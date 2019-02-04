Чиновника в Дагестане обвиняют в хищении и растрате более 300 млн рублей

Махачкала, , 19:12 — REGNUM Перед судом по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере и превышении должностных полномочий предстанет бывший директор Дирекции молодежных жилищно‑строительных программ Дагестана Исламутдин Агаев. Его обвиняют в хищении более 270 млн рублей, а также в растрате более 32 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 4 февраля в пресс-службе Следственного комитета по СКФО.

Установлено, что в период с 2008 по 2013 годы Агаев похитил средств федерального, республиканского и муниципального бюджетов на сумму свыше 240 млн рублей, которые были выделены на реализацию в регионе программы по обеспечению жильем молодых семей. Деньги были переведены на внебюджетные счета дирекции и обналичены.

Помимо этого, как полагает следствие, Исламутдин Агаев также похитил средства более чем 100 участников указанной программы, которые были внесены в кассу дирекции в качестве первоначальных взносов и ежемесячных платежей. Речь идёт о сумме в размере свыше 34 млн рублей. Фигуранту дела также вменяют незаконное расходование более 32 млн рублей на содержание дирекции в указанный период.

Действовал обвиняемый в разные годы совместно с главным бухгалтером Натальей Смирновой и бухгалтером-кассиром Муминат Магомедовой. Дело в отношении них было выделено в отдельное производство. Ранее они были приговорены к лишению свободы на три и три с половиной года соответственно.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в Дагестане к различным видам ответственности были привлечены более 10 тысяч должностных лиц. Самое громкое задержание произошло практически год назад, 4 февраля, когда были взяты четыре высокопоставленных чиновника: врио председателя правительства Абдусамад Гамидов, врио вице-премьера Шамиль Исаев, вице-премьер — министр экономики Раюдин Юсуфов и министр образования и науки Шахабас Шахов. Их обвиняют в хищении бюджетных средств в особо крупном размере, выделенных на реализацию в республике социальных программ.