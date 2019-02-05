Чечня и Дагестан вновь обсуждают пограничный вопрос

Грозный, , 14:41 — REGNUM Сегодня, 5 февраля, в здании парламента Чеченской Республики в Грозном проходит встреча с делегацией из Дагестана. На повестке дня — заключение соглашения о сотрудничестве двух регионов в рамках проведения кадастровых работ по административной границе. Об этом на своей странице в Instagram написал общественный деятель, председатель координационного совета НКО Дагестана Шамиль Хадулаев, передаёт корреспондент 5 февраля ИА REGNUM.

Рабочая группа из Дагестана состоит из 15 человек под руководством председателя Народного собрания республики Хизри Шихсаидова. В неё также вошли вице-премьер — министр по земельным и имущественным отношениям Екатерина Толстикова, заместитель председателя НС Камил Давдиев, глава Хасавюртовского района Джамбулат Салавов, глава Бабаюртовского района Эльдар Карагишиев и другие.

Напомним, между двумя соседними республиками проводится работа по уточнению и установлению границ в рамках исполнения поручений президента и распоряжения правительства по внесению в Единый государственный реестр недвижимости координатных описаний границ соседних субъектов. Первая официальная встреча между сторонами состоялась 23 января в Дагестане. Республику тогда посетила делегация из Чечни, возглавляемая председателем регионального парламента Магомедом Даудововым.

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Ранее высокопоставленные лица с обеих сторон, в том числе лидеры республик Владимир Васильев и Рамзан Кадыров, подчёркивали отсутствие каких-либо споров и разногласий в определении административных границ между субъектами.

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