу и по месту нынешней прописки на подконтрольных Украине территориях. Два раза получил один и тот же ответ: «За указанными данными совпадений с записями в Государственном реестре избирателей не выявлено», — цитирует он адвоката Дмитрия Коробко, который первым и обнаружил проблему.

Сам Колесник также переселенец и тоже не смог найти себя в реестре:

«Я тоже зашел на сайт ГРИ и проверил наличие себя в реестре. Как оказалось, и мои данные исчезли. Для верности отослал запрос два раза, с паспортом в руках, проверяя каждую букву. До войны я каждые выборы приходил на участки как журналист, видел свое имя в списках. Кроме того, по почте получал приглашения на выборы. Я точно знаю, что раньше мои данные были в реестре избирателей. А теперь их нет».

Предупреждение в адрес Порошенко относительно манипуляций на выборахуже прозвучало и от посла США на Украине Мари Йованович.

«С началом президентской кампании… мы в Соединенных Штатах разделяем надежды украинцев на то, что в этих выборах не будет «титушек», что участники штабов кандидатов не будут бояться избиения или запугивания, что голоса не будут покупать за деньги», — цитирует её слова «Голос Америки».

Это однозначный сигнал именно власти, поскольку бардак на Украине пока не дошёл до того предела, когда власть и оппозиция имели бы равные возможности для подкупа избирателей, избиений и запугивания.

Кандидаты от Юго-Востока

В один день со съездом БПП состоялся и съезд партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (Юрий Бойко, Вадим Рабинович). Как и в случае с Порошенко, это мероприятие не принесло каких-либо содержательных сенсаций. Зато на нём засветились политики, на которых Бойко намерен опереться в этом году. Кроме Рабиновича, на съезде выступили экс-регионал Нестор Шуфрич, бывшая соратница Тимошенко Наталья Королевская, руководитель Администрации Януковича и партнёр олигарха Дмитрия Фирташа Сергей Лёвочкин, и самый демонизированный персонаж украинской политики Виктор Медведчук.

Лучшим вариантом для Бойко, конечно, было бы объединение с «ахметовской» частью Оппозиционного блока и выдвижение единого кандидата. Но пока такого шага нет даже в проекте.

Второй кандидат от «Оппозиционного блока» (от части политсилы, подконтрольной олигарху Ринату Ахметову), народный депутат Александр Вилкул рассказал о своих первых шагах в случае победы на выборах. В частности, первым заданием нового президента должно стать «установление мира и быстрая перезагрузка мирного процесса». По мнению Вилкула, установление устойчивого мира возможно за 6−8 месяцев — в результате прямых переговоров между США и Россией, чтобы обеспечить принятие резолюции Совета безопасности ООН. Следующий шаг — введение миротворческого контингента, «без которого не обойтись».

Кроме этого, Вилкул даже обещает восстановить связи с Крымом, отмечая, что полуостров является «неотъемлемой частью Украины и в котором проживает два миллиона граждан Украины.

«За месяц дам и воду, и восстановлю экономические отношения с Крымом… И украинцы получат поддержку в украинском Крыму», — заявляет кандидат.

«Повторяется ситуация 2014 года. Когда все рейтинги показывали, что наиболее перспективный кандидат от Партии Регионов это Сергей Тигипко. Но «ахметовцы» настояли на выдвижение от ПР Михаила Добкина, у которого была гораздо меньше популярность. Но и на него они реально не работали. В итоге Тигипко, у которого в случае поддержки всей партии были бы шансы выйти на второе место, пошел на выборы сам и взял 5,2 процента, а Добкин и того меньше — 3. Надеюсь, что этот урок будет усвоен и сейчас всё-таки произойдет объединение», — напоминает ситуацию 5-летней давности источник издания «Страна.ua» в «Оппозиционной платформе — За жизнь».

Зеленский вырвался на 1-ое место

Главная сенсация минувшей недели — смена лидера президентской гонки. Сразу 2 соцопроса показали, что на первое место вырвался шоумен Владимир Зеленский. Вначале это зафиксировали социологическая группа «Рейтинг»: 19% опрошенных ею респондентов заявили о желании голосовать именно за Зеленского. При этом у Тимошенко оказалось 18,2% голосов, а у Порошенко — 15,1%. Однако эксперты даже не успели усомниться в результатах опроса «Рейтинга», как похожие данные выложила социологическая компания «СОЦИС». Согласно её результатам, за Зеленского готовы голосовать 23% украинцев, за Порошенко — 16,4%, а за Тимошенко 15,4%. При этом второе место Порошенко — ещё далеко не факт, ведь погрешность таких опросов обычно составляет 2−3%. А вот подтверждённое первое место у Зеленского — действительно неприятный сигнал остальным фаворитам.

Протестное голосование на Украине — достаточно давняя традиция: в условиях, когда каждый кандидат противен примерно одинаково, украинцы голосуют «против», а не «за» — против самого нелюбимого. И в этом плане и Порошенко, и Тимошенко в проигрышной ситуации: у обоих антирейтинг попросту зашкаливает.

Это подтверждает блок вопросов из исследования группы «Рейтинг», призванный выяснить настроения избирателей на второй тур. Порошенко проигрывает мэру Львова Андрею Садовому (хотя личный рейтинг самого Садового — порядка 3%), певцу Святославу Вакарчуку (хотя тот даже не участвует в выборах) и Анатолию Гриценко.

26% опрошенных группой «Рейтинг» украинцев не собираются участвовать в президентских выборах. 32% уверены, что придут на участки, а 42% — «скорее всего придут».

«Последнее исследование делали уже после его официального заявления о том, что он идет в президенты. Фактически когда уже информация пошла, что он будет подавать документы в ЦИК. Все предыдущие исследования проводились, когда еще не было окончательно ясно, определился он или нет со своей позицией. Скорее всего, этот фактор имеет большое значение», — прокомментировал результаты менеджер «Социс» Александр Чашковский в ходе пресс-конференции.

Любопытно, что ещё за неделю до появления этих результатов состоялась встреча Зеленского с дипломатами ряда европейских стран. Похоже, что там тоже серьёзно отнеслись к его участию в выборах и решили заранее познакомиться с новоявленным политиком. О некоторых подробностях встречи изданию «Страна.ua» поведали источники в дипломатических кругах:

«Особо на него «наседала» посол Франции Изабель Дюмон с вопросом о решениях проблемы Донбасса. Ответами на этот и другие вопросы он всех расстроил и даже обескуражил. Когда он сказал, что намерен сесть за стол переговоров с Путиным, послы у него спросили — не боится ли он, что Администрацию президента после этого сожгут радикалы?».

Расстройство дипломатов понятно: Украине толку от их посредничества никакого, зато это рычаг влияния на страну и её власти. А тут один из фаворитов решил напрямую договариваться. Впрочем, куда показательнее даже не обсуждавшиеся вопросы, а сам факт встречи: она показывает, что вероятность победы шоумена в Европе расценивают как ненулевую.

Сам Зеленский после этой встречи и обнародования свежих социологических рейтингов перед публикой еще не появлялся и комментариев о текущей ситуации не давал.

Прочие кандидаты

ЦИК Украины на минувших выходных продолжал принимать документы от желающих баллотироваться президенты Украины. По состоянию на 1 февраля было зарегистрировано 28 кандидатов — рекордное количество за все годы независимости. Однако даже этот немалое число может ещё вырасти, поскольку всего документы подали более 60 человек.

Среди них обнаружился весьма примечательный персонаж — Василий Марущинец. До 2018 года он был консулом Украине в Гамбурге и был отправлен в отставку после того, как в интернете появились фотографии, на которых он отмечал своё 60-летие: коллеги подарили ему торт в виде книги Mein Kampf. Вначале Марущинец хотел восстановиться в качестве консула в судебном порядке, однако затем пересмотрел приоритеты.

Некоторые из кандидатов идут на выборы с совсем уж странными обещаниями и лозунгами. Даже странно, что ЦИК выдал им документы, а не отправил на дообследование в психиатрическую лечебницу.

«Украина должна перейти к быстрому производству новых типов оружия. Графитовые бомбы [тип вооружений, предназначенный для паралича энергосистем противника — Ред.] — то, что на сегодняшний день является вызовом, который получил поддержку в международных отношениях. Они не запрещены, и это наш путь», — убеждает слушателей экс-депутат Ирина Богословская в эфире радио «Новое время».

На уточняющий вопрос ведущих Богословская подтвердила, что да — она вступает за применение таких бомб против России.

В МИД Украины в очередной раз заявили, что не станут регистрировать международных наблюдателей от России, даже если они прибудут на Украину.

«Я на самом деле не вижу тут никакой коллизии. Мы четко сказали, что МИД не будет регистрировать наблюдателей от России на следующие выборы… мы отправили соответствующее обращение в БДИПЧ ОБСЕ», — сказал министр иностранных дел Павел Климкин на пресс-конференции.

Также он выразил надежду, что его позицию поддержит и ЦИК Украины.

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